意大利西西里島海底驚現2100年前古羅馬沉船　載有數百個雙耳陶罐

一位意大利漁民近日在西西里島海岸附近發現了一艘2,100年前的沉船，船上有數百個被稱為雙耳陶罐的古代陶罐，被認為是近年來最重要的水下考古發現。



發現者是一名漁民莫拉，他平時愛好潛水，當天他和朋友一同出海，船上的聲吶顯示水下有一塊類似岩石的東西。他的直覺告訴他應該潛下去看看。等浮出水面後，他興奮地朝朋友大喊：「你無法想像底下有什麼！」

點圖看看千年沉船裏保存的「雙耳陶罐」：

+ 9

莫拉事後在一段Instagram影片中表示，「當時水下能見度不太好。我看到一大塊黑色物體，心想：『只不過是另一塊大石頭而已。』等我再靠近一點，我的心跳都停止了，在我腳下是一大片雙耳陶罐。一艘羅馬船，靜靜地沉睡在地中海的寂靜之中。」

年代可追溯至公元前一至二世紀

他隨即向西西里地區海洋管理局報告了這項發現，據帕勒莫警方文化遺產保護部門表示，這艘沉船據信其年代可追溯至公元前一至二世紀，目前位於水下約150英尺（約45.72米）處。

延伸閱讀：「13條2千年前的魚」身體極完整 古代黑科技曝光 專家嘖嘖稱奇

+ 4

據報導，這艘船長約70英尺（約21.34米），寬約20英尺（約6.1米）。船上主要裝載的是德雷塞爾1A型雙耳陶罐，這種陶罐呈長圓柱形，底部尖銳，主要用於運輸葡萄酒。此外，他們還發現了兩個鉛制錨桿和另一個據信也是鉛製的結構。

意大利文化部表示：「我們將繼續進行研究，進行進一步的記錄和研究，以重建沉船的考古背景，並確保其得到保護。」

延伸閱讀：

錯過班機竟衝上停機坪！俄羅斯2女子追飛機 機場緊急攔人

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】