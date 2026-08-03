加拿大華人超市MarchéC&T爆衛生危機！1年3次違規被罰款勒令停業

加拿大蒙特利爾（又譯：滿地可 / Montreal）地區著名華人超市Marché C&T（世紀超市）爆出衛生危機，該超市位於蒙特利爾的總店因1年內連續3次衛生檢查不合格，累計被罰8,100加元（約4.4萬港元/約3.8萬人民幣），被魁北克省政府評為「存在嚴重風險」，恐影響食物安全而勒令停業。



當局的檢查報告指該超市店舖衛生環境欠佳，當中包括絞肉機入口處積有乾涸的殘渣、肉類架及籃子更被一層發臭、粉紅色的黏稠肉類殘留物覆蓋等，而且魚缸佈滿藍綠色黴斑等等，必須改善至衛生合格的水平，並獲魁北克省農業、漁業及食品部確認後方可重開。



Marché C&T蒙特利爾總店已被魁北克省農業、漁業及食品部評為「存在嚴重風險」，勒令停業。（Google地圖截圖）

1年內3度違規 原因均是衛生不達標

據《MTL Blog》報道，Marché C&T蒙特利爾總店已被標記「存在嚴重風險」（risque supérieur）。根據魁省《食品產品法》（Food Products Act），如果1家食品經營場所被認為存在「較高風險」，意味着其經營者未能有效地控制現場風險與食品安全風險，若檢查人員多次發現同類問題，監管部門有權暫停其食品經營許可證。

超市有售賣活魚，但魚缸玻璃上長滿了黴菌。 （MAPAQ圖片）

據魁北克省農業、漁業及食品部（MAPAQ）食品安全違規記錄公開資料庫顯示，這家分店在過去1年內被發現因衛生問題違規，當中涉及包裝、儲存、運輸等場所、車輛、設備以及其他衛生設施未能保持清潔，因而被罰款3次，涉款金額高達8,100加元，當中包括：

2025年3月：罰款1,600加元（約9千港元/約8千人民幣）

2025年5月：罰款3,000加元（約1.6萬港元/約1.4萬人民幣）

2025年9月：罰款3,500加元（約1.9萬港元/約1.6萬人民幣）

Marché C&T蒙特利爾總店1年內3次因衛生問題被罰款，涉款總額高達8.100加元。（Google地圖截圖）

絞肉機入口處積有乾涸殘渣 肉類籃子有發臭肉類殘留物

據法國媒體TVA Nouvelles進一步披露了涉事MarchéC&T超市的衛生情況，報道引述漁業及食品部（MAPAQ）的報告，形容店內情況令人觸目驚心。檢查記錄顯示，店內的肉類加工區的冷庫牆壁及天花板都滿佈黴菌與污垢，而絞肉機入口處積有乾涸的殘渣，肉類架及籃子更有一層發臭、粉紅色的黏稠肉類殘留物覆蓋。而海鮮部有售賣活魚，但魚缸玻璃佈滿藍綠色黴斑，製冰機內部更出現鐵銹與黴菌滋生。

魚類部的木製支架上長滿了黴菌，另滿佈污垢和乾魚殘渣。（MAPAQ圖片）

店內冷藏室的門也發霉了，製冰機的內壁上佈滿了鏽跡，長滿黴菌和有污垢。報告不客氣地寫道：「房間的通風口大多被厚厚的灰色灰塵覆蓋。」，而鋅盆亦是不堪入目，「木製支架上長滿了黴菌，並積聚了乾肉殘渣，形成了凸起的地方」。

店內冷藏室的門也發霉了，製冰機的內壁上佈滿了鏽跡，長滿黴菌和有污垢。（MAPAQ圖片）

監管部門強調，勒令該店停業是為了保護公共衛生安全，商戶完成整改並通過MAPAQ的嚴格覆查後，就可恢復營業。

擺放飲品的雪櫃也長了黴菌有污垢。（MAPAQ圖片）

另1分店因海鮮未展示適當標籤而遭罰款

魁北克省農業、漁業及食品部（MAPAQ）的記錄還顯示，Marché C&T位於寶樂莎市塔什羅大道的Brossard分店，曾被罰款500加元（約3千港元/約2千人民幣），原因是店內發售的散裝活貝類未展示適當標籤。

Brossard分店曾因海鮮標籤缺失被罰款500加元。（AI生成圖片）

Marché C&T西島店與Greenfield Park分店目前無重大衛生處罰記錄。（Google地圖截圖）

重開標準曝光 其餘分店還能消費嗎？

Marché C&T在大蒙特利爾地區共設有4家分店，除了上述2間曾被罰款的分店，還有位於蒙特利爾島西部的西島店（Pierrefonds-Roxboro）與位於蒙特利爾南岸的Greenfield Park店。

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置業是許多人的夢想，但付首期買樓後，每月需要供款才是真正難關。1名95後華人女生在小紅書發文，慨嘆自己移民加拿大達12年，過往都是租屋，至29歲時終於和丈夫在亞伯達省（Alberta）愛民頓（Edmonton）「擁有自己的小家」，但她稱「以前總覺得收入還可以，買樓以後才發現成年人真的每個月睜眼就是帳單」。



樓主和丈夫在愛民頓「擁有自己的小家」，但她慨嘆「以前總覺得收入還可以，買樓以後才發現成年人真的每個月睜眼就是帳單」。（小紅書圖片）

夫妻加上寵物 每月支出平均6,200加元（3.4萬港元）

樓主分享家庭每月開銷，強調只是交代自己家中狀況：

1. 房貸：2,100加元（約11,700港元）

2. 車貸：975加元（約5,430港元）

3. 地稅：440加元（約2,450港元）

4. 住所和汽車保險：320加元（約1,780港元）

5. 手機月費：80加元（約450港元）

6. 上網Wi-Fi：80加元（約450港元）

7. 水費電費暖氣費：300至500加元（約1,670至2,790港元）

8. 油錢：150加元（約840港元）

9. 寵物開銷：100加元（約560港元）

10. 其他交通開支：50至100加元（約280至560港元）

11. 買餸：700加元（約3,900港元）

12. 外出用膳：700加元（約3,900港元）

13. 健康保險：200加元（約1,110港元）



樓主慨嘆：存不下錢，幾乎月光

換言之，樓主家庭每月支出約6,200加元（約34,500港元），尚未計算購買衣服、保養品、旅遊、添購家中雜物等額外消費，加上家人沒有經濟援助，所以只能靠夫婦自己賺錢，因此「存不下錢，幾乎月光」。樓主慨嘆「以前覺得加拿大生活簡單，後來發現只是消費方式不一樣」，但她認為「擁有自己的小家，夏天可以在院子燒烤，下班回家有貓貓迎接」已經非常開心。

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