Tau家務機械人時租30美元超抵？由真人VR遙控　暗藏隱私+安全隱患

看似超優惠的人形家務機械人時，實質只是一場由消費者埋單的科技實驗？矽谷公司Tau Robotics推出人形家務機械人時，以每小時30美元（約235港元／202人民幣）的價格提供服務。市民可預約產品上門處理吸塵、抹枱、洗碗、倒垃圾等家務。但該機械人並非自動運作，實際是依靠後台人員戴上VR裝置遠距操控，屬於外界所稱的「假自動」模式。單台機械人造價高達5萬美元（約39萬港元／34萬人民幣），卻以低價租金吸引用戶，原來真正目的是收集各家屋內影像與空間數據，用於訓練AI模型。



專家直言，現時機械人動作仍相當笨拙，要穩定應用於家居環境，至少還要5至10年。服務同時暗藏隱私外洩、機械碰撞等安全隱憂，且要設定成人全程留守、劃設多個禁區、隔離寵物等3大規限。這項服務只適合科技愛好者嘗鮮，距離人形機械人成為實用家居幫手，仍然言之尚早。



「Tau Robotics」推出每小時30美元家務機械人時服務。（Tau Robotics官網圖片）

「Tau Robotics」推出每小時30美元家務機械人時服務。（Tau Robotics官網圖片）

「Tau Robotics」推出每小時30美元家務機械人時

綜合《CBS News》、《Runtime Wire》及《PYMNTS》等外媒報道，矽谷初創公司「Tau Robotics」近日宣布啟動家務機械人時試營運計畫，只要支付每小時30美元（約235港元/202人民幣）費用，就能聘請暱稱為「Chelsea」、「Elon」或「Tony」的黑衣人形機械人登門處理吸塵、擦拭廚房枱面、清洗碗盤及倒垃圾等家務。目前該服務僅限受邀用戶使用，不過Tau Robotics聯合創辦人兼執行長亞歷山大·科赫（Alexander Koch）表示，公司計劃到2027年在三藩市將清潔規模擴大到每週1,000次，在2028年將服務擴展到美國其他城市和國際市場。

機械人暱稱為「Chelsea」、「Elon」或「Tony」。（Tau Robotics官網圖片）

機械人暱稱為「Chelsea」、「Elon」或「Tony」。（Tau Robotics官網圖片）

機械人暱稱為「Chelsea」、「Elon」或「Tony」。（Tau Robotics官網圖片）

真的全自動？背後靠真人戴VR眼鏡「遠距操控」

許多人想像中的人形機械人，是擁有高超自主AI意識、能自動規劃全屋清潔路徑的「鋼鐵管家」。但事實並非如此，科赫在接受《CBS News》專訪時坦言：「機械人目前根本無法獨自完成所有事情。它不知道怎麼爬樓梯，甚至不知道該從哪裡開始吸塵，這些目前幾乎全靠人類下達指令。」當機械人在你家客廳彎腰撿垃圾時，背後其實有1位坐在公司操作中心的真人技術人員，他們頭戴VR顯示器，透過機械人頭部與手腕上的鏡頭觀察屋內環境，遠端遙控機械人抓取物品或揮動抹布。

黑衣人形機械人登門服務。（Tau Robotics官網圖片）

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隔空找真人當「外援」 機械人就能清乾淨嗎？

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）自動化與機械人學教授肯·高德伯格（Ken Goldberg）指出，即使是由真人遠距操控，機械人在當前階段依然顯得非常笨拙。畢竟，透過視訊畫面與遙控手臂來感應物體的重量與材質，與人類親手打掃完全是兩回事。「科技現在真的還沒準備好」。高德伯格教授受訪時直言，「要在混亂的真實家庭環境中撿拾地面雜物、擦拭桌面或深入死角，對當前的機械人來說依然極度困難。這項技術要達到可靠、高效的家庭實用階段，至少還需要5到10年的時間」。

在混亂的真實家庭環境中撿拾地面雜物、擦拭桌面或深入死角，對當前的機械人來說依然極度困難。（Tau Robotics官網圖片）

相比之下，三藩市另1間同類公司Gatsby雖然宣稱每時150美元（約1,200港元/1,000人民幣）的「完全自主無人打掃」，但不少業界觀察指出，遇上雜物繁多的客廳或擺滿物件的廚房枱面，這套純AI方案往往連基礎物品辨識分類都難以應對。這也解釋了為何Tau寧可多花成本僱用真人監控，也不敢讓機械人獨自闖入顧客家中——因為現階段的機械人，根本離不開人類「輪椅」。

在混亂的真實家庭環境中撿拾地面雜物、擦拭桌面或深入死角，對當前的機械人來說依然極度困難。（Tau Robotics官網圖片）

花$30買清潔 矽谷要的是你家的「空間數據」

據悉，Tau1台人形機械人製造成本高達5萬美元，加上背後1對1配備的真人遙控工程師薪水，每小時卻只收30美元，這在商業邏輯上顯然完全不合常理，原來「真實世界數據」（Real-World Data）才是這場交易的核心商品。要在真實世界中訓練AI機械人，單靠模擬器是不夠的，現實生活中的客廳佈局、摔碎的玻璃杯、擺放不規律的沙發靠枕，都是AI模型的頂級訓練素材。現在各大機械人巨頭每年花費數億美元向外購置實景訓練數據，而Tau公司透過30美元超低價，成功讓用戶「自願打開家門」，將機械人頭頂與手腕上記錄下的深度視覺、立體空間與遙控軌跡數據全部無償奉上，藉此訓練其AI系統。

Tau家務機械人時使用清潔劑洗手。（Tau Robotics官網圖片）

根據Tau Robotics官方網站的隱私條款，機械人所拍攝的所有家務影像，都會被永久儲存並用於模型訓練，除非用戶主動申請提出刪除。高德伯格教授特別提醒，機械人的雙鏡頭在穿梭於客廳與廚房時，極有可能無意中拍下家中極其私密的個人物件，例如隨手放在桌上的銀行帳單、醫療單據、私人信件甚至個人證件。當這些高清影像即時傳輸給背後的操作人員並上傳雲端，你的隱私防線幾乎等同於全面失守。

Tau家務機械人時清理垃圾。（Tau Robotics官網圖片）

安全隱患不容忽視：鋼鐵重軀摔倒恐成「家庭凶器」

除了隱私疑慮，實體安全更是難以忽視的隱優。「它們（人形機械人）看起來很靈活，但實際上非常沉重」，高德伯格教授發出嚴肅警告，人形機械人在目前的開發階段依然非常笨拙，萬一失平衡倒下，它在試圖站起來的過程中可能會劇烈揮舞鋼鐵肢體，「你絕對不會希望這種重型機械靠近任何小孩或嬰兒」。即使機械人正常站立，普通人最好也保持距離，一旦有人試圖觸碰或搬動機械人，其前端的金屬夾具（Grippers）極可能因感應誤差而夾傷人手。

Tau公司表示有台人員隨時監控，一旦發生突發狀況會立即讓機械人躺倒在地，進入安全模式，但在實際的居家空間裡，這種反應時間是否來得及阻止意外發生，依然令人存疑。

在混亂的真實家庭環境中撿拾地面雜物、擦拭桌面或深入死角，對當前的機械人來說依然極度困難。（Tau Robotics官網圖片）

在混亂的真實家庭環境中撿拾地面雜物、擦拭桌面或深入死角，對當前的機械人來說依然極度困難。（Tau Robotics官網圖片）

限制繁多：這款「鋼鐵鐘點工」到底適合誰？

如果真的想花30美元體驗一下未來科技，事前必須先做好心理準備，因為限制多得驚人：

1. 必須有成年人在家陪同：你不能把鑰匙交給機械人就跑出去上班，全程必須有人在場監視。



2. 禁區極多：除非顧客特別授權，否則睡房與浴室預設為禁區；機械人嚴禁使用梯子、清理屋外區域、處理危險生物廢棄物，任何涉及藥物或現金的物件一律不碰。



3. 寵物必須隔離：家中的貓狗等寵物必須妥善關好，防止機械人運作時發生碰撞或驚嚇到動物。



在混亂的真實家庭環境中撿拾地面雜物、擦拭桌面或深入死角，對當前的機械人來說依然極度困難。（Tau Robotics官網圖片）

換言之，三藩市這場30美元1小時的人形機械人家務實驗，比起「實用的清潔服務」，更像是一場由消費者掏錢補貼、用自家私密空間換取的科技體驗課。對於渴望嘗鮮的科技發燒友來說，這無疑是個極具吸引力的體驗。但若你寄望它能像真人保姆一樣，獨立、高效又安心地把家裡收拾得井井有條，那只能說，鋼鐵家傭真正走入尋常百姓家的那一天，顯然還遙遙無期。