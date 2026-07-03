飲紅酒有益？32歲女每晚小酌臉紅患乳癌 醫生拆解臉紅罹癌危機
雖然有研究證實喝紅酒對身體有益，但並非每個人都適合。台灣營養功能醫學專家劉博仁醫師在Facebook專頁表示，1名32歲女病人剛完成乳癌治療，談起過往生活習慣時，病人詢問：「我以前每天都只是喝一點紅酒，這樣也有關係嗎？」原來患者初入職場時，偶然會和同事聚餐小酌數杯，但工作壓力愈來愈大，喝紅酒慢慢變成每晚習慣，「一直以為紅酒對心血管有幫助，所以沒有太在意」、「可是，我每次喝酒臉都會很紅」。
檢測證實身體對酒精代謝能力較差
劉醫生變得警惕，安排她接受乙醛脫氫酶2（ALDH2）基因檢測，結果顯示她喝酒後，酒精代謝產生的乙醛比較容易累積，因此喝酒容易臉紅，同時代表身體對酒精的代謝能力較差。
少量飲酒 都增加患乳癌風險
劉醫生指出，近年許多大型研究發現即使少量飲酒，也可能增加乳癌風險，而且風險會隨着飲酒量增加而逐漸上升。酒精進入人體後，會增加體內雌激素濃度，也會產生乙醛等代謝物，增加氧化壓力，造成DNA損傷，可能提高乳癌發生的機會。目前國際癌症研究的共識就是沒有完全安全的飲酒量。
喝酒容易臉紅人士更要注意
喝酒容易臉紅的人是否更需要注意呢？劉醫生解釋，喝酒臉紅通常代表ALDH2活性較低，乙醛在體內停留時間較長，這類體質人士已被證實患上食道癌等上消化道癌症的風險增加。至於乳癌，目前研究仍然持續進行，雖然不能直接說ALDH2功能不好人士一定會增加乳癌風險，若本身就有酒精攝取習慣，同時屬於酒精代謝能力較差的人士，劉醫生建議盡量避免飲酒。
6招照顧自己身體
另外，劉醫生提醒「預防乳癌，不是只做一次乳房攝影而已」，更重要的是每日照顧自己身體：
1. 維持理想體重
2. 規律運動
3. 多吃天然原型食物
4. 充足睡眠
5. 管理壓力
6. 減少酒精攝取
女性需留意7項風險因素
一旦發現有纖維腺瘤或纖維囊腫，都無須緊張，大部份纖維腺瘤、纖維囊腫都是良性，並不等於乳癌，真正需要重視的，是整體的風險因素：
1. 家族史
2. 肥胖
3. 停經後體重增加
4. 缺乏運動
5. 長期飲酒
6. 是否定期接受乳房檢查
7. 外來的「環境荷爾蒙」干擾
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一直以為只是下體痕癢，結果卻是癌症？台灣皮膚科黃麗珊醫師在其Facebook專頁發文表示，1名人妻多年來會陰部反覆搔癢，於是前來求醫，她指出，曾經擦過許多藥膏，症狀卻沒有改善，有時甚至會出現紅疹、脫屑及破皮情況。
黃醫生為她進行皮膚切片檢查，報告顯示她患有一種罕見皮膚癌——乳房外佩吉特氏病（Extramammary Paget Disease），黃醫生形容該名女病人「有些不可置信，但又似乎早已有心理準備」，喃喃表示疫情前已有醫生建議切片，「只是疫情來了就一直拖到現在。你也知道，女生要看那個部位真的很不好意思」。