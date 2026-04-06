50年前日本追星文化　偶像住址隨意公開　垃圾袋內容被翻出來報導

如果現在在日本說起「推活」，幾乎不需要解釋。這個詞已經被徹底日常化，既可以指追偶像，也可以指支持聲優、動畫角色、舞台劇演員，甚至是某一部作品本身。推活被拆解成一整套成熟流程：買周邊、抽籤購票、參加線下活動、線上應援、社交平台打榜。該做什麼、不該做什麼，行業和粉絲心裏都有一套默契。



在這個體系裏，有一條共識始終被反覆強調，那就是「不要打擾私生活」。藝人的住址、家人、日常動線被視為高度敏感訊息，粉絲之間彼此提醒「不要越界」，事務所也會通過合約、公告和安保反覆劃線。對現在的推活來說，距離並不是冷漠，而是被當作對偶像的尊重方式。

也正因為這種克制已經成為常識，當日本網絡上開始流傳「50年前的推活」故事時，才會讓人產生一種強烈的不真實感。那並不是一個推活尚未出現的年代，恰恰相反，那是推活幾乎沒有邊界的時期。支持偶像，不但可以走出屏幕，甚至可以直接走到對方生活的空間裏。

網友分享親戚阿姨在1970年代的推活，她從事推活長達50年，從高中到現在都有去看偶像的演唱會。（X@blue_zkym）

追星「推活」一詞經過50年發展 已有很大變化：

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1970年代的日本，娛樂產業正在快速成形，但相關規範幾乎空白。雜誌是最核心的媒介，而「曝光」被視為藝人價值的重要組成部分。於是，當年的娛樂雜誌會直接刊登藝人的詳細住址，清楚到町名、番地，有時還會附上一張示意圖，告訴讀者從最近的車站步行幾分鐘可以抵達。這些內容並非偷偷摸摸的八卦，而是堂堂正正印在面向青少年的主流刊物中。

在這樣的訊息環境下，粉絲的推活方式自然與今天完全不同。有人會專程搭車前往偶像的老家，只是為了「看一眼」；有人把寫好的信親手遞到門口；也有人站在附近拍張照片，當作一種到此一遊的紀念。搭出租車時，司機會順口提起「這附近住着哪位歌手」，鄰居也知道哪戶人家最近常有年輕人來訪。偶像的生活空間，並未與社會隔離，而是被默認處在半公共狀態。

更讓今天的人感到意外的是，這種行為並不總是被視為冒犯。昭和時代的日本，社區關係仍然緊密，藝人也尚未完全脱離普通家庭結構。許多藝人的家人對粉絲抱有一種複雜卻並非排斥的態度。一方面確實感到困擾，另一方面也明白這些人正是孩子事業的重要支撐。於是，有人會遞上點心，有人會簡單寒暄幾句，表達感謝。這種互動在當下看來風險極高，在當年卻常被理解為一種人情往來。

正是在這樣的環境裏，出現了能持續幾十年的追星關係。有些人從高中時期開始支持某位偶像，一路經歷結婚、生子、退休，仍然保有情感連接。原因並不在於偶像離得近，而在於那種「被現實接住過」的記憶。一封被親手收下的信，一次被招待過的下午，對粉絲來說足以構成長期情感的根基。推活並不只是單向消費，而是一段真實發生過的經歷。

但如果只看到温度，就會誤判那個時代。隨着偶像產業規模擴大，這種毫無防護的親近迅速暴露出問題。跟蹤、騷擾、偷拍開始頻繁出現，媒體對私生活的挖掘也愈發失控，甚至發展到翻找名人垃圾袋、公開生活細節的程度。粉絲的熱情不再只是支持，也開始變成壓力。

正是在這些不斷累積的摩擦中，日本社會逐漸意識到，「看得見」並不等於「應該被看見」。進入1980年代後，藝人住址開始從雜誌中消失，事務所強化管理，安保成為標配。再往後，個人訊息保護被寫入法律，今天被視為理所當然的推活規則，其實是從一次次越界和事故中慢慢形成的。回頭看那個幾乎沒有隱私概念的追星年代，與其說是值得懷念的黃金時代，不如說是一個尚未建立邊界的階段。它確實留下了真切的人情味，也真實製造過難以忽視的風險。正因為經歷過那樣的時代，今天的推活才會顯得如此克制、有序。熱情沒有消失，只是被放進了一個更安全、更可持續的形態之中。

如果把這兩種推活並排來看，會發現它們並不是簡單的對立關係，而是同一條時間線上的前後兩端。一個時代用親近換取真實感，另一個時代用距離換取安全感。這種變化本身，或許比追星這件事更值得被記住。

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