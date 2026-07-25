溫哥華陽台放床出租稱「私人房」　45平呎月租5400港元　網民傻眼

土地問題全世界都有，業主當然希望單位愈劏愈細、愈細愈多，然後出租「賺到盡」，但做法恐會不人道。租屋中介公司GoTwo Prime Living近日在Facebook Marketplace推出1則招租帖文，顯示加拿大溫哥華有業主在陽台放上單人床，然後當作「私人房」（private room）放租，月租980加元（約5,400港元），強調有傢具及位處市中心，今年8月1日可以起租。據了解，業主形容「非常適合學生和年輕專業人士」。



照片可見，該間「私人房」明顯是陽台，設有陽台門，落地玻璃窗可飽覽市中心景色，同時安裝了窗簾，拉上後可保護個人私隱，其中一扇玻璃窗可以打開，房內有一張單人床和床架，床頭有枱燈 ，床尾則有1張白色單人桌椅。該處面積大約45平方呎，放床後剩餘活動空間有限，而且出入必須經過客廳，相當不便，且未知陽台門是否有隔音功能。



加拿大溫哥華有業主在陽台放床後當作「私人房」出租，月租叫價980加元（約5,400港元），強調有傢具，以及位於市中心，今年8月1日可以起租。（網上圖片）

「私人房」明顯是陽台，設有陽台門，落地玻璃可飽覽市中心景色，房內放有1張單人床和床架，床頭有枱燈。（網上圖片）

網民笑問：咁廁所同廚房點計？

這則廣告隨即被人轉載到Reddit討論區，引來許多網民討論，登頂成為最熱門帖文，「剝削到咁？」、「賺到盡」、「房租必須是1次性交1年？」、「咁廁所同廚房點計？喺『私人房』度解決？」。之後中介撤下租屋廣告，未知是成功租出，抑或得知引發公憤後決定低調處理。

房內安裝窗簾，保護個人私隱，其中一扇玻璃窗可以打開，床尾有1張白色單人桌椅，面積大約45平方呎。（網上圖片）

中介曾發布過類似租屋廣告

事件引來當地媒體報道，有外媒指出，該中介亦曾發布過類似租屋廣告，較大面積的陽台位於加拿大溫哥華市中心，月租1,150加元（約6,400港元），同樣都有傢具。

有外媒指出，該中介亦曾發布過類似租屋廣告，較大面積的陽台位於加拿大溫哥華市中心，月租1,150加元（約6,400港元），同樣都有傢具。（網上圖片）

（Reddit討論區）

其他報道：00後應租樓不買樓？港男生：買樓老餅 網民斥：啃老衰過養兒防老

到底買樓是否屬於人生必做的選項？有港男生於網上發文討論買樓還是租樓的世代想法轉變，認為00後有買樓的70後父母基本上已供完樓，00後年老後將不愁生活和居住問題，因父母會將物業留給子女，「做逆按揭都夠食過世」，直言「買樓呢啲真係80、90後先做嘅老餅嘢」。



帖文隨即引來網民熱議，有網民認同樓主想法，「90後都唔使買，唔生下1代，兩公婆食到死，使晒啲錢咪拜拜」、「其實唔結婚係無需要買，退休周圍旅居」、「綜援加公屋，人生大贏家」。



也有網民批評大安旨意，「層樓係老竇老母嘅資產，其實唔一定要畀仔女，有呢個大安旨意嘅諗法係可笑嘅」、「最後都係啃老要食老竇老母層樓，仲衰過養兒防老，起碼你老竇老母都有付出過心機錢時間，班00後付出咗啲咩，憑咩要老竇老母層樓畀你逆按揭，唔係佢哋自己用，真係理所當然到自視過高」。



有港男生於網上發文討論世代想法的轉變，認為00後應租樓不買樓。（資料圖片）

男生直言，「買樓呢啲真係80、90後先做嘅老餅嘢」。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

全文：00後應租樓不買樓？港男生：買樓老餅 網民斥：啃老衰過養兒防老