兄弟獨遊日本！翻譯內容驚揭全是風俗店對話 一句話全網笑翻
撰文：ETtoday
出版：更新：
一名網友今發文笑說，兄弟即將飛日本獨旅，出發前他赫然發現，對方的翻譯收藏夾內，竟出現一份風俗店專用的台詞清單，讓他瞬間笑噴。
截圖釣出大票老司機，洗版直呼：
挺實用的內容！
網友在「爆廢公社2公開版」分享一張手機截圖，表示兄弟即將獨自飛日本旅遊，而他發現對方Google翻譯裡的「收藏書籤」，竟是滿滿的風俗店對話用語。
從畫面中可見，一整排中日文翻譯，像是：
「你能讓我看看你的胸部嗎？」
「胸部看起來不錯」
「很抱歉讓您久等了」
「一小時總共多少錢？」
「我的陰莖很小」
「我完全不明白」等
事後，原PO也強調，有經過當事人同意，才敢發文的。
相關文章：日本性工作者年薪過百萬？7個不為人知秘密大公開 風俗店分3大類（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+26
PO文引起熱烈迴響，網友們紛紛回應，
「看來是準備好要去哪裡玩了」
「我獨自升旗」
「精蟲衝腦智商上線」
「台灣人都知道你朋友陰莖小了」
「來學日文」
另外，不少老司機也壞笑留言，
「看來泡泡浴是必要行程喔」
「嘶吼乙捏」
「看來準備去玩，有做功課」
「完全明白」
「風俗店是不是」
「這兄弟很有生活了」
「實用的小知識，分享給常出國的你」
「第二句我會」
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】