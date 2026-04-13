消防員兼職風俗店　為微薄外快丟鐵飯碗　揭日本「凍薪30年」哀歌

2026年3月30日，北海道札幌市消防局對外宣佈，對一名28歲的男性消防員作出「懲戒免職」的處分。這名隸屬於東消防署警防課的消防員，被查明在未經許可的情況下，長期在札幌市內一家性風俗店從事前台接待工作，並在約三年多的時間裏累計獲得約273萬日元收入。同時，在調查過程中，他多次作出與事實不符的說明，試圖隱瞞相關情況。



如果只看結果，這是一條典型的日本公務員違規處分通報，但當時間線被慢慢展開，事情的輪廓就變得更加具體。

札幌市一名隸屬於東消防署警防課的消防員，被查明在未經許可的情況下，長期在市內一家性風俗店從事前台接待工作。（YouTube@HTB北海道新聞）

這名消防員的兼職始於2022年4月。按照調查結果，他利用休假時間以及非值班時段，在風俗店從事接待工作，這一狀態持續到了2025年7月。

也就是說，在長達三年多、接近四十個月的時間裏，他一直維持着「消防員」和「店鋪員工」的雙重身份。收入方面，根據內部估算，他每月大致可以獲得7萬到8萬日元（折合約3500-4000港幣），在個別月份甚至超過10萬日元，最終累計金額達到273萬日元。

接近四十個月的時間裏，他一直維持着「消防員」和「店鋪員工」的雙重身份。最終累計所得金額達到273萬日元。（YouTube@北海道ニュースUHB）

事情並不是在最後才突然被發現的。早在2023年11月，消防局就曾接到過匿名舉報，並對其進行過詢問。當時，他給出的解釋是「並未從事相關工作」，將舉報內容歸為不實訊息。調查並未在那一階段形成定論，這件事也一度沉了下去。直到2025年8月，新的匿名舉報再次出現，這一次，舉報內容不僅指向明確，還附帶了較為詳細的工作時間記錄以及收入情況。

調查由此重新啟動。在隨後的聽取過程中，這名消防員仍然多次重複「沒有在那裏工作」的說法。即便在證據逐漸具體的情況下，他的說明依然與調查結果存在明顯出入。最終，在進一步核實以及多輪調查推進之後，他才承認了自己從事兼職的事實。

整個過程裏，有兩條線並行存在：一條是持續數年的兼職行為本身，另一條是圍繞這一行為展開的否認與修正。等到兩條線最終合併時，處分已經不可避免。

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在日本，消防員屬於地方公務員體系的一部分。根據《地方公務員法》的規定，原則上不得在未經許可的情況下從事營利性活動。這一規定並不只針對消防系統，而是適用於大多數地方公務員，其目的在於避免利益衝突，同時維持公共職務執行時的中立性與穩定性。換句話說，問題並不單純在於「做了什麼兼職」，而在於「是否經過許可」以及「是否影響職務」。也正因為如此，類似問題一旦被認定，處分往往會比較明確。

札幌市消防局在通報中指出，該名消防員的行為不僅違反了公務員關於兼職的相關規定，同時在調查過程中存在多次不實陳述，對事實查明造成影響。基於這些情況，最終決定給予「懲戒免職」的處分。這一處分在地方公務員體系中屬於最嚴厲級別之一，意味着當事人被立即解職，並失去公務員身份，後續再進入類似崗位也會受到限制。

同一天，消防局局長坂上新次在媒體前就此事作出回應，表示對於本局職員損害市民信賴的行為深表歉意，並稱將努力恢復公眾信任。從處理流程來看，這一部分屬於日本公共機構在類似事件中的常規應對：一方面明確處分結果，另一方面通過負責人表態來回應外界關注。

如果把視線稍微拉遠一點，這類事情在日本並非孤例。此前，埼玉縣越谷市曾有一名26歲的消防員，因為私下參與拍攝成人影片被曝光，最終受到停職處分。不同事件之間，具體行為差異很大，但觸及的規則卻基本一致：未經許可從事營利性工作。

把這些案例並排來看，會發現一個比較清晰的共通點——判斷的標準，往往並不取決於兼職內容本身，而更多取決於「是否越過制度邊界」。

回到札幌這起事件，三年的時間、273萬日元的收入，以及反覆出現的舉報與調查，已經把事情的來龍去脈交代得很清楚。放在更大的背景下看，這幾年日本一直面臨日元持續走弱、物價上漲，而工資長期停滯的問題，所謂「30年沒漲工資」的說法，在很多行業並不是一句空話。哪怕是被視為穩定職業的公務員，收入與生活成本之間的落差，也在一些人身上慢慢顯現出來。

類似的情況，其實並不只出現在消防系統。此前也曾有日本國稅局的女性職員，被曝在風俗店兼職的案例，引發過不小爭議。規則依舊在那裏，但現實生活的壓力也同樣存在，如果是你，你會怎麼選擇？

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