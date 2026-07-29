啟德現借錢黨？2女專向男途人索錢　賣慘稱：無錢吃飯　遭斥無恥

借錢黨疑出沒在啟德社區，街坊們要小心提防以免被騙！有網民在社交平台貼出影片，拍到2名女子專向中年男士索錢，聲稱沒有錢吃飯，企圖以「賣慘」方式讓男士們給錢，幸好片中男士們都相當警惕未有「中招」被騙，但樓主卻批評兩人「周圍喺到問人哋攞飯食，真係仆X嚟㗎呢啲」，不少網民都批評2名女子行為厚顏無恥，「四肢健康都問人攞錢」、「成世人都諗（住）不勞而獲！咁樣會發達咩？」又嘲諷稱「銀行大把錢，叫佢去問銀行拎」。



啟德疑現借錢黨，2名女子聲稱「無錢吃飯」專向男途人索錢。（「threads＠calbeevv」影片截圖）

啟德疑現借錢黨，2名女子聲稱「無錢吃飯」專向男途人索錢。（「threads＠calbeevv」影片截圖）

啟德疑現借錢黨，2名女子聲稱「無錢吃飯」專向男途人索錢。（「threads＠calbeevv」影片截圖）

借錢黨出沒啟德？ 2女被指專向男途人索錢

目擊者在threads上傳影片，指周一（27日）下午5時許在港鐵啟德站附近，直擊2名女子專向中年男士索錢。樓主指，因有朋友需到附近工作但不懂如何前往，她於是拍片教對方如何從港鐵站步行至目的地，卻意外拍攝到2名「身光頸靚」的女子「賣慘」，「四（周）圍問上（咗）年紀的男人乞錢乞飯食」。樓主表示，其中一人不懂廣東話，而兩女發現樓主拍片便即時離去，形容「但係又要喺度裝（䁓）吓我」，遂提醒街坊及男士們小心，以免被騙造成金錢損失，「問男人攞幾十又話唔夠錢食飯，就攞到你幾百，好快會俾人呃身家」。

穿著芥末黃色上衣的女子靠近大叔，估計正向對方索錢。（「threads＠calbeevv」影片截圖）

與此同時，披着白色外套的女子則接近另一名橙衣大叔。（「threads＠calbeevv」影片截圖）

警惕大叔未受騙！ 2女發現被拍速逃

片中顯示，2名女子在啟德港鐵站附近疑聲稱自己沒有錢吃飯，不停向中年男士「下手」。其中穿著芥末黃色上衣的女子率先靠近1名大叔，估計正向對方索錢，大叔則保持警惕，邊走邊反問「聽唔到你講咩？幫你買咩啫？」另外披着白色外套的女子又接近另一名橙衣大叔，樓主當時直指「呢2條女又呃人呀，同人講未食飯、無錢食飯喎」。

2名女子之後似是發現樓主正在拍片，於是往另一邊方向離去，其中披着白色外套的女子不時回望樓主方向，貌似非常害怕被錄下樣貌，樓主目擊整個過程於是批評「周圍喺到問人哋攞飯食，真係仆X嚟㗎呢啲」。

2名女子之後似是發現樓主拍片，於是往另一邊方向離去。（「threads＠calbeevv」影片截圖）

2名女子之後似是發現樓主拍片，於是往另一邊方向離去。（「threads＠calbeevv」影片截圖）

2名女子之後似是發現樓主拍片，於是往另一邊方向離去。（「threads＠calbeevv」影片截圖）

2名女子之後似是發現樓主拍片，於是往另一邊方向離去。（「threads＠calbeevv」影片截圖）

其中披着白色外套的女子不時回望樓主，貌似非常害怕被錄下樣貌。（「threads＠calbeevv」影片截圖）

其中披着白色外套的女子不時回望樓主，貌似非常害怕被錄下樣貌。（「threads＠calbeevv」影片截圖）

網民斥2女無恥：四肢健康問人攞錢

片段引來大批網民紛紛批評片中2女的行為，「真係厚顏無恥，四肢健康都問人攞錢，仲要問埋上年紀嘅大叔攞錢」、「成世人都諗（住）不勞而獲！咁樣會發達咩？」又揶揄「真係笑話，有錢搭交通工具老遠嚟香港，竟然冇錢開飯」、「銀行大把錢，叫佢去問銀行拎」、「叫佢哋食元寶蠟燭」。

借錢黨區區都有份？ 網民齊分享經歷

另有網民分享在其他區都遇到類似「借錢黨」經歷，「旺角我都見過，一男一女帶住個幾歲嘅小朋友問路，跟住話無現金只有微信可唔可以借啲現金，費事講多一句嘢即刻走」、「黃大仙沙田坳道都有啦，用普通話講，初頭我以為問路，後尾話大哥可唔可以請我食餐飯」、「今日收工（經過）筲箕灣近魚市場海邊，無咩人行都遇到一個，開頭以為佢問路，佢一輪嘴講今日初到香港bababa，明天有個新加坡朋友來幫我，佢未講到錢我就話：『不用說了，我沒錢，就頭也不回走了』」，有留言因此戲稱「真係無遠弗屆，18區區區有份」。

相關文章：火炭「借錢黨」？穿名牌男女向途人要錢買飯 事主曝騙子最怕1事

「借錢黨」頻頻出沒，實在令人煩擾！近日有網民發帖表示於火炭發現「懷疑拎錢黨」，1對操普通話的男女身穿名牌，卻向途人「借錢」買飯吃。該名網民被「借錢」時，假裝不懂普通話後離開，並伺機拍下該對男女的背影上傳到網上，提醒街坊小心。



有網民發帖表示於火炭發現「懷疑拎錢黨」。（Threads）

該名網民在社交平台Threads發帖，表示周四（4月16日）晚上約8時左右，於火炭坳背灣街工業區被1男1女截停，對方疑為「借錢黨」，向樓主索取金錢。

全身名牌卻借錢吃飯

樓主透露，該對男女操流利普通話，「周身名牌，一開口就話要錢食飯」，並且顯得十分擔憂被拍照，「總之好擔心你照佢相」。

樓主透露該對男女顯得十分擔憂被拍照。（Threads）

樓主指自己最終假裝不懂普通話，急步離開。事後撰文提醒他人，「女士夜媽媽工業區小心自己+手袋安全」。

網民籲堅定拒絕

有網民就留言指「火炭站御龍山對面都遇過」，亦有人提醒要堅定拒絕，或者報警處理。

（threads＠calbeevv）