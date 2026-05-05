日本Z世代20條價值觀嚇呆上司　年輕人：努力就有回報是假的

東京澀谷某家IT公司，下午5點半，部長走到25歲的佐藤桌前：「今晚有個項目會議，大家一起加個班吧。」佐藤看了眼電腦屏幕，保存文件，關上筆記本，站起來說：「抱歉部長，我今天約了朋友吃飯，先走了。」說完背起包就往門口走。部長愣在原地。在他那個年代，這種回答簡直是職場禁忌。但現在，辦公室裏其他幾個年輕人也陸續收拾東西準備下班，像是什麼都沒發生。



這不是某個特例。2024年一項針對日本Z世代（1995-2010年出生）的調查顯示，絕大多數年輕人認為「工作與生活平衡比升職加薪更重要」。

愈來愈多年輕人認為工作與生活的平衡比升職加薪更重要。（AI生成圖片）

他們對傳統職場規則的態度，可以用20個反差鮮明的對比來概括：出人頭地？責任增加太麻煩。加班？努力的方向錯了吧。忘年會強制參加？這真的是令和時代嗎？昭和世代（1926-1989年出生）當真那套職場信條，令和年輕人卻覺得該質疑了。這不是代際衝突，而是一場靜悄悄的價值觀革命。

先說那些最刺眼的變化。

「加班？努力的方向錯了吧。」昭和世代把加班視為忠誠和努力的證明，在日本經濟高速增長的年代，多工作幾小時意味著多賺幾分錢，意味著留給上司「這人能幹」的印象。但是Z世代看到的是另一個邏輯：公司效率低，為什麼要用我的個人時間去補？加班沒加班費，這不就是免費勞動力？

「出人頭地？責任增加太麻煩。」上一代人覺得升職是榮耀，是人生價值的體現。但年輕人算了一筆賬：當上課長意味著更多責任、更長工作時間、更多人際糾纏，而薪水增幅遠遠跟不上付出。日本廈勞省數據顯示，2020年後管理層平均工作時長比普通員工多出近三成，但薪酬漲幅只多一成多。這筆買賣，不劃算。

「忘年會、公司酒會？只會打亂個人計劃。」昭和時代的職場社交是建立關係、表明忠心的必要儀式。但是Z世代不這麼看。下班後要陪上司喝酒聊天到半夜，第二天還得正常上班，回家只能睡四五個小時。酒會上聽上司當年勇的故事，這些對他們來說沒什麼用。有這時間，還不如回家看兩集劇，或者跟朋友約飯。上司不再是需要取悉的對象，只是職位分工。工作就是工作，上下級不等於人格高低。

「電話？恐怖事件。」這個反應其實是一代人的溝通習慣差異。Z世代是網路原住民，他們習慣了文字溝通——可以控制節奏，可以思考後再回復，不會被突然打斷。電話則是強制性的、不給人準備時間的、需要即時反應的。一個突如其來的電話鈴聲，意味著必須放下手頭所有事，進入對方的時間表。對他們來說，這就是一種侵入。

「早會？跳過就好啦。」這背後是對形式主義的抵觸。如果早會能解決問題、交流訊息，他們會參加。但如果只是為了「統一精神」、「提高士氣」，說一堆空話套話，那就是在浪費時間。這些內容發個郵件不就行了？

【延伸閱讀】「我被資本做局了」係咩意思？年輕人拒絕自責 3招重新掌控生活（點圖放大瀏覽）：

+ 16

更深層的變化，是對人生規劃的重新書寫。

「結婚？只會增加任務。」昭和世代把結婚視為人生必經之路，是成熟的標誌。但Z世代看到的是：結婚意味著婚禮籌備、房子首期、雙方家庭關係維護、可能還有生育壓力。日本內閣府數據顯示，2023年日本50歲以下人群未婚率創下歷史新高，男性近三成、女性兩成。這不是找不到對象，而是很多人主動選擇不結。

愈來愈多日本年輕人不喜歡打招呼。（abema news）

「住房貸款？不是夢想而是懲罰遊戲。」上一代人覺得買房是安定的象徵，背30年房貸也值得。但Z世代經歷的是日本房價持續下跌、人口減少、空置率上升的時代。他們看到父輩辛苦還貸幾十年，最後房子貶值了。背上30年房貸，意味著人生被鎖死在一個地方、一份工作，不敢辭職、不敢冒險。這不是夢想，是束縛。

「終身僱傭？已經是神話傳說。」昭和時代的職場運轉邏輯是：忠誠換安全。你在一家公司幹一輩子，公司保證你到退休。但這個承諾在泡沫經濟崩潰後就碎了。Z世代親眼看到大企業裁員、裁撤部門，看到父輩工作了30年的公司說倒就倒。他們不再相信終身僱傭，因為現實已經證明這是假的。

「跳槽？很正常好吧。」在昭和世代眼裏，跳槽是不忠誠的表現，會在簡歷上留下「污點」。但Z世代覺得，為什麼要把人生綁在一個地方？如果另一份工作更適合自己、薪水更高、工作環境更好，為什麼不跳？日本厚生勞動省數據顯示，20-29歲年齡段跳槽率大幅上升。對他們來說，跳槽不是背叛，而是為自己負責。

「工作方式？自己的生活優先。」這可能是最核心的變化。上一代人把工作放在生活前面，為了公司可以犧牲家庭時間、個人愛好、甚至健康。但Z世代把順序顛倒了過來：工作是謀生手段，不是人生目的。生活才是。

這些變化不是空穴來風。

最大的背景是經濟。日本「失去的三十年」不是口號，是這一代人的生存現實。1992年泡沫經濟崩潰後，社會就業崗位驟然減少60%，房價持續下跌。從那之後，日本經濟一路低迷。Z世代從出生開始就沒見過經濟高速增長，他們所知道的就是：努力工作也不一定活貴，買房也不一定增值，忠誠也不一定有回報。

當上一代人用「只要努力就能成功」來教育年輕人時，年輕人看到的是：父輩那麼努力，最後也沒有過上更好的生活。房子貶值了，工作不保險了，養老金也不確定能不能領到。所以他們不再相信「努力就有回報」這套話，因為現實已經證明了它是假的。

價值觀的代際更迭是另一個原因。昭和世代成長於集體主義教育，他們被教導要為團體犧牲、要忍耐、要服從。但Z世代生長在個體意識覺醒的時代，他們從小接觸的就是「做自己」、「追求幸福」、「尊重個性」這些觀念。他們不覺得為公司犧牲自己是理所當然的。

還有網路。Z世代是網路原住民，從小就能看到外面世界的多元可能性。他們知道在歐洲人們一年休五六周假，知道在北歐人們下午5點就下班，知道在美國跳槽是常態。這讓他們開始質疑：為什麼日本要這樣？為什麼我們要接受這些？這些變化不是反叛，而是適應。當經濟環境變了、社會結構變了、訊息渠道變了，價值觀也必然會變。Z世代只是更誠實地面對現實，然後做出了自己的選擇。

有人說，這一代年輕人太不能吃苦、太自私、太不懂感恩。但問題不在這裏。那套曾經有效的規則，已經不適合這個時代了。當經濟停滯、終身僱傭打破、社會流動性下降，要求年輕人繼續用上一代的方式生活，就像要求他們穿著上個時代的鞋子走路。

日本Z世代的價值觀變化，不是一代人的問題，而是時代的轉折。他們用自己的方式，在告訴世界：當舊的承諾不再靈驗，我們會找到新的活法。

同場加映：Z世代壓力大陷「烘多士症候群」有1症狀或已確診！瑞典可請病假（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 24

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】