有片│不滿塞車！阿叔大鬧九巴逼開門下車：咁X耐　司機神反擊獲讚

乘搭巴士不應騷擾車長駕駛！本港Facebook群組「屯門友」近日流傳影片，往屯門的66X九巴因道路塌棚架，導致在長沙灣元洲邨大塞車，有阿叔不耐煩，竟「爆粗」質問司機為何塞車，「咁X耐！X你老X！」、「我走埋嚟同你傾計，大家傾計萍水相逢，你扮乜X嘢啫！」。司機禮貌回應，阿叔仍感不滿一直嘈吵，又要求要即時下車，司機於是解釋要到巴士站才可以下車，惟阿叔繼續「發爛渣」，最終阿叔被全車乘客圍罵，司機亦反問「你鬧我做咩？」。目擊者補充，後來塞車1個多小時後到達屯門公路轉車站，待阿叔下車後，有乘客大聲向司機表示「辛苦晒司機，遇到這些冇理搞事大叔」。



事件引來網民熱議，紛紛批評阿叔離譜，讚司機應對得宜，「話落（車）就落你話事？」、「質素低」、「塞車係道路交通問題，唔係司機問題，騷擾車長揸車，報警！」。



66X九巴上有阿叔「爆粗」質問司機為何塞車。（Facebook群組「屯門友」）

騷擾巴士司機駕駛可能觸犯法例。有乘客於Facebook群組「屯門友」發布影片，指日前乘搭往屯門的66X九巴，但因為道路棚架倒塌需時清理，在長沙灣元洲邨已大塞車半小時，其間有1名阿叔「心情好煩躁同好勞嘈」，質問司機為何塞車，「其實司機已經好有禮貌咁覆佢。佢都係唔滿意，一直係咁嘈。又要求要即刻落車，司機表示要喺巴士（站）先可以落車，個阿叔就繼續喺度嘈」，直斥「呢個阿叔簡直係無理取鬧」。

九巴塞車半小時 阿叔爆粗狂罵司機：咁X耐！X你老X！

從影片見到，穿白色上衣阿叔走到司機位附近「爆粗」質問司機為何塞車，「咁X耐！X你老X！我無知情權㗎？搭架巴士！」。司機回應「咩知情權？睇新聞啦自己」，阿叔怒指「我問你吖嘛而家！」，司機反駁「你問我就要答你㗎喇咩？」，阿叔喝罵「咪就係囉！你唔X答吖嘛！你知都唔X答吖嘛！而家就係」。

阿叔走到司機位附近「爆粗」質問司機為何塞車，司機「字字珠璣」反駁。 （Facebook群組「屯門友」）

阿叔走到司機位附近「爆粗」質問司機為何塞車，司機「字字珠璣」反駁。 （Facebook群組「屯門友」）

司機反擊：睇新聞啦自己！鬧我做咩？ 阿叔：萍水相逢，你扮乜X嘢？

這時司機回覆「我點知（為何塞車）」，阿叔則說「我走埋嚟同你傾計，大家傾計萍水相逢，你扮乜X嘢啫？」。司機回應「而家唔係扮唔扮嘢嘅問題，你鬧我做咩？」，阿叔繼續怒罵「X你老X！你乜X嘢！」。影片最後有乘客勸說「一人少句」。

全車乘客圍罵阿叔 塞車個多小時終到達屯門目的地

樓主補充，由於阿叔太嘈吵，上層乘客亦忍無可忍落下層圍罵阿叔，「話個阿叔好嘈，指佢（阿叔）冇理鬧司機」，感嘆「個司機真係好慘，塞車遇着躁底乘客，係咁俾人用粗口問候」。樓主續說，塞車1個多小時後，到大約晚上10時到達屯門公路轉車站，而其朋友待阿叔下車，大聲向司機說，「辛苦哂司機，遇到這些冇理搞事大叔」。

由於阿叔太嘈吵，上層乘客亦忍無可忍落樓圍罵阿叔。（Facebook群組「屯門友」）

網民批阿叔離譜：影響司機駕駛，報警！

網民看過影片紛紛批評阿叔離譜，「話落（車）就落你話事？」、「邊個得閒同你傾計呀？揸緊車啊！」、「質素低」、「呢啲阿叔當自己至高無上，畀幾蚊以為自己坐緊的士」、「塞車司機一定要知咩事，你有手機自己check下，揸緊車老馮要答你啲onX問題？」、「報警拉佢，影響司機駕駛，塞車係道路交通問題唔係司機問題，落車要有站再安全才可落車」。

騷擾巴士司機可罰款及監禁

騷擾巴士司機駕駛可罰款及監禁。（資料圖片）

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人，均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力。任何人無合理辯解而違反，即屬犯罪，可罰款5,000元及監禁6個月。