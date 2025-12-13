兄弟獨遊日本！翻譯內容驚揭全是風俗店對話　一句話全網笑翻

一名網友今發文笑說，兄弟即將飛日本獨旅，出發前他赫然發現，對方的翻譯收藏夾內，竟出現一份風俗店專用的台詞清單，讓他瞬間笑噴。



截圖釣出大票老司機，洗版直呼：

挺實用的內容！

網友在「爆廢公社2公開版」分享一張手機截圖，表示兄弟即將獨自飛日本旅遊，而他發現對方Google翻譯裡的「收藏書籤」，竟是滿滿的風俗店對話用語。

從畫面中可見，一整排中日文翻譯，像是：

「你能讓我看看你的胸部嗎？」

「胸部看起來不錯」

「很抱歉讓您久等了」

「一小時總共多少錢？」

「我的陰莖很小」

「我完全不明白」等



事後，原PO也強調，有經過當事人同意，才敢發文的。

PO文引起熱烈迴響，網友們紛紛回應，

「看來是準備好要去哪裡玩了」

「我獨自升旗」

「精蟲衝腦智商上線」

「台灣人都知道你朋友陰莖小了」

「來學日文」



另外，不少老司機也壞笑留言，

「看來泡泡浴是必要行程喔」

「嘶吼乙捏」

「看來準備去玩，有做功課」

「完全明白」

「風俗店是不是」

「這兄弟很有生活了」

「實用的小知識，分享給常出國的你」

「第二句我會」



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】