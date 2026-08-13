阿婆爬入舊衣回收箱疑偷舊衫！地面散落多件衣物　網民怒斥：偷嘢

本港許多地方設有舊衣回收箱，方便市民捐出舊衣物，轉贈予有需要人士，但不時發生有人偷取舊衣事件。Facebook群組「慈雲山資訊交流」近日流傳2張照片，顯示1名老婦踩在膠籃上，然後伸出雙手伸進舊衣回收箱，附近地面有多件衣物散落，疑有人從回收箱內偷取舊衣物。目擊者表示「阿婆咁樣好危險，萬一為咗幾件舊衫受傷點算？」。



1名老婦踩在膠籃上，然後伸出雙手伸進舊衣回收箱，附近地面有多件衣物散落，疑有人從回收箱內偷取舊衣物。（Facebook群組「慈雲山資訊交流」圖片）

網民：阿婆唔好搵命博啦

帖文引來大量網民討論，有人認為不應姑息「偷嘢，報警」、「咁利用人哋善心」，亦有人擔心發生危險，「阿婆唔好搵命博啦」、「會唔會係阿婆唔小心掉咗件唔想捐嘅衫入去？」。

1名老婦踩在膠籃上，然後伸出雙手伸進舊衣回收箱，附近地面有多件衣物散落，疑有人從回收箱內偷取舊衣物（Facebook群組「慈雲山資訊交流」圖片）

其他區都有類似盜竊問題

過往曾有舊衣回收箱衣物被盜走，西貢區議員張展鵬今年6月在Facebook專頁表示，辦事處收到類似求助，張指出舊衣放入回收箱後，擁有權已屬於管理的慈善團體或授權機構，未經授權擅自取走，即屬盜竊，撬鎖或破壞回收箱亦涉「刑事毀壞」，如果市民有懷疑或目擊盜竊，請聯絡管理處或報警。

西貢區議員張展鵬今年6月在Facebook專頁表示，辦事處收到關於舊衣回收箱衣物被盜走的求助。（張展鵬Facebook圖片）

合法舊衣回收箱印有資料 包括機構名稱電話和政府批准文件

張更提醒，市民捐衫前，可以留意箱身，合法的舊衣回收箱印有機構名稱、電話，以及相關政府部門的批准資料，例如環保署、房屋署。

區議員張展鵬提醒，市民捐衫前，可以留意箱身，合法的舊衣回收箱印有機構名稱、電話，以及相關政府部門的批准資料，例如環保署、房屋署。（張展鵬Facebook圖片）

干犯盜竊罪 最高可被判監10年

根據香港法例第210章 《盜竊罪條例》第9條，任何人盜取回收箱內物品，即干犯盜竊罪，可被判處監禁10年。另外，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條，任何人無合法辯解而損壞屬於他人的財產，例同撬鎖或破壞回收箱，干犯刑事毀壞罪，最高可被判處監禁10年。

區議員張展鵬提醒，市民捐衫前，可以留意箱身，合法的舊衣回收箱印有機構名稱、電話，以及相關政府部門的批准資料，例如環保署、房屋署。（張展鵬Facebook圖片）

民政事務總署官網列出各區舊衣回收箱位置

另外，民政事務總署亦在官方網站列出各區舊衣回收箱的位置，方便市民查閱和捐衫。

（Facebook群組「慈雲山資訊交流」）

其他報道：將軍澳新型扒手黨！拉開背囊偷銀包 見信用卡紀錄更心寒：好恐怖

【將軍澳／扒手黨】將軍澳出現扒手黨？有將軍澳街坊於Threads發布警世文，指其家人日前走到將軍澳運動場時，發現背囊被拉開，內裏銀包不翼而飛，懷疑被扒手「打荷包」偷走。更令他感到恐怖的是，銀包被偷後半小時內，信用卡已在日本1家高級餐廳被刷了一筆大額卡數，且獲銀行回覆是「face to face（面對面）」交易，後來發現懷疑是大型跨國犯罪集團手法。目前樓主已報警處理，呼籲其他街坊要小心。



事件引起網民關注，「咁癲！」，又教路要把背囊置於胸前，以防小偷，「要將背囊放胸前，自救！」、「賊仔真係防不勝防」。也有網民分享同類經歷，提醒小心。



將軍澳出現扒手黨？（AI生成圖片）

最恐怖的是，樓主家人銀包被偷後短短半小時內，信用卡竟然已經在日本1間高級餐廳「俾人瘋狂狂碌咗筆非常大額嘅卡數」，而且是「面對面交易」。（AI生成圖片）

樓主家人於將軍澳運動場發現銀包被偷。（資料圖片）

全文：將軍澳新型扒手黨！拉開背囊偷銀包 見信用卡紀錄更心寒：好恐怖