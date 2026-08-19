31歲漁民零食物困水下洞穴15天奇蹟生還　獲救喊「上帝讓我重生」

墨西哥有位男漁民上月底釣魚時突然失蹤，經過10幾天的搜救都沒有找到人，正當外界認為他已經凶多吉少時，救援人員竟在15天後、於水下100米處的洞穴找到這位男漁民，而他竟奇蹟存活，還高喊「感謝上帝給了我第2次生命！」。



沉沒水底15天 墨西哥男奇蹟獲救

《太陽報》報導，這位現年31歲、名叫瓦德茲（Erasto Crisanto Valdez）的男子7月23日和父親前往墨西哥聖弗朗西斯科拉帕茲（San Francisco La Paz）地區釣魚，沒想到突然「人間蒸發」，外界都認為他意外落水，隨即展開搜救，然而經過超過14天的搜尋仍無果，救援人員此時紛紛認為他已經罹難，並做好尋找遺體的準備。

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沒想到在第15天，瓦德茲奇蹟般地被發現還活著，據稱他受困在1個位於地表以下約328英尺（約100米）深、帶有氣穴（可以呼吸）的洞穴中，瓦德茲是被1支由來自墨西哥、德國、美國和多明尼加共和國的專家所組成的救援隊發現，他們稱救出瓦德茲是個奇蹟，並開玩笑地表示「上帝對這位幸運兒另有安排」。

由於超過14天沒有進食，瓦德茲被發現時嚴重脫水和營養不良，他被緊急送往醫院接受治療，後續接受訪問時，瓦德茲激動地表示：

感謝上帝給了我第2次生命，讓我再次見到我的孩子和家人，這簡直是個奇蹟，1個難以置信的奇蹟。

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