加國溫哥華Oakridge 5萬呎Safeway開幕！設活海鮮水箱 + 亞洲熟食

溫哥華西區大型購物中心Oakridge Park重建，停業逾6年的Safeway旗艦店宣佈於今年8月27日上午正式開幕！新店貫穿地庫2層、總面積超過5萬平方呎，是Safeway在大溫哥華地區規模最大的分店之一。為吸引亞洲顧客，新店特別增設3個活海鮮水箱，並引入即製壽司、中式點心與亞洲熱食，同步規劃環球食品專區。商場周邊設施亦在加速建設，居民往來購物將更加便捷。



該分店總面積超過5萬平方呎，是Safeway在大溫哥華規模最大的分店之一。（oakridge park圖片）

Safeway溫哥華店亮點：活海鮮水箱與亞洲熱食區

根據大溫當地媒體《Daily Hive》報道，Safeway溫哥華（Vancouver）旗艦店將於今年8月27日開業，分店設於Oakridge Park商場南中庭（South Atrium）地庫，佔地跨越2層地庫、總面積逾5萬平方呎，是Safeway在大溫哥華地區規模最大的分店之一。

Safeway溫哥華旗艦店將於2026年8月27日開業。（Facebook@Craig Veroni - Personal Real Estate Corporation影片截圖）

新分店擺脫傳統北美超市僅售冰鮮魚塊的模式，在海鮮部設3個活海鮮水箱，每日直供新鮮活魚與貝類。熟食（Grab-and-Go）區亦主打亞洲美食，包含即製壽司、亞洲熱食、中式點心與自助熱食。

熟食區提供壽司、中式點心與自助熱食。（Facebook@Safeway Canada）

環球食品專區：打破傳統進口食材佈局

據《noms Magazine》，Safeway表示，為迎合周邊社區多元飲食需求，新店特別設立Global Market（環球食品專區）。除了專區集中展示熱門進口貨品外，許多國際特色食材、調味料和零食亦會按品類擺放在全店貨架，其種類遠超常規美式超市。

oakridge park匯聚100多個品牌、餐廳和其他娛樂設施。（oakridge park圖片）

店舖兩層空間規劃明確。地庫1層主打生鮮、活海鮮、亞洲熱食及國際雜貨。地庫2層則偏重於健康與生活用品，設有藥房（Pharmacy）、Rachelle Béry天然有機產品線、一般百貨及母嬰精品店（Baby Boutique）。

Oakridge Park重建項目第1期已於2026年5月底正式開放。（oakridge park圖片）

社區配套：SkyTrain捷運站地下直通超市

Oakridge Park重建項目第1期早於2026年5月底正式開放，提供約65萬平方呎的可租用零售及餐飲空間，匯聚逾100個品牌、餐廳和其他娛樂設施，Safeway是新購物中心的主要商戶之一。周邊交通配套亦同步升級，架空列車（SkyTrain）Oakridge-41st Avenue站的地下擴建入口預計於今年夏末通車，通道落成後，乘客可從車站直達超市地庫，購物便利度大為提升。