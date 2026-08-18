華女赴紐西蘭盜用信用卡狂買iPhone　去LV買名牌袋被揭穿落網判監

紐西蘭近期破獲1宗震驚當地的網絡釣魚短訊詐騙案。1名26歲中國籍女子劉青樂，因參與假冒紐西蘭交通局發送欠繳公路過路費短訊騙局，透騙受害人輸入信用卡資料，進而利用受害人信用卡盜購大量iPhone及預付卡，最終在當地Louis Vuitton（LV／路易威登）買名牌手袋及圍巾時，因使用兩張不同持有人信用卡及以手機感應支付，終被保安人員揭發。



詐騙團伙假冒「紐西蘭交通局」發送欠繳公路過路費短訊，並利用受害人信用卡資訊盜購大量iPhone及預付卡。（AI生成圖片）

根據案情透露，劉女因身負債務及身陷賭癮，受僱於海外詐騙集團擔任「跑腿」角色，於2025年7月18日持旅遊簽證飛抵紐西蘭奧克蘭，專門執行盜刷與套現任務。她早前在奧克蘭地方法院被裁定5項欺詐罪成，判囚2年9個月。



水電工誤點假紐西蘭交通局連結 驚覺遭盜刷逾7萬港元

該詐騙集團作案手法極具針對性，受害人先收到1封偽冒由紐西蘭交通局發出的短訊，聲稱其有過路費逾期未繳，並附上1條帶有官方字樣的假網站連結。由於不少受害人近期曾駛經收費公路，不虞有詐點擊連結並輸入信用卡詳細資料。

其中1名63歲的受害水電工點擊連結並輸入資料後，詐騙集團隨即將信用卡資料轉交劉女，她一口氣在奧克蘭南區的3間零售店購買7部iPhone，再到加油站購買了4張面額200紐元（約900港元）的預付禮品卡、香煙及打火機等。

該名水電工直至數天後檢查銀行賬戶，才驚覺信用卡遭盜刷約高達1.6萬紐元（約7.3萬港元）。水電工在法庭宣讀的受害者影響聲明中表示，他被騙走了工作1年半才賺到的積蓄，被騙後感到無比羞愧與自責。

該名水電工被騙後直至數天後檢查銀行賬戶，才驚覺信用卡遭盜刷約高達1.6萬紐元。（AI生成圖片）

持旅遊簽落地即狂刷卡 特賣店單日掃走9部iPhone

現年26歲的劉晴樂（Qingle Liu，音譯）身負賭債。案情指，她於2025年7月18日持旅遊簽證入境紐西蘭，專程來執行「刷卡提貨」任務。劉的律師表示，她只是主腦手下1名手「爪牙」，並無證據顯示她有份參與發送釣魚短訊或搭建假網站。

然而，劉女在抵達奧克蘭當天，便立即前往格倫菲爾德（Glenfield）1間Noel Leeming電器店，使用首位受害人的信用卡資料，透過手機PayWave功能買下1部價值2,199美元（約1.7萬港元）的iPhone。隨後數天，她穿梭於奧克蘭各大商場，甚至在Spark電訊店一口氣刷走9部iPhone，並進行多次海外轉賬。

其後，劉到當地1間Louis Vuitton購買值逾1.7萬紐元（約8.3萬港元）的名牌手袋及圍巾時，因使用2張分屬不同受害人的信用卡，並使用PayWave手機感應式支付，令保安人員起疑報警，終揭發事件。

由於閉路電視畫面清晰拍下她的作案過程。劉最終被警方逮捕，早前在法院因5項欺詐罪被判監2年9個月。

劉甚至在電訊店一口氣刷走9部iPhone。（AI生成圖片）

紐警跨部門打擊短訊詐騙 提醒勿點擊短訊連結

針對近年氾濫的短訊詐騙，紐西蘭內政部與紐西蘭警察局已展開聯合打擊行動，警方指，詐騙集團正利用偽冒知名機構短訊的模式進行全球化運作，不少海外犯罪分子專程入境擔任套現跑腿。

紐西蘭交通局特別發出安全警示，強調官方僅會透過指定號碼3651發送提醒短訊，且絕對不會在短訊中附帶任何要求輸入信用卡或個人資料的網址連結。市民如收到可疑短訊，應直接前往官方網站查詢，切勿輕易點擊未知連結。

其他報道：LA越裔美甲店老闆娘扮富太！一店多賣坑同鄉 年息365%借錢騙千萬

美國加州洛杉磯聖費爾南多谷（San Fernando Valley）爆出1宗轟動當地的「熟人騙案」。1名在當地開設美甲店的越南裔婦人，長期將自己包裝成「成功企業家」，出入駕駛Tesla，且身穿名牌服飾，又對外宣稱涉足地產及進出口貿易。然而這一切只是誘餌，警方調查後發現，越婦涉嫌利用同鄉之間的守望相助情誼，以投資美甲店及年利率高至365%借貸為名，設局詐騙至少12名同鄉，涉款高達140萬美元（約1,097萬港元）。婦人及其丈夫目前被控12項重大盜竊罪，夫婦均否認控罪，獲准保釋候審。



該越南裔婦人設局詐騙同鄉，至少12人中計，涉款高達140萬美元（約1,097萬港元）。（AI生成圖片）

光鮮行頭令人容易信賴 丈夫家族成「信用擔保」

涉案夫婦為女子阮金（音譯，Thien “Kim” Nguyen）和其丈夫黃福（音譯，Phuc Huynh），阮金在卡諾加公園（Canoga Park）經營美甲店，據受害人Hua Ma透露，阮金平日現身必定戴着Chanel太陽眼鏡、身穿奢華服飾，其「富貴形象」令周遭人深信她財力雄厚。更重要的是，Hua Ma與阮金丈夫的家族乃多年世交，在「認識一個人就等於信任其家族」的傳統觀念下，令他對阮金完全放下了防備。

涉案女子阮金塑造出「富貴形象」，令周遭人深信她財力雄厚。（AI生成圖片）

2022年，阮金遊說Hua Ma投資其美甲店。Hua Ma當時帶着大疊面額100美元現金到阮金位於溫內特卡（Winnetka）的住宅交易，並拍下夫婦倆在餐桌上「數錢」的畫面。雙方簽訂協議，列明Hua Ma出資4萬美元（約31.2萬港元）即可換取美甲店75%股份，3年後可取回本金，其間每月可獲800美元（約6,270港元）利息，等同年利率60%。此後，阮金還多次向Hua Ma借款，其中1張用越南文手寫的字據，更開出「借1萬美元（約7.8萬港元）、每天利息100美元（約784港元）」，即年利率達365%的條件借錢，而Hua Ma先後共借出10.5萬美元（約82萬港元）。

Hua Ma當時帶著大疊面額100美元（約784港元）的現金到阮金的住宅交易。（AI生成圖片）

支票無法兌現 遭神秘人來電恐嚇

阮金在初期曾支付了約4,900美元（約3.84萬港元）利息，但開出的支票卻無法兌現。當Hua Ma上門追債時，阮金直接坦言公司財困，根本沒錢還。Hua Ma其後更接到神秘男子來電恐嚇，警告他「不要再煩Kim（阮金），否則會有麻煩」。

原文：LA越裔美甲店老闆娘扮富太！一店多賣坑同鄉 年息365%借錢騙千萬