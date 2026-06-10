公屋男深夜攜凳「爬入舊衣回收箱」疑偷衫　網民指等同盜竊：報警

趁夜闌人靜到回收箱偷衣物？有網民在社交平台貼片，指於深夜時份在公共屋邨範圍，發現1名男子爬入舊衣回收箱洞口，上半身幾乎置於回收箱內，不停在裏頭翻找東西，懷疑對方偷取衣物，然後轉售圖利，感嘆自己平日都會將不要的衣物投至回收箱，表示「冇諗過做善事會變咗免費幫人入貨」。



有網民指男子行為等同盜竊，建議樓主報警，「佢當下欄嘢拎去賣，執到幾多就幾多」；但有意見覺得可以「隻眼開隻眼閉」，「由得人啦，反正唔要，由佢賣又好點都好，好過送去堆填區」。



有男子爬入舊衣回收箱，被懷疑偷取衣物轉售圖利。（「threads＠hkcar._」影片截圖）

有男子爬入舊衣回收箱，被懷疑偷取衣物轉售圖利。（「threads＠hkcar._」影片截圖）

男子深夜自攜摺凳 爬入舊衣回收箱

目擊者在threads上傳34秒影片，指日前深夜12時下班回家時，發現有男子「成個人爬入衣物回收箱」，形容對方「好似夾公仔咁一袋袋（拎）出嚟」。由於事發時已夜深，估計對方並非負責回收箱相關職員，懷疑他偷取衣物，又指自己每逢轉季都會捐出不要的衣物，無奈表示「冇諗過做善事會變咗免費幫人入貨」、「真係想幫人都唔知點幫好」。

冇諗過做善事會變咗免費幫人入貨！

回收箱內不停翻找 被懷疑偷衫

片中顯示在公共屋邨範圍，1名穿著長筒水鞋的男子自攜摺凳，攀爬到舊衣回收箱的洞口處，他上半身完全置身回收箱內，不停從箱內翻找東西並拋在地下，懷疑正在偷取衣物。

男子上半身完全置身回收箱內。（「threads＠hkcar._」影片截圖）

男子疑將有用物品取出，並扔在地下。（「threads＠hkcar._」影片截圖）

各區回收箱衣物不時被偷？ 網民：當下欄嘢拎去賣

許多網民指，各區不時有人覬覦回收箱衣物，「好多地方都係咁，轉個頭放假就會見到啲阿婆賣衫俾啲工人姐姐」、「好耐之前已經見好似收買佬嘅人，喺垃圾房門口逐袋打開揀，有啲可能太舊或冇用就掉咗佢」、「佢當下欄嘢拎去賣，執到幾多就幾多」，有人因此表示拒絕將舊衣放回收箱，「寧願捐去二手衫店，有啲有品牌嘅仲可以攞去寄賣」、「靚仔嘅、未剪牌我就送朋友，唔靚仔我先會拎去垃圾站」。

男子行為等同盜竊 網民籲報警

有留言指出男子行為等同盜竊，「如果係職員，我估唔使咁辛苦捐入去，應該有鎖匙開」、「偷竊行為，可以報警」。但有人覺得毋須太介懷，「由得人啦，反正唔要，由佢賣又好點都好，好過送去堆填區」、「我自己放上上面等其他人拎，自己冇用可能其他（人）啱用都算環保」。

干犯盜竊罪 最高可被判監10年

根據香港法例第210章 《盜竊罪條例》第9條，任何人盜取回收箱內物品，即干犯盜竊罪，可被判處監禁10年。

（threads＠hkcar._）

其他報道：公屋│3人家庭將見主任 入息超1倍求救:點做好？ 網民教減薪辭職

公屋3人家庭的每月入息及資產限額，分別是25,870元和521,000元。（資料圖片）

申請公屋的入息限制有嚴格規定，一旦超出就無法獲派單位。本港有網民在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」表示，最近收到房署主任通知邀請面談，自己是3人家庭，「但兩公婆返工超出一倍入息」，詢問「可以點做保住個機會」。



網民慨嘆減薪辭職難支撐生活

帖文引來許多網民討論，「見完之後，過咗唔合格，等半年上訴，減人工唔要雙糧花紅，做靚條數，香港人要係咁玩」、「停半年，其中一個辭工」、「有半年冰河期，減收入」。亦有人慨嘆減薪辭職可以「保住申請公屋機會」，但難以支撐生活。

3人家庭每月入息限額為25,870元

根據香港房屋委員會及房屋署資料，3人家庭的每月入息及資產限額，分別是25,870元和521,000元 ，換言之，樓主家庭每月收入至少51,740元，嚴重超出上限。

公屋│3人家庭將見主任 入息超1倍求救:點做好？ 網民教減薪辭職