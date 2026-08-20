國產動畫《牛來》近日因其災難級畫質及毫無邏輯的劇情爆紅，上映15天票房突破2,500萬元人民幣（近3,000萬港元），吸引不少港人抱獵奇心態北上，到深圳的戲院觀看一探究竟。有香港網民日前於Threads發文，詢問百老匯電影中心何時申請在港上映《牛來》，竟獲專頁小編回覆「傾緊」，更有網民發現內地網購平台有售《牛來》周邊抽象玩偶，已售出近2,000個，可謂熱潮不斷。



國產動畫電影《牛來》，在2026年內地暑假電影檔期造就一幕極度魔幻的影壇奇觀，甚至可說是連AI都寫不出來的超現實劇情！（電影《牛來》海報）

《牛來》劇情無厘頭 獵奇性質引觀影熱潮

《牛來》由內地一對母子孫麗芳及信雨萌以「手搓」式製作，耗時5年完成，故事講述一頭名叫「牛來」的小牛，在草原上帶着雲雀進入夢境，夢裏講述了小牛成長、學會擔當的故事，由於劇情無厘頭、立意模糊、畫質粗製濫造，獵奇性質反激起觀影熱潮，「看了後悔86分鐘，不看後悔一輩子」成網民對電影的終極評價。

《牛來》角色造型與貼圖極為簡陋，牛群直立行走的動態效果僵硬，給人一種十分陳舊的感覺。（《牛來》劇照）

《牛來》整部電影的配音製作均由導演兼製片的信雨萌與母親孫麗芳包辦。（《牛來》劇照）

《牛來》的整體動畫風格簡陋，但對白充滿哲學式用語，被網民戲稱為「後現代油畫風格」的作品。（《牛來》劇照）

《牛來》的整體動畫風格簡陋，但對白充滿哲學式用語，被網民戲稱為「後現代油畫風格」的作品。（微博@深圳湾小海盗）

香港網民盼在港上映 百老匯回覆「傾緊」

有香港網民8月17日於Threads發文詢問百老匯電影中心何時申請在港上映《牛來》，另有網民助力留言「我想睇Cow片」，竟獲百老匯電影中心專頁小編回覆「傾緊」，引起網民期待，「在線等」、「支持呀，畀錢入場睇《牛來》」、「你哋敢上，我一定捧場」、「記得要有手工poster」。

有香港網民日前於Threads發文，詢問百老匯電影中心何時申請在港上映《牛來》，竟獲專頁小編回覆「傾緊」。（Threads截圖）

有網民發現內地網購平台有售《牛來》周邊抽象玩偶，已售出近2,000個，可謂熱潮不斷。（facebook專頁「HK Mov3 電影與娛樂盛事」圖片）

《牛來》周邊玩偶內地網購平台熱賣

內地網購平台更有售《牛來》各種周邊，包括玩偶、掛件鑰匙扣、錄音玩偶等，價錢約10至40元人民幣（12至47港元）不等。

網民紛紛笑說，「商人腦筋動得快」、「這研發生產有點迅速，秒嗅到商機」、「老翻公仔都靚過電影啲CG（特效）」、「已經賣出2,000，真犀利」、「世界終於瘋成我想要的樣子」、「等緊盲盒」、「2026最荒謬的現象」。

有網民發現內地網購平台有售《牛來》周邊抽象玩偶。（網上圖片）

有網民發現內地網購平台有售《牛來》周邊抽象玩偶。（網上圖片）

《牛來》衍生各種周邊，包括玩偶、掛件鑰匙扣、錄音玩偶等。（淘寶截圖）

其他報道：有片│將軍澳大隻阿伯玩單槓？本尊喊：我唔係阿伯 超猛身份曝光

高手在民間！有網媒日前報道Threads流傳的影片時，形容是1名赤膊「阿伯」在玩單槓，只見他用雙手握着單槓，不斷擺動身體及向上提腿，繞着鐵管作連串翻轉動作，身體多次凌空，難度極高，又指身在旁邊的阿婆看到停手，看來完全被震懾。網民看片後紛紛對號入座，留言讚歎「成個奧運體操選手咁」、「老當益壯」；有人則提出質疑，指雖然片段從遠處拍攝，但仍看得出健身男只是頭髮染成淺色而已，容貌相當年輕，絕非阿伯。



其後片中男子現身，在報道下留言表示「Hi 我唔係阿伯」。原來片中男子來頭甚猛，他是街頭健身運動員邱家榮，暱稱「Wing」，在2021年的香港街頭健身錦標賽中奪得男子公開組冠軍，積極在香港開班授課與推廣這項運動。而網傳片段來自邱Sir的Threads帳戶，他不時上載自己在街頭做健身的影片，在其中1條片留言指「原來將軍澳海濱隔籬起咗個咁正嘅公園，之後有時間會多啲過嚟操嘢」，而2條影片環境相同，相信是同一個公園。

邱sir用雙手握着單槓，不斷擺動身體及向上提腿，繞着單槓作連串翻轉動作，身體多次凌空，難度極高，其頭髮染成淺色，沒料到因此被誤認是阿伯。（Threads@_w1ng._.sw影片截圖）

邱sir用雙手握着單槓，不斷擺動身體及向上提腿，繞着單槓作連串翻轉動作，身體多次凌空，難度極高，其頭髮染成淺色，沒料到因此被誤認是阿伯。（Threads@_w1ng._.sw影片截圖）

網民笑言：你衝出嚟澄清唔係阿伯，笑死我

對於邱Sir被誤認「阿伯」，不少網民形容比影片「更爆」，許多人在邱Sir「Hi 我唔係阿伯」的留言下作出回應，「呢個好笑」、「邱sir都唔識？」、「師兄可唔可以染返深色」、「人哋後生仔嚟，話人係阿伯」、「後生仔嚟，嗰個（影片）仲係佢自己出嘅Thread」、「對唔住我笑咗，我一開頭都以為係阿伯嚟，心諗個呀伯好勁、好敬佩佢，仲一度以為係AI假嘅，點知你衝出嚟澄清唔係阿伯，笑死我」，而邱sir則笑言「快啲cap定圖先，記錄低𠵱家呢個光輝時刻」。

邱sir用雙手握着單槓，不斷擺動身體及向上提腿，繞着單槓作連串翻轉動作，身體多次凌空，難度極高，其頭髮染成淺色，沒料到因此被誤認是阿伯。（Threads@_w1ng._.sw影片截圖）

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2025年曾受訪問 當時26歲

邱sir曾於2025年接受傳媒訪問，當時表示自己26歲，2018年讀中六，讀書成績平平，只能向體育科着手，希望拉高整體成績，而DSE體育科最少要做10下引體上升，所以他每天鍛煉，甚至網購支架，設置於家中，以便每日練習，之後接觸街頭健身，成為街頭健身運動員和教練。

邱sir笑言「原來將軍澳海濱隔離起咗個咁正嘅公園，之後有時間會多啲過嚟操嘢」，一邊健身，一邊拍片。（Threads@_w1ng._.sw影片截圖）

邱sir笑言「原來將軍澳海濱隔離起咗個咁正嘅公園，之後有時間會多啲過嚟操嘢」，一邊健身，一邊拍片。（Threads@_w1ng._.sw影片截圖）

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盼望參與更多國際賽事 向全世界宣揚香港街頭健身文化

Wing年紀輕輕已獲香港街頭健身錦標賽公開組冠軍等多個獎項，甚至開班授徒，雖然教練的收入不穩定，好景多達2至3萬元， 少則3,000至4,000元，但 Wing 從教學中最感到開心的是見證學生「茁壯」成長，他盼望自己能參與更多國際賽事，向全世界宣揚香港街頭健身文化。

邱sir 2025年接受傳媒訪問，表示自己當時26歲。（Threads@_w1ng._.sw影片截圖）

（Threads@_w1ng._.sw）