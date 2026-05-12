中國人一句讚美　日本同事聽成暗諷　麻煩的「不給人添麻煩文化」

看了日本網站一篇文章挺有意思的，特地發來解剖下：在日本職場，一句隨口的誇獎，竟然換來日本同事的慌張和香水的消失。



起因是這樣的，一位在日的華人女性，公司的一位同事那天噴了香水，味道很清淡，也挺好聞。她隨口誇了一句：

今天的香水很好聞。

結果對方立刻道歉，還補了一句：「如果讓您困擾，請一定告訴我。」 聽起來像是在說抱歉，可實際上並沒有人抱怨啊，然後更奇葩的是，從那以後，這位同事再也沒噴過香水。

示意圖（AI生成圖片）

對很多中國人來說，這實在難以理解，誇人還會誇出問題？所以這個事情發到國內，留言裏不少人吐槽：

「太敏感了吧」

「日本人是不是太拘謹？」



但另一部分人卻說，正因為如此，日本職場才安靜、整潔，不會有人隨便議論同事的妝容、衣服，更別提背後八卦。

不過如果了解日本社會的處世邏輯，就會發現這樣的結果並不意外。他們有個根深蒂固的觀念，叫「不添麻煩（めいわく）」。香水這種東西，在中國辦公室可能是個加分項，但在日本很容易被看作「擴散到別人空間的氣味」。只要有人提起，哪怕是誇，也可能被解讀為委婉的提醒——是不是味道太濃了？影響到別人了？為了避免潛在的「添麻煩」，乾脆放棄最穩妥。

類似的例子不少，有中國留學生分享過，對遲到的教授說了一句「您看起來很忙」，教授當場狂擦汗，一個勁道歉。表面看是寒暄，在日本語境裏卻可能聽成「你為什麼遲到」。這種「讀空氣」的文化，往往讓人不敢輕易解讀表面的好意，所以寧可多想一步，先道歉再說。

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近年來日本媒體還經常報道「香害」「スメハラ（氣味騷擾）」，甚至電車裏都有提醒，請大家少用香水或柔順劑，因為有些人會頭痛、過敏。一旦被投訴，就不只是個人問題，而是影響整個團隊。所以一聽到別人注意到香味，本能反應就是：是不是影響到別人了。

對比一下我們國內職場的氛圍，那就輕鬆多了。國內的辦公室常常熱鬧，有人升職、有人買車，幾乎馬上成了茶水間的話題。穿得漂亮點，同事會調侃一句「今天打扮得挺隆重啊」；減肥成功，也有人當眾喊「哎呀瘦了好多」，當然有時候熱鬧確實有人情味，但對不想被關注的人來說，可能也是一種負擔。

日本職場的那份安靜和敏感，說白了就是把「不給別人添壓力」推到極致。少開口，少提問，儘量不讓對方心裏有負擔。這樣的氛圍，有人覺得很舒服，有人卻覺得透不過氣。

示意圖（《部長與社畜的焦急羅曼史》劇照）

如果往更深處看，這種文化邏輯跟日本社會的整體氛圍是一致的。無論是電車裏的沉默，還是餐館裏很少大聲聊天，背後都是同一個規則：個體要收斂，公共空間才不會亂。

也許這就是為什麼，一句「誇獎」竟觸發這麼大的反應。在中國文化裏，誇獎是拉近關係；在日本文化裏，被誇有時是提醒：你是不是得收斂點？

說不上誰對誰錯，只是文化不一樣。可要真擺在職場裏比一比，日本這份小心翼翼，還是讓人覺得有點過了頭。

好像有點囉嗦，不過往往介紹這種雞毛蒜皮的小故事，能把兩國的文化差異顯示出來，日常的一句話、一陣味道，就能走出截然不同的軌跡。正因為如此，這類跨文化的錯位，才會讓人又覺得無奈，又覺得有趣，所以發篇文章特此分享下。

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