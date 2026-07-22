溫哥華Costco驚見殘舊床褥退貨！被轟濫用制度　網民反指曲線宣傳

Costco以提供寬鬆退貨制度聞名，除了少數特殊商品外，不限時間、已拆封或已使用的商品皆可退貨，但制度隨時遭人濫用。加拿大溫哥華有網民在Facebook群組「溫哥華生活+減價報料區（powered by 玩硬·加拿大）」上載照片，顯示有人正在Costco辦理退貨手續，旁邊直立擺放了1張單人床褥，見到明顯已十分殘舊，表面大範圍發黃及沾有啡黑色污漬，中央及上半部份尤其嚴重，顯得非常骯髒，不排除經長時間使用或已受潮。



有會員正在Costco退回單人床褥，見到明顯已十分殘舊，表面大範圍發黃及沾有啡黑色污漬。（Facebook群組「溫哥華生活+減價報料區（powered by 玩硬·加拿大）」圖片）

網民見怪不怪：食咗3樽魚油都可以退

樓主在帖文表示「放長雙眼，睇Costco個退貨制度，幾時會被人玩爛？」，大量網民留言指「大癲喎，咁都有得退」，不過有人則稱見過更誇張例子，「看完球賽退電視、燒烤完退爐，過完聖誕退聖誕樹」、「食咗3樽魚油都可以退」。

供應商才是受害者 「硬食」退貨

有人解釋供應商才是受害者，「反正都是要商家吸收，東西也不是Costco的」、「Costco將啲供應商嘅價錢壓得好低㗎，供應商加價，佢咪唔同你入貨囉，佢哋有議價能力，邊個敢得罪Costco」，更有網民笑言「樓主張相係幫佢哋宣傳緊Costco嘅會籍多麼好，因為損失唔係Costco，係供應商」。

網民指出「食咗3樽魚油都可以退」。（Facebook群組「溫哥華生活+減價報料區（powered by 玩硬·加拿大）」圖片）

加拿大新移民港爸看錯奶粉價錢 即場退貨

《香港01》訪問1名不具名的加拿大新移民港爸，他笑言每次去Costco，都會見到有人正在排隊退貨，「係睇下幾多人，一定有人退緊貨」，自己亦試過因看錯奶粉價錢而多買數盒，所以即場退貨，只保留其中1盒；他又指親友曾在Costco買衫，回家後發現不太合乎心水，所以折返成功退貨。

會員笑言：大家好「善用」Costco嘅退貨制度，不過我就做唔出啦

至於樓主貼出的殘舊床褥的照片，港爸笑言情況並不出奇，聽聞有人吃完一口食物，之後去Costco辦理退貨手續，「只能夠話大家好『善用』Costco嘅退貨制度，不過我就做唔出啦」。

加拿大新移民港爸試過看錯奶粉價錢而多買數盒奶粉，所以即場退貨，只是保留其中1盒。（受訪者提供）

4大類型商品退貨時需特別處理

Costco在世界各地都有分店，退貨制度一致寬鬆，Costco官網強調，在Costco購買產品，「除附有廠商保證書外，並享有全額退款保證」，但以下商品則有特別處理：

1. 電器類：電視、不含視訊盒的顯示器、投影機、大型家電、電腦、平板電腦、智慧型穿戴設備、相機、航拍機、攝錄影設備、MP3播放器和手機，需自收到商品起90天內辦理退貨。為保護會員個人資料，Costco需要會員在退貨前移除個人資料再行退貨。



2. 鑽石：退回1卡以上等級鑽石時，會員必須提供購買當時所有原版保證書，經指定第三單位珠寶鑑定公司完成鑑定後方能退貨。



3. 有使用壽命的商品：輪胎和汽車電池的退貨政策可能依商品會有特殊規定。



4. 客製化商品、特別商品及汽車：根據廠商購買契約，不可退貨，廠商另提供維修或是保養方案。



Costco除了少數特殊商品外，不限時間、已拆封或已使用的商品皆可退貨，Costco在世界各地都有分店，退貨制度一致寬鬆。（非涉事分店/資料圖片/蘇煒然攝）

網上退貨6個步驟

會員可到任何一間Costco會員部櫃檯辦理退貨，攜帶會員卡、當時用作付款的信用卡、會員欲退回的商品、保證書、贈品及所有配件與包裝，最好帶同收據，如果在網上辦理退貨手續，則有以下程序：

1. 會員在Costco系統申請退貨，填寫退貨商品、數量、原因及取貨住址

2. 將商品、保證書、贈品及所有配件與包裝盒放入在包裝箱內

3. 物流人員向會員收取退貨商品，取件後物流人員會提供貨運收據，請保留至收到退款為止

4. Costco會檢查與確認商品

5. 客戶服務部將在7個工作天內，直接將退款金額退回會員的信用卡帳戶，實際款項退回時間需視發卡銀行流程而定

6. Costco完成退款後，系統會自動寄出「成功退款通知」及「電子發票銷貨退回、進貨退出或折讓證明單證明聯」的電子郵件至會員信箱



（Facebook群組「溫哥華生活+減價報料區（powered by 玩硬·加拿大））

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免費的往往最貴！加拿大多倫多1名華人女生在網上討論區「約克論壇」，以簡體字發文表示，相信絕大多數新移民人士和她一樣，聽了移民中介形容「加拿大醫療免費、福利超好」，故她移民前滿懷期待，「移民後真的被現實狠狠打崩」。樓主本身有支氣管氣喘，「超級怕感冒，一受涼就很容易誘發氣喘」，今次再度發作，於是便預約家庭醫生，豈料要排期排到一周後，「當時人都傻了，氣喘發作要等一周？」，由於擔心出事，只能衝往急症室。



在醫院分流下，樓主個案被列作非緊急，「這樣從早上10點，硬生生等到晚上10點，整整12小時的漫長等待」。終於可以見醫生了，樓主清楚交代自己身體狀況，由感冒誘發不適，加上本身有氣喘，故鼻塞及喉嚨痛，咳嗽時特別難受，「結果看完診只開了氣喘藥，完全沒有任何緩解感冒症狀的藥」、「所有感冒難受的症狀，全程靠我自己硬撐」。



在醫院分流下，樓主個案被列作非緊急，「這樣從早上10點，硬生生等到晚上10點，整整12小時的漫長等待」。（約克論壇圖片）

樓主候診期間，醫院急症室有多人輪候。（約克論壇圖片）

當時醫院急症室多人排隊。（約克論壇圖片）

氣喘藥在內地售價200至300人民幣（約226至339港元），在加拿大卻是大約200加元，等同內地價約5倍。（約克論壇圖片）

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