美國聖荷西超市Sakura Market開業　告別美食沙漠　3大亮點曝光

美國加州聖荷西（San Jose）市中心多年來被外界形容是「食物沙漠」，自2019年區內唯一的大型超級市場Safeway結業後，附近居民及學生的日常採買變得極為不便。不過，這個長達7年的困局終於迎來轉機！Osaka Marketplace旗下全新日本超市Sakura Market（櫻花超市）於7月24日開業，即吸引數百人排隊體驗。這間超市主打現代化便利概念，且佔據絕佳地理位置，設有地道日式即食餐點、自助拉麵吧、現刷手作抹茶等，成為3大不容錯過亮點。



Sakura Market（櫻花超市）主打現代化便利概念。（Osaka Marketplace圖片）

Sakura Market緊鄰SJSU大學宿舍 填補市中心生鮮熟食缺口

Sakura Market（櫻花超市）坐落於南市場街184號（184 S. Market St.），即聖荷西州立大學宿舍下方，緊鄰校園與市中心核心辦公區，屬Osaka Marketplace（大阪市場）旗下品牌，以全新視角去詮釋日式便利店的體驗，注重品質與便利性。

Sakura Market（櫻花超市）地理位置極佳，便利性強。（Osaka Marketplace圖片）

聖荷西市中心協會首席執行官布萊恩·庫爾茨（Brian Kurtz）表示，Sakura Market的出現可謂恰逢其時，自2019年Safeway超市結業後，聖荷西市中心一直需要1家雜貨店，Sakura Market能提供即食餐點、肉類蔬菜以及日本食品，由於身處極佳的地理位置，能讓學生與周邊上班族短時間內買到食材與熱食，解決過往跨區採購食材的煩惱。

Sakura Market提供多種高品質新鮮肉類與蔬菜。（Instagram@sakuramarket_us 影片截圖）

開幕贈限量福袋 市民清晨6時半到場排隊

Sakura Market開幕當天推出特別活動，前100名入店的顧客克免費獲得「櫻花福袋」，內裏包含日本零食、飲料、糖果和美容產品。據《San José Spotlight》報道，超市開幕日現場氣氛十分熱鬧，雖然店家在早上10時營業，但有市民在清晨6時30分就已到現場等候，最終更有數百人在門外排隊等候。

Sakura Market開業當天，營業前有數百名市民在門外排隊等候。（Instagram@sakuramarket_us影片截圖）

Sakura Market 3大必逛亮點：日式即食餐點、自助拉麵與手作抹茶

1.地道日式即食餐點：超市提供極豐富的正宗日式餐點選擇，設有壽司自助吧，並每日供應新鮮日式便當、飯糰及多款日式熱熟食，滿足上班族與學生想快速解決用餐的需求。

超市設有壽司自助吧，提供多款熟食。（Instagram@sakuramarket_us 影片截圖）

2.自助拉麵吧（Ramen Station）：這是店內最受歡迎的設施之一！顧客在貨架選購心水的日本特色拉麵後，可直接利用現場煮麵機即時快煮，只需短短數分鐘，就能在店內享用熱氣騰騰的日式拉麵。

顧客可直接利用現場的專用煮麵機即時快煮拉麵。（Instagram@sakuramarket_us 影片截圖）

3.清酒啤酒吧及現刷手作抹茶專區：超市內設有專屬「日本清酒與啤酒吧」（Sake and beer bar），提供多元化的酒精飲品選擇；此外還特設抹茶專區，嚴選優質抹茶粉，由專人現場即點即刷，調製出正宗手作抹茶飲品，以滿足喜歡日本茶飲與酒類的顧客！

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今次停運並非品牌宣告破產，但主辦方暫未敲定新址及重啟方案，品牌未來何去何從仍是未知之數。創辦人回首20餘年經營歷程滿懷感恩，直言毫無遺憾。列治文夜市階段性落幕之際，本文特地整理最後6周告別打卡懶人包以供參考。



列治文夜市因租約到期，今年9月將迎來現終結。（Richmond Night Market官網圖片）

列治文夜市承載無數本地人、新移民和小商販回憶。（Richmond Night Market官網圖片）

僅剩6周！列治文夜市撤出現址 未知會否搬遷重啟

綜合《Richmond News》及《604 Now》等外媒報道，列治文夜市營運單位「Fireworks Productions」於8月5日宣布，由於租約到期，夜市將在今年9月20日完成今季營業後正式離開現址，公眾只剩最後6個星期留個紀念。坊間一度傳出夜市會「永久結業」，惟主辦方並未宣告品牌本身會終結，但團隊目前未敲定新地址，亦沒有任何重啟時間表，未來是否會易地重開仍屬未知之數。

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