有片│將軍澳大隻阿伯玩單槓？本尊喊：我唔係阿伯　超猛身份曝光

高手在民間！有網媒日前報道Threads流傳的影片時，形容是1名赤膊「阿伯」在玩單槓，只見他用雙手握着單槓，不斷擺動身體及向上提腿，繞着鐵管作連串翻轉動作，身體多次凌空，難度極高，又指身在旁邊的阿婆看到停手，看來完全被震懾。網民看片後紛紛對號入座，留言讚歎「成個奧運體操選手咁」、「老當益壯」；有人則提出質疑，指雖然片段從遠處拍攝，但仍看得出健身男只是頭髮染成淺色而已，容貌相當年輕，絕非阿伯。



其後片中男子現身，在報道下留言表示「Hi 我唔係阿伯」。原來片中男子來頭甚猛，他是街頭健身運動員邱家榮，暱稱「Wing」，在2021年的香港街頭健身錦標賽中奪得男子公開組冠軍，積極在香港開班授課與推廣這項運動。而網傳片段來自邱Sir的Threads帳戶，他不時上載自己在街頭做健身的影片，在其中1條片留言指「原來將軍澳海濱隔籬起咗個咁正嘅公園，之後有時間會多啲過嚟操嘢」，而2條影片環境相同，相信是同一個公園。

邱sir用雙手握着單槓，不斷擺動身體及向上提腿，繞着單槓作連串翻轉動作，身體多次凌空，難度極高，其頭髮染成淺色，沒料到因此被誤認是阿伯。（Threads@_w1ng._.sw影片截圖）

邱sir用雙手握着單槓，不斷擺動身體及向上提腿，繞着單槓作連串翻轉動作，身體多次凌空，難度極高，其頭髮染成淺色，沒料到因此被誤認是阿伯。（Threads@_w1ng._.sw影片截圖）

網民笑言：你衝出嚟澄清唔係阿伯，笑死我

對於邱Sir被誤認「阿伯」，不少網民形容比影片「更爆」，許多人在邱Sir「Hi 我唔係阿伯」的留言下作出回應，「呢個好笑」、「邱sir都唔識？」、「師兄可唔可以染返深色」、「人哋後生仔嚟，話人係阿伯」、「後生仔嚟，嗰個（影片）仲係佢自己出嘅Thread」、「對唔住我笑咗，我一開頭都以為係阿伯嚟，心諗個呀伯好勁、好敬佩佢，仲一度以為係AI假嘅，點知你衝出嚟澄清唔係阿伯，笑死我」，而邱sir則笑言「快啲cap定圖先，記錄低𠵱家呢個光輝時刻」。

邱sir用雙手握着單槓，不斷擺動身體及向上提腿，繞着單槓作連串翻轉動作，身體多次凌空，難度極高，其頭髮染成淺色，沒料到因此被誤認是阿伯。（Threads@_w1ng._.sw影片截圖）

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2025年曾受訪問 當時26歲

邱sir曾於2025年接受傳媒訪問，當時表示自己26歲，2018年讀中六，讀書成績平平，只能向體育科着手，希望拉高整體成績，而DSE體育科最少要做10下引體上升，所以他每天鍛煉，甚至網購支架，設置於家中，以便每日練習，之後接觸街頭健身，成為街頭健身運動員和教練。

邱sir笑言「原來將軍澳海濱隔離起咗個咁正嘅公園，之後有時間會多啲過嚟操嘢」，一邊健身，一邊拍片。（Threads@_w1ng._.sw影片截圖）

邱sir笑言「原來將軍澳海濱隔離起咗個咁正嘅公園，之後有時間會多啲過嚟操嘢」，一邊健身，一邊拍片。（Threads@_w1ng._.sw影片截圖）

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盼望參與更多國際賽事 向全世界宣揚香港街頭健身文化

Wing年紀輕輕已獲香港街頭健身錦標賽公開組冠軍等多個獎項，甚至開班授徒，雖然教練的收入不穩定，好景多達2至3萬元， 少則3,000至4,000元，但 Wing 從教學中最感到開心的是見證學生「茁壯」成長，他盼望自己能參與更多國際賽事，向全世界宣揚香港街頭健身文化。

邱sir 2025年接受傳媒訪問，表示自己當時26歲。（Threads@_w1ng._.sw影片截圖）

（Threads@_w1ng._.sw）

其他報道：不只王老吉！夏蘭特拍美的廣告超爆笑 嶄新訓練孭完洗衣機孭雪櫃

許多品牌趁世界盃2026開鑼聘請球星擔任代言人，當中英超曼城隊的挪威國腳夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德），早前成為內地涼茶品牌王老吉的全球代言人，片中「魔改」洗腦式夏蘭特打氣歌，配上夏蘭特可愛表情，最後由本人用咬字奇特的普通話唸出經典口號：「怕上火，喝王老吉」，影片瞬間爆紅。



除了王老吉，其實夏蘭特早於2023年8月已成為內地電器企業「美的集團」的全球代言人，而近日乘着世界盃熱潮推出新宣傳片，曼城隊在大約1個月前於官方Instagram專頁上載廣告短片，長約1分鐘，當然由夏蘭特擔正做主角，但內容卻極度爆笑。



夏蘭特一開始表情極度嚴肅，正在背負重物進行訓練。（Instagram@mancity影片截圖）

鏡頭一轉，變成夏蘭特孭住洗衣機，在跑步機上慢步，教練更將衣物拋入洗衣機內，以增加負重，但夏蘭特「冇有怕」。（Instagram@mancity影片截圖）

夏蘭特改孭雪櫃進行深蹲。（Instagram@mancity影片截圖）

夏蘭特將冷氣機當作啞鈴舉起。（Instagram@mancity影片截圖）

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