日美容按摩店涉非法性服務　官網揭員工三圍　店主竟是大學副教授

日本富山縣富山市一間以「男性美容按摩店」名義經營的場所，竟違法提供性服務，近日警方依《風俗營業法》逮捕三名疑犯，其中一人為富山大學副教授，引發社會熱議。



官網的頁面顯示，有許多女員工供挑選。（KOMOREBI截圖）

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綜合日媒報導，遭逮捕的3人分別是39歲的店代表宮崎稔之、涉及店務經營的富山大學49歲副教授滝谷弘，以及一名19歲的女性店員。根據警方說法，這3人涉嫌於10日下午1點左右，在富山市一間公寓房內對男性顧客提供性服務，違反《風俗營業法》。

據了解，該店在同一棟公寓的多個樓層租用了約10間房，對外以「男性美容按摩店」名義掩飾實際經營內容，從事非法的風俗營業活動。警方指出，該店自3年前開始在公寓營業，每月營業額約達1000萬日圓。警方也懷疑，其中一部份收入流向所謂的「匿名流動型犯罪集團」，有成員可能因此不當獲利，目前正對店家實際營運情況展開詳查。

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從店家「富山メンズエステKOMOREBI」的官網來看，頁面有多名女員工的照片可供挑選。相片下清楚明列女員工的身高、三圍及服務時段。警方表示，為避免妨礙調查，目前不公開3人的認罪與否。

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