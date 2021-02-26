撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-26 17:00

公安終於拉人，但拉的不是傳聞中的「女外教」！近日，兩岸網上瘋傳廣州有英籍女教師用「特殊」方式鼓勵學生，以「成績好就做一次」作獎勵，令中學生成績突飛猛進。文章以外國女生照片吸引網民眼球，「還起訴個毛，多好的老師呀」，惟案件情節實在和一些「甜故」，甚至色情電影雷同，還聲稱公安曾調查但沒有起訴，不少網民質疑真偽。廣州公安日前真的介入調查，證實事件是假消息，散布消息的黑龍江男子已被捕，將處罰行政拘留10天。

兩岸熱傳一則英籍教師為學生提供肉體獎勵的消息，相中人的確是1名英國女教師，但她教的是物理，其實是英國2017年性侵學生案件的犯人。（微博圖片）

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雖說電影情節貼近現實才能打動人心，但愛情動作片情節勿信以為真。日前，內地瘋傳一則報道引來熱議，及後被多間台灣傳媒轉載報道，有網民大呼「原來劇本都是真的」。報道稱廣州有1名29歲英籍女教師在課餘時間賺外快，為學生「私補」，學生經她教導後成績突飛猛進。

後來有家長查看家中閉路電視，發現兒子和女教師在家中性交，追問兒子下發現女教師提出「成績考好就可以做一次」，當時他因為成績好可以「領獎勵」，還坦白自己已經「領」過10多次。家長嬲爆報警，報道稱警方追查後發現另有5名14歲以上中學生有相同經歷，但全都承認是自願性交，不願提告，故事件只能不了了之。

早前留言：

部分網民看得心癢癢，竟然說「我想學英語」，惟案件情節與AV非常相似，許多人不禁懷疑是假新聞，更提出多點質疑。其中報道內使用的女教師照片，先後被揭造假，其中1張最為廣傳，還被加到報道的相關影片，這張照片其實是2017年1宗英國女教師性侵學生案件中的犯人照片，涉案女教師案當時28歲，與傳聞中的「肉體獎勵」女教師年齡相近。而另一些女教師的照片，又被兩岸的「老司機」認出是美籍成人影片演員Melody Marks。

更可疑的是，媒體轉載的消息多引述《網易新聞》的1篇自媒體文章，報道內更提到「警方介入調查」，但內地大傳媒並未報道事件，故真的引來廣州公安介入調查，終證實相關報道是假訊息。

廣州公安昨晚（25日）發通報，指近日網上一則「廣州一外教女教師上門輔導，猥褻多名學生」的消息，在網上廣傳引來社會關注。公安介入調查後發現屬假訊息，已拘捕發布訊息的33歲黑龍江馬姓男子。馬男承認自己是故意編造假消息，目的是增加文章點擊量從中獲利，公安機關對他處罰行政拘10天。

真相大白後，馬上有網民稱只要搜尋一下報道的照片已能確認真偽，但亦炮轟馬男「這種真的是太不要臉了」，「昨天看到這個新聞的時候覺得不可思議，今天就被戳穿了」。

網民點睇：

+ 2 + 2 + 2

（綜合）

有網民認出《網易》報道錯用了美籍成人影片演員Melody Marks的相片，質疑報道的可信性。（《網易新聞》截圖）

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