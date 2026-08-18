外賣海南雞飯突傳響鈴聲！驚見盒底藏泰文電話　網民嘲：海南機飯

網上不時出現外賣藏有異物的情況，例如有蟲和毛髮！惟日前有食客在社交平台分享更離奇的外賣經歷，事緣她外賣海南雞飯開餐，吃到尾聲發現外賣盒底部凸起，之後竟然傳出「響鈴聲」，裏頭竟藏有1部手機，上方文字顯示為泰文，接聽電話後更一度被人懷疑偷手機，無奈稱「廚師呀廚師，點解你會將個電話擺咗落個飯盒到？」。



網民詫異「我睇緊啲咩，AI都作唔到」、「成餐飯最值得開心就係真係泰國人整」，又笑稱「海南機飯」。不過有網民擔心手機含菌量極高，「據講手機表面比廁板含菌量更勁喎」，因此建議事主向食環署舉報。



有網民叫海南雞飯外賣，驚揭盒底藏有1部顯示泰文電話。（「threads＠paperbbb」圖片）

有網民叫海南雞飯外賣，驚揭盒底藏有1部顯示泰文的手機。（「threads＠paperbbb」圖片）

外賣海南雞飯！盒底傳響鈴聲驚揭藏電話

該女食客在threads發帖，表示點了一份海南雞飯外賣，她形容即將吃完之際「我見到個（外賣）盒（底）凸起咗，有嚿好硬嘅嘢」。樓主當時覺得奇怪，突然聽到裏頭傳出電話來電鈴聲，發現原來盒內藏有1部手機，故嘔心稱「我本身覺得個飯好好食，但我宜家真係有少少反胃」。

智能電話平放在黑色外賣盒，由於螢幕當時是黑屏，不仔細看的確難以發現。（「threads＠paperbbb」圖片）

手機螢幕亮起 來電聯絡人姓名顯示泰文

從樓主上傳的影片和照片所見，黑色外賣膠盒底部平放一部智能電話，電話表面充滿黃色飯粒，由於螢幕當時是黑屏，不仔細看的確難以發現電話。而樓主幾乎吃完整個飯盒，電話鈴聲才響起，手機螢幕亦隨之亮起，可見來電的聯絡人姓名顯示為泰文，估計機主並非港人，只能無奈表示「廚師呀廚師，點解你會將個電話擺咗落個飯盒到？」

樓主幾乎吃完整個飯盒，電話鈴聲才響起，螢幕隨之亮起，可見來電聯絡人姓名顯示為泰文。（「threads＠paperbbb」影片截圖）

樓主幾乎吃完整個飯盒，電話鈴聲才響起，螢幕隨之亮起，可見來電聯絡人姓名顯示為泰文。（「threads＠paperbbb」影片截圖）

樓主接聽電話後一度被人懷疑偷手機，指被對方質問「點解我朋友電話喺你度？你係邊個？做咩偷咗我朋友電話？」。（「threads＠paperbbb」影片截圖）

樓主接聽電話後一度被人懷疑偷手機，指被對方質問「點解我朋友電話喺你度？你係邊個？做咩偷咗我朋友電話？」。（「threads＠paperbbb」影片截圖）

一度被懷疑偷手機！ 終獲賠100元補償

樓主續稱，接聽電話後對面傳來女聲，猜測是機主的同事，不過對方第一句竟然是「點解我朋友電話喺你度？你係邊個？做咩偷咗我朋友電話？」經過一輪了解後，有兩人上門欲取回電話，樓主指他們「好緊張咁企喺門口唔敢拍門」，她之後將外賣盒連電話歸還對方，獲給予100元以作補償，並稱「佢又真係咁啱得咁蹺，喺我啱啱食完嘅時候打嚟， 遲多1分鐘我都當垃圾掉咗」。

網民指手機含菌量極高：同奶佢個mon冇分別 建議報食環

不少網民驚呼嘔心，並指出手機含菌量極高，「第一張圖係完全保護色咁隱藏咗」、「據講手機表面比廁板含菌量更勁喎」、「好恐怖，成個電話都可以擺得入去個飯到」、「所以你係食緊佢啲面油」、「同奶佢個mon冇分別」、「我睇緊啲咩，AI都作唔到」、「好彩你趁熱食，如果你成盒拎去叮就大鑊」、「我估阿廚師應該係平時貪方便玩手機，將個手機放喺啲外賣兜到，咁啱忙起嚟又唔記得咗電話放咗喺入面，就直接𢳂咗啲飯落去」，並建議「報食環啦」。

網民玩食字：海南機飯

有人則調侃樓主，「咁開心，食海南雞飯送電話」、「你就好，平時通常係生菜墊底，你係電話好高級」、「宜家啲商家為咗俾少啲飯真係無所不用其極」、「成餐飯最值得開心就係真係泰國人整」、「唔知以為執行緊臥底任務」，又玩諧音留下爆笑留言，「海南機飯」、「泰識phone味」。

相關報道：餐廳湯內撈出手機 荒誕畫面惹爆笑 網民創諧音梗：Samsung一湯

食物內有昆蟲毛髮就見得多，這次竟然升級到藏有手機？有食客於網上發文分享，與家人去餐廳吃飯時點了1碗湯，怎料盛湯時竟發現湯內有部手機，畫面極其荒誕。



帖文引來網民爆笑，有人創作諧音梗「Samsung（三餸）一湯」，亦有人笑說「如果呢碗係粥，真係煲電話粥喇」、「你是否在湯裏救過一部電話？」、「荒謬到AI都做唔出」。



有食客於網上發文分享，與家人去餐廳吃飯時點了1碗湯，怎料盛湯時竟發現湯內有部手機。（Threads@hyunnisgood）

該食客於Threads發文發相表示，「嘢食有曱甴我聽過，有電話我真係第一次見。屋企人食飯叫咗兜湯，然後搵到部電話」。

食客餐廳湯內撈出手機

照片見到，樓主家人於1碗有肉有菜的湯內撈出1部套着紫紅色手機殼的手機。

樓主其後於留言區補充說，他們並未有喝下該碗湯，當時詢問侍應手機物主是誰，發現「係拎湯過嚟嗰個叔叔嘅」。（《富貴逼人》劇照）

食客揭曉物主：係拎湯過嚟嗰個叔叔嘅

樓主其後於留言區補充說，他們並未有喝下該碗湯，當時詢問侍應手機物主是誰，發現「係拎湯過嚟嗰個叔叔嘅」。

有網民疑惑問「重點係點解可以跌咗落去但唔知」、「冇水花㗎咩？」，樓主猜測「可能太忙佢都冇留意」，又笑說「我懷疑佢想換電話但老婆唔畀」，樓主又透露該餐廳並非位於香港。

有網民大玩諧音梗，笑說是「Samsung（三餸）一湯」。（《三命》劇照）

網民玩諧音梗：Samsung一湯

有網民大玩諧音梗，笑說是「Samsung（三餸）一湯」，引來其他網民大讚，「香港人有屬於自己嘅諧音gag」、「師兄有料」、「近年見過最完美嘅食字」、「2026年最佳留言」。

有網民表示看照片第一眼沒留意到白色的湯勺，以為手機凌空，「點樣影到部電話自己識浮起」，其他網民「跟機」表示，「same，我都有呢個錯覺」、「睇咗好耐先睇到支白色羹柄」、「開咗飛行模式」。

有網民笑說，「原來電話真係食材嚟，煲粥又得煲湯都得」、「其實部手機未必乾淨過曱甴」。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

網民：部手機未必乾淨過曱甴

另有網民笑說，「原來電話真係食材嚟，煲粥又得煲湯都得」、「今次真係可以補充『電』解質」、「優惠期內一碗湯跟一部電話」、「廚房師傅：有冇人見過我部電話？」、「有冇河神走出嚟問你：你跌嘅係金色嘅iPhone定係銀色嘅iPhone」、「食食下碗湯識響真係嚇死」、「如果開震機啲湯係咁郁以為地震添」、「其實部手機未必乾淨過曱甴」。

（threads＠paperbbb）