泰國洞穴救援2.0　老撾淘金客困深洞逾週　5人奇蹟生還2人仍失蹤

今年5月底，東南亞內陸國家老撾發生一宗驚險的洞穴救援事件，7名淘金客因暴雨受困山洞超過一周，來自世界各地的搜救隊伍深入險峻地形展開救援，最終成功救出5人，但仍有2人下落不明。



這宗事件發生在老撾偏遠的原始密林中，該地區地形險峻、終年人跡罕至，卻因當地農村謀生不易，仍有淘金客不顧危險冒死前往。美媒記者隨搜救隊伍深入第一線，記錄下長達13分鐘的救援過程。

一名救援人員正在老撾賽頌本省的一個洞穴中營救被困人員。（Reuters）

根據報導，5名受困者位於洞內近305米深的一處洞室，救援人員必須先從陡峭洞口爬下，再從僅約58厘米寬的通道硬撐通過，其後通道傾斜至45度，比黑鑽級滑雪道還陡，接着還需通過兩處垂直落差。即便是經驗豐富的潛水員，也至少得花兩個多小時才能抵達。

救援隊穿58厘米極窄通道救人▼▼▼

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當潛水員終於找到受困者時，這5名男子已在岩石上躲了一個禮拜，沒有食物，只能喝洞穴內的積水維生。其中一名23歲的理髮師因極度貧窮，只能與同村友人鋌而走險。受困者看到救難人員時激動落淚，並透過影像向家人報平安，表示自己還很強壯。

確認5人存活後，救難人員必須和天氣賽跑。兩天後第一波救援展開，潛水員在極窄的通道中匍匐前進約200米，花了50分鐘，期間還得清理通道，有時必須整個沒入水中。曾參與2018年營救泰國足球隊的潛水員也加入行動，一次只能帶一人離開。

經過好幾個小時，首名受困者終於平安脫困，隨即被送往醫院救治。由於入夜後水位升高，救難人員只能先徹夜抽水。隔天一早，剩下4名男子眼看水位降低，竟自行脫困，讓現場歡聲雷動，家屬緊抱親人喜極而泣。

印尼搜救潛水員Audita Harsono表示，如果在下雨的情況下進入洞穴，可能會變得很棘手。（Reuters）

印尼搜救潛水員Audita Harsono表示，如果在下雨的情況下進入洞穴，可能會變得很棘手，因為無法呼吸，只需要一點點水就會造成威脅，對救援人員來說也相當恐怖。歷經11天的等待，5名男子奇蹟生還，但隨着雨季來臨，天空再度降下傾盆大雨，雨水回灌洞穴，救援行動被迫中止，尚未尋獲的2名男子生存機會恐怕越來越渺茫。

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