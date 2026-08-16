溫哥華夏日好去處｜不只列治文！本地人私藏4大特色夜市一文看清

營運長達26年的加拿大溫哥華標誌性景點──列治文夜市（Richmond Night Market），確定於2026年9月20日租約到期後熄燈。夜市關閉後市民還能去哪？原來不少當地人早已物色晚間新去處。



大溫哥華周邊有多個免費且風格各異的海邊與老街夜市：主打現代歐美風與海景的北溫哥華碼頭夜市（Shipyards Night Market）、擁有棧橋夕陽景致的浪漫白石海灘夜市（White Rock Night Market）、洋溢社區復古風情的新西敏前街夜市（Fridays on Front），以及北美罕見的溫哥華純素夜市（The Vegan Night Market）。本文將一夜過介紹這4大免費夜市的地點、營運時間與實測亮點。



除了列治文夜市，溫哥華還有許多風格鮮明的夜市。（Facebook@Shipyards Night Market）

1.北溫哥華碼頭夜市：無敵海景與露天啤酒花園

北溫哥華碼頭夜市（Shipyards Night Market）主打現代歐美風情與無敵海景，是大溫地區人氣僅次於列治文夜市的第2大夜市。

北溫哥華碼頭夜市主打現代歐美風情與無敵海景。（Facebook@Shipyards Night Market）

營業時間與交通安排

夜市營業期為每年5月中旬至9月中旬，2026年營運至9月11日，每逢周五15:00–22:00開放，地點位於北溫哥華的Shipbuilders' Square。遊客可在溫哥華市中心Waterfront站搭乘SeaBus，約15分鐘到Lonsdale Quay碼頭，出站步行5分鐘即可抵達夜市。

現場集結數十輛美食車，種類豐富。（Facebook@Shipyards Night Market）

數十輛美食車提供各式美食

現場集結數十輛美食車，每周輪換不同風格料理，包括美式漢堡、墨西哥 Taco等各國融合菜式。現場亦有許多本地藝術家與小眾品牌擺攤。夜市設有大型露天啤酒花園（Beer Garden）並有LIVE樂隊與DJ在主舞台演出帶動氣氛。詳細節目表、美食車品牌與攤位名單可參考Shipyards Night Market官網。

夜市還設有大型露天啤酒花園並有LIVE樂隊與DJ在主舞台演出帶動氣氛。（Facebook@Shipyards Night Market）

2.白石海灘夜市：棧橋落日與浪漫美食車陣容

白石海灘夜市（White Rock Night Market）以浪漫海濱落日為特色。地點設於白石鎮（White Rock）Memorial Plaza附近海濱步道，緊鄰著名的白石海灘棧橋（White Rock Pier）。

白石海灘夜市設於白石鎮Memorial Plaza附近海濱步道。（Facebook@White Rock Night Market）

營業時間與交通安排

夜市在5月至9月期間舉辦。主辦單位每月會挑選1個周五，於下午3:00至晚上10:00限定開放。活動由大溫美食車節團隊籌辦，除了多輛高人氣美食車進駐，現場還有大量本地藝術家與手作攤位。遊客可以在傍晚海風與夕陽下品嚐美食。每期具體攤位陣容與日期都會提前在White Rock Night Markets官網公布。

現場有大量本地藝術家與手作攤位。（Facebook@White Rock Night Market）

3.新西敏前街夜市：菲沙河畔復古主題派對

Fridays on Front（前街夜市）位於新西敏（New Westminster）老城區Front Street Mews，主打復古濱河鐵道風情。

Fridays on Front主打復古濱河鐵道風情。（Facebook@Downtown New Westminster影片截圖）

營業時間與交通安排

夜市會選在每年7月與8月的特定周五晚間登場，營業時間為晚上6:00至10:00。民眾搭乘SkyTrain至New Westminster站，下車步行5分鐘即可抵達菲沙河畔。屆時主辦方會封鎖整條街區為行人專用區。

夜市每周會變換不同文化主題。（Facebook@Downtown New Westminster影片截圖）

周變換不同文化主題

夜市最大的亮點是每周變換不同文化主題，如菲律賓之夜、動漫電玩夜或復古派對等。現場除了各式街頭小吃，還提供在地精釀啤酒Steel+Oak。若想查詢每周主題，可瀏覽Fridays on Front官網。

現場除了各式街頭小吃，還提供在地精釀啤酒Steel+Oak。（Facebook@Downtown New Westminster影片截圖）

4.溫哥華純素夜市：純植物美食與海灘夕陽

溫哥華純素夜市（The Vegan Night Market）是北美少見專為素食者與環保人士打造的主題市集。

溫哥華純素夜市是專為素食者與環保人士打造的主題市集。（Instagram@theveganmarket.ca）

營業時間與交通安排

夜市的舉辦時間與地點會依季節調整。夏季期間（6月至8月）多於指定周四傍晚6:00至10:00登場，地點設於溫哥華西區的Locarno海灘或Jericho海灘附近，此類戶外場次皆為免費入場。到了秋冬季節（9月至12月），活動則移師至溫哥華市區的室內場館舉行，部分室內場次會收取3至5加元（約17至28港元/約15至24元人民幣）的小額門票或採用自由捐款形式收費。

夜市所有食物、甜點與零售商品皆保證100%植物性（Instagram@theveganmarket.ca）

現場集結超過30個進駐攤位，攤位提供創意仿肉料理與無乳製品甜點，所有食物、甜點與零售商品皆保證100%植物性（Vegan）。更多資訊參考The Vegan Night Market官網。

其他報道：列治文夜市結束｜港出生創辦人張錦翠談初衷：將香港夜市搬到北美

【加拿大／列治文／Richmond】2026年8月，溫哥華列治文（Richmond）的夏天依然熱氣騰騰，但對於無數大溫哥華地區（Greater Vancouver）的華人來說，這個夏天帶着幾分特殊的傷感，因為被譽為北美規模最大的列治文夜市（Richmond Night Market），即將在9月20日正式劃上句號。這座橫跨26年歷史、每年吸引超百萬人次到訪的城市地標，終究敵不過城市地產開發與地皮重建的腳步。消失的不只是每逢周末擁滿消遣人群的市集，更是幾代華人移民最珍貴的夏日集體回憶。



列治文夜市由出生於香港的張錦翠（Raymond Cheung）於1999年創辦，他曾談及緣起初衷，就是「想將香港的夜市搬到北美」。



列治文夜市是由香港移民到加拿大的張錦翠（Raymond Cheung，圖右二）創辦，其初衷是想把香港式的夜市帶到當地。（IG@richmondnightmarket）

列治文夜市屹立溫哥華26載，被市民視為北美標誌性亞式夏日盛事，吸引大批遊客。（Richmond Night Market官網圖片）

1999年：港人移民懷念香港的喧鬧夜市

夜市的燈火亮起，故事的起點始於1999年。那時的列治文，入夜後街頭總是顯得寂靜，對於移民當地的香港人來說，總是懷念昔日吃完晚飯逛夜市，那是無數家庭、情侶和朋友的日常生活。港人總習慣在喧鬧的街頭攤檔間踱步，享受着深夜的熱鬧，但溫哥華地區卻難以找到這種亞洲式的夜間生活。

在香港，吃完晚飯逛夜市是無數家庭、情侶和朋友的日常生活，列治文夜市的出現，讓許多人可以享受亞洲式的夜間生活。（Richmond Night Market官網圖片）

列治文辦夜市既方便居民又藏着巨大商機

「為什麼這裏（加拿大）晚餐後就沒事可做？」正是這個念頭，讓由香港移民到加拿大的

張錦翠（Raymond Cheung）有了新念頭，萌生將香港夜市搬到北美的想法。當時的列治文除了香港仔購物中心（Aberdeen Centre）之外，幾乎沒有其他亞洲商場，華人想逛夜市，甚至要特意驅車前往溫哥華唐人街（Chinatown）。張錦翠敏銳地察覺到，在列治文開辦夜市不僅更方便當地居民，而且背後藏着巨大商機。

全文：列治文夜市結束｜港出生創辦人張錦翠談初衷：將香港夜市搬到北美