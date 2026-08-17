50歲人妻月花近2000租男友約會　堅稱「不是出軌」　親述真實心聲

日本近年興起專為女性設計的「女性風俗店」，市場規模出現爆發性成長。



從20多歲的年輕小資族到60多歲的熟女，不少業者也從單純的性需求，轉型推出「租賃男友」約會或美食陪伴等方案，主打情感療癒與身心陪伴，甚至吸引顧客包下時間只為一同前往高級餐廳用餐。

示意圖（《男公館》劇照）

店家與從業人數翻倍 女性風俗店打破傳統觀念

根據日本網站《FRIDAY》報導，據女性風俗情報網站「Kaikan」統計，截至2026年7月，平台登記店家已達381家、男按摩師超過5500人；若加上大型品牌，全日本估計已有400至500家店鋪，從業人員上看7000人。相較於2022年，店家數與從業人數皆呈現超過翻倍的驚人成長，顯示女性對於該類服務需求的上升。

這股風潮的興起，源於服務型態從單純的肉體滿足，轉向情感陪伴與心靈療癒。以知名業者推出「租賃男友」約會方案為例，顧客只需花費約1萬日圓（約490港元），就能指定男按摩師陪同約會2小時。無論是散步聊天、前往高級餐廳用餐，或是單純尋求陪伴，多樣化的服務設計瞄準了現代女性在生活壓力下，對溫柔撫慰與情感寄託的渴望。

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主婦不認出軌：只有他能傾聽我

對於許多中高齡或已婚女性而言，這樣的服務更像是一道釋放壓力的生活出口。一名近50歲的家庭主婦莉諾（化名）分享，自己每月會定期安排3小時的約會與按摩行程，每次消費約3萬至4萬日圓（約1479港元至1970港元）。莉諾坦言，有些深層的心事無法向丈夫或朋友傾訴，只有在男按摩師面前才能徹底卸下防備，展現真實自我，她認為這並非「出軌」，而是讓生活保持積極樂觀的必要滋養。

撫慰身心易陷入情網 產業迅速擴張暗藏風險

然而，這種高度強調情緒價值的服務，也伴隨著難以割捨的情感風險。不少女性顧客在身心獲得撫慰後極易對按摩師產生情愫，甚至需要透過頻繁更換指名對象來避免過度沉迷「暈船」。此外，業界培訓專家也揭露，隨著高消費力顧客增加，部分惡質男按摩師會利用感情操控手段套牢富婆等顧客以謀取暴利。如何在滿足大眾多元陪伴需求的同時，有效規範從業者素質，已成為該產業急需面對的重要課題。

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