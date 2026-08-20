【港鐵／逃票】乘搭港鐵不付車資還「聲大夾惡」？本港社交平台Threads瘋傳影片，港鐵長沙灣站有阿伯「逃票」斷正，被多名男女職員包圍，惟阿伯「發爛渣」想逃走，「爆粗」狂罵職員「阻住我啊！點解CHECK身份證啊？我X啊！」。最終職員組成人鏈圍着阿伯防止逃走，再報警處理，而阿伯除了因「逃票」被徵收附加費，還因說「粗言穢語」被發出擬檢控通知書。



事件引來網民熱議，讚賞港鐵職員「做得好」，又批評阿伯離譜，「好肉酸」、「無恥」、「2蚊都要走數？」、「黐線，逃票都可以咁理直氣壯」。亦有網民建議港鐵加強查票工作，以防有人「逃票」。



港鐵長沙灣站有阿伯「逃票」斷正，被多名男女職員包圍。（Threads@mike782.30）

「又一次因查飛問題發生爭執，最後報警處理」。有男網民於Threads發布多段影片，顯示港鐵長沙灣站有阿伯因查票問題，被多名男女職員包圍爭執。

【影片直擊】港鐵長沙灣站阿伯逃票「斷正」被職員包圍發難：阻住我啊！

從影片看到，港鐵站長沙灣大堂閘外通道位置，有阿伯被至少4名港鐵男女職員包圍。阿伯想前行離開，但遭職員組成人鏈阻止，並逼到牆壁位置，阿伯於是發難「爆粗」大聲責罵職員「點解CHECK身份證啊？我X啊！阻住我啊！」。

港鐵站長沙灣大堂閘外通道位置，有阿伯被至少4名港鐵男女職員包圍。（Threads@mike782.30）

職員組成人鏈阻止阿伯離開。（Threads@mike782.30）

職員組成人鏈阻止阿伯離開。（Threads@mike782.30）

阿伯欲逃走 港鐵職員以身阻擋

阿伯再次發難想離開，男職員以身阻擋，與阿伯有少許身體碰撞，阿伯則喝罵「我呢個站（出）！好喇喎！」。直至影片結束，雙方仍在爭執。而相片看到，事後有警員到場處理。

阿伯再次發難想離開，職員以身阻擋。（Threads@mike782.30）

事後有警員到場處理。（Threads@mike782.30）

網民批阿伯離譜 讚港鐵職員「做得好」

網民看過影片紛紛指摘阿伯離譜，讚賞港鐵職員「做得好」，「黐線，逃票都可以咁理直氣壯」、「無恥」、「2蚊都要走數？」、「救命，咁大個人好肉酸，真係唔肉酸唔做」、「港鐵票價好貴咩？使唔使咁呀？」。亦有網民建議港鐵加強查票工作，以防有人「逃票」。

港鐵：已徵收附加費及就使用「粗言穢語」發出擬檢控通知書

港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，8月10日晚港鐵職員在長沙灣站查票期間，要求1名男乘客出示車票，惟該乘客拒絕合作，並試圖離開，及向職員和其他乘客使用粗言穢語，職員於是報警求助；由於該名乘客未能出示有效車票，職員按港鐵附例向他徵收附加費，以及就他使用粗言穢語發出擬檢控通知書。

港鐵回覆《香港01》表示，由於該名乘客未能出示有效車票，職員按港鐵附例向他徵收附加費，以及就他使用粗言穢語發出擬檢控通知書。（Threads@mike782.30）

港鐵逃票罰款多少？

根據《香港鐵路附例》，乘客逃票可被徵收附加費，金額1,000元。另根據《港鐵附例》第14A條「沒有繳付車費等」，任何人不得在未付或拒付按照附例可徵收的任何車費、附加費或其他款項情況下離開已付車費區域，違者最高罰款5,000元。

港鐵範圍說粗言穢語罰款多少？港鐵內不能說什麼？說什麼會被罰款？

根據《香港鐵路附例》第28H條「粗言穢語」，任何人不得在鐵路處所使用威脅性、粗穢、淫褻或使人反感言語，違者最高可被罰款港幣5,000元。

（Threads@mike782.30）