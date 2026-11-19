如果有直系家族成員罹癌，自己最好定期進行檢查！台灣肝膽腸胃科醫師吳文傑在Facebook專頁表示，約3年前遇到1名約53歲女病人來求診，症狀包括經常肚痛、體重下降、食慾不振和身體虛弱，吳醫生替她進行觸診檢查時，女病人全腹皆有壓痛感，原來其家族有大腸癌史，父親和兄姊皆患病，屬於極高風險族群，但女病人過去從來沒有做過大腸鏡檢查。



吳醫生立即為女病人安排進行緊急大腸鏡檢查，發現右側大腸有嚴重腫瘤，再經電腦斷層和超聲波檢查，證實已出現肝臟轉移，確診為第四期大腸癌。女病人聞訊後安排胞弟接受首次檢查，結果發現有1個3至4厘米瘜肉（台灣稱為「息肉」），幸瘜肉尚未癌變，於是立即切除，胞弟獲得預防和及時治療的機會，未有罹癌，但如果再晚1至2年，極有可能演變成大腸癌。



女病人經常肚痛、體重下降、食慾不振和身體虛弱，首次檢查時已是大腸癌第四期。（AI生成圖片）

醫生：切勿忽視「家族史」警訊

吳醫生在帖文強調，是次病例帶出3個極為重要的訊息：大腸癌和基因遺傳有密切關係，如果家族中特別是直系血親罹患大腸癌，其他家人罹癌風險會遠高於一般人，家族性遺傳篩檢具有「連鎖效應」，雖然女病人的情況令人遺憾，但其確診消息警醒胞弟，繼而救回一命。對於高度風險家族，基因檢測和諮詢及定期精密健康檢查是不可或缺的防線。

肝膽腸胃科醫師吳文傑提醒若有家族病史，應提前接受檢查。（Facebook專頁「吳文傑醫師的健康筆記」圖片）

有家族病史人士應大幅提早篩檢

有家族病史人士應將篩檢年齡大幅提前，通常建議比家族中最年輕確診者的年齡再提前10年，或在40歲甚至更早開始。案例中的女患者至53歲檢查時確診已是末期大腸癌，說明她應該早於40歲或甚至更早就開始接受定期檢查。

不要等到「有症狀」才檢查

當大腸癌病人出現肚痛、體重減輕、虛弱、吃不下等明顯症狀時，往往已經是第三期或第四期，治療難度較大，存活率較低，大腸鏡檢查的目的是在疾病還未導致「不舒服」前，就先發現和切除瘜肉。

（Facebook專頁「吳文傑醫師的健康筆記」）