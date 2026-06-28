男僱主斥外傭偷飲2包檸檬茶！報警兼CCTV監控　稱月入$4萬屬中產

傭工擅自享用僱主家中的食物或飲品，如果價值不高，應否報警處理？社交媒體瘋傳1則帖文，有男僱主發文，指家中外傭「偷」飲雪櫃中2包檸檬茶，他決定報警處理，惟警員稱難以因這種小事而落案定罪。樓主又自爆月入逾4萬，屬中產人士，強調「點會差嗰少少錢」，而他從此要求外傭要每天點算雪櫃的飲品數目，甚至在家中安裝CCTV監控。



帖文迅速被轉載瘋傳，不少網民批評樓主太小器，「以為自己睇錯，2包檸檬茶你去報警？你叫工人仲點打你工，小家到咁」；亦有人質疑在港月入4萬不算中產。由於帖文有許多爭議處，有人懷疑是「引戰文」，即內容未必真確，旨在惹起網民爭議。



樓主指外傭姐姐在未經其同意下，喝了雪櫃中2包檸檬茶，他發現後報警處理。（AI生成圖片）

批評外傭擅取雪櫃2句檸檬茶

樓主日前在Threads上發文，表示最近發現外傭姐姐在未經其同意下，喝了雪櫃中2包檸檬茶，稱早在入職前便已告訴對方只可以飲水，直言自己月入4萬元以上，可算是「中產」，故他並非在意錢，而是為了外傭的健康着想。

當樓主發現事件後，決定報警處理，惟警員稱「2包檸檬茶好難落案定罪」，叫樓主不要太小器，與外傭好好溝通。樓主大感失望，自此要求外傭每天點算雪櫃的飲品數量，另外安裝CCTV監控。

網民斥僱主太小器

樓主指出，連妻子亦認為他小題大做，會給外傭姐姐太大壓力，故想詢問網民意見，又希望有人能提議解決方法。帖文引來大批網民留言，但絕大部份人都狠批樓主太苛刻，又指他諸多藉口和自相矛盾，假如是以健康為出發點，為何樓主還讓家人喝檸檬茶？又怒批樓主不應請外傭姐姐，「我家姐姐打開雪櫃任飲任食的，你連檸檬茶都咁，真係好小器，咁小氣唔好請工人啦」。

樓主事發後要求外傭每天點算雪櫃的飲品數量，另外安裝CCTV監控。（資料圖片）

僱主欲沒收外傭護照

樓主後來再發文更新，聲稱外傭姐姐有「新搞作」，表示樓主安裝CCTV的舉動是侵犯私隱，稱要向勞工處投訴樓主「虐待」。樓主聽後非常驚訝，認為自己乃採取合理措施防止外傭「偷」東西，卻反被對方威脅。但樓主表示不想解僱對方，因除了要支付結算款項，亦害怕對方會訴諸勞工處。其後樓主從妻子口中得知外傭開始收拾個人物品，懷疑對方想「偷走」，心想應否沒收外傭的護照，又問其他網民有何處理方法。

勞工處指引這樣說

翻查勞工處資訊，僱主不能扣押外傭的財物，例如護照、身份證、銀行提款卡、僱傭合約、政府發給外傭的刊物和小冊子等。有關行為可能會觸犯刑事罪行，僱主切勿以身試法。

僱主須為外傭提供合適和有合理私隱的住宿 地方。不適當住宿安排的例子包括外傭要睡於擺放在走廊而沒有私人空間的臨時牀鋪，或與異性成人、青少年同住一房間。

翻查勞工處資料，僱主應事先告知外傭在家中安裝閉路電視監察系統，並且不應拍攝在廁所、浴室或外傭工作後休息的私人空間內的活動。（資料圖片）

至於在家中安裝閉路電視監察系統，如僱主應事先告知外傭有關安排，並且不應拍攝在廁所、浴室或外傭工作後休息的私人空間內的活動。若此類監察活動在外傭不知情的情況下進行，可能會嚴重侵犯其個人私隱。

（Threads@hofungkg3.0）

睇多啲：20多歲外傭炎夏家中穿短褲激嬲港媽 網民斥：唔通要打扮成木乃伊

踏入炎夏，短袖短褲必不可少。不過，近日有外傭僱主於網上發文問20多歲的「工人姐姐喺屋企着短褲有冇問題？」，隨即引來大批網民抨擊「短褲都唔得？有病」、「冇着底褲先上嚟再問」、「對自己同屋企老中青男人冇信心嘅憂慮」、「唔通要打扮成木乃伊先合你要求？」、「要佢着長褲咁你開足24個鐘冷氣畀佢又得唔得？」。



有網民指出，「睇吓幾短囉，唔太短正常長度ok嘅，天氣熱着下短褲冇乜問題嘅」，有網民建議僱主主動提供合心水服裝，「如有衣服上嘅問題，其實都會回應買夠6套工作服畀佢，怕佢唔換衫仲可以6套唔同色，我見幾個有要求嘅朋友都會咁做」。



近日有外傭僱主於網上發文問20多歲的「工人姐姐喺屋企着短褲有冇問題？」，隨即引來大批網民抨擊。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該外傭僱主於facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文問：「認真問，工人姐姐喺屋企着短褲有冇問題？家中有1男1女和小朋友，工人廿幾歲。」

20多歲外傭家中穿短褲激嬲港媽

大批網民批評想法不人道，酷暑下也不准穿短褲，「請工人要考牌系列」、「一陣熱到生熱痱，好似都要你畀錢」、「天氣咁熱，着長褲先至有問題」、「如果着條短褲你都驚嘅！我建議你換咗個老公好過」、「我終於明白點解咁多工人辭職」。

網民抨擊「短褲都唔得？有病」、「對自己同屋企老中青男人冇信心嘅憂慮」、「要佢着長褲咁你開足24個鐘冷氣畀佢又得唔得？」。（《精裝追女仔之3狼之一族》劇照）

網民：一般短褲無問題 籲直接提供工作服

有網民指出，「三角褲就話啫，一般短褲無問題吧」、「着到露股或T-Back（丁字褲）就唔得」。

有網民建議，「如果咁擔心年輕工人，不如你請個年紀大少少」、「你唔接受可以照同工人講啊，免得心裏有刺，甚至買埋啲褲畀佢換都得啊」、「你提供制服，提供指定衣物」、「我有要求姐姐，要着蓋膝頭的褲，及有袖不闊領嘅衫，但係有同佢講，熱嘅可以開冷氣」。

而樓主回覆網民留言時道出身分是男僱主，表示「利申：我都覺得冇問題，係太太話唔得」。

（facebook群組「聘請工人姐姐關注組」）