【最新颱風消息／天氣消息／天文台／白海豚／燦鴻／颱風路徑預測／路徑／打風／熱帶氣旋】熱帶氣旋「紅霞」、「鯨魚」、「白海豚」後，下星期又打風？更有「連環颱風」闖入香港400公里範圍？3大AI天氣模式風烏、伏羲、盤古都預測下星期會再有熱帶氣旋影響南海。其中AI風烏預測，下星期中後期會有連環2個熱帶氣旋闖入香港400公里範圍，共出現「3颱風共舞」；AI伏羲則預測，會有熱帶氣旋在香港西面200公里範圍左右登陸。



而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測下星期周末會有熱帶氣旋影響南海，但強度與路徑與AI天氣模式預測的略有不同。天文台暫未有相關預測。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



AI風烏預測，下星期中後期會出現「3颱風共舞」。（AI天氣模式風烏）

AI風烏預測「3颱風共舞」路徑奇特！下星期連環颱風闖香港400公里

根據AI天氣模式風烏預測，8月17日至8月18日會有熱帶氣旋形成並進入香港800公里範圍，隨後往西南方向移動，8月18日至8月19日進入本港400公里範圍，之後一度遠離，惟8月21日折返再進入本港400公里範圍，8月22日至8月23日穿過海南島在越南登陸。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣模式風烏預測，8月17日至8月18日會有熱帶氣旋形成並進入香港800公里範圍，隨後往西南方向移動，8月18日至8月19日進入本港400公里範圍，之後一度遠離，惟8月21日折返再進入本港400公里範圍。（AI天氣模式風烏）

AI天氣模式風烏預測，8月17日至8月18日會有熱帶氣旋形成並進入香港800公里範圍，隨後往西南方向移動，8月18日至8月19日進入本港400公里範圍，之後一度遠離，惟8月21日折返再進入本港400公里範圍。（AI天氣模式風烏）

AI風烏更預測，8月22日至8月23日會再有1個巨型熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，8月24日逼近香港400公里範圍；連同這2個熱帶氣旋，附近會同時出現3個熱帶氣旋，形成「3旋共舞」局面。

AI風烏更預測，8月22日至8月23日會再有1個巨型熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，8月24日逼近香港400公里範圍。（AI天氣模式風烏）

AI伏羲預測熱帶氣旋香港200公里左右西登

AI天氣模式伏羲亦預測，8月19日至8月20日會有1個熱帶氣旋進入本港800公里範圍，8月21日至8月22日進入本港400公里範圍，8月22日至8月23日在本港西面200公里範圍左右登陸。

即看伏羲最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣模式伏羲預測，熱帶氣旋會在本港西面200公里範圍左右登陸。（AI天氣模式伏羲）

AI天氣模式伏羲預測，熱帶氣旋會在本港西面200公里範圍左右登陸。（AI天氣模式伏羲）

AI盤古、ECMWF預測略有不同

AI盤古和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都有類似預測，但熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI盤古預測熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（AI天氣模式盤古）

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF預測熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（ECMWF）

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，廣東今日普遍晴朗，天氣極端酷熱。預料一股西南氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區高溫天氣持續，亦有幾陣驟雨。高空擾動會在星期五至週末期間為華南帶來不穩定天氣，該區驟雨增多。而一道廣闊低壓槽會在下週初逐漸影響南海北部至台灣以東海域。此外，熱帶氣旋白海豚會在今日進一步移入內陸地區並逐漸減弱。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫27°C至36°C，暫時最高吹5級風。