俄羅斯大型線上求職與分類廣告平台Avito早前出現1則極具爭議的廣告！當地有中介公司明碼實價，將40名北韓女工以「綑綁形式」一包出租。該批女工被標榜為極度勤奮，且「擅長製作韓式飯卷（Gimbap）」，能勝任工廠、農業及餐飲等多個領域的高強度工作。這宗看似普通的勞務交易背後，卻牽涉北韓當局規避國際制裁、殘酷剝削海外勞工以賺取外匯的黑暗真相，亦突顯了俄朝兩國在地緣政治下的利益輸送。據外媒報道，這批女工時薪約45港元，但可能高達九成工資會以各種理由被抽走，最終能獲得的回酬極少，堪稱為「現代奴隸」。



俄羅斯大型線上求職與分類廣告平台Avito出現了1則爭議的人力招募廣告，有當地中介公司明碼實價，將40名北韓女工以「綑綁形式」打包出租。（AI生成圖片）

俄國勞工短缺與平壤外匯需求交織

事件源於俄羅斯因陷入長期戰事而導致國內日益嚴峻的勞動力短缺問題，以及北韓政權對外匯的急切渴求。早於2017年，聯合國安理會已通過第2375號決議，明令禁止成員國向北韓勞工簽發工作簽證，以切斷平壤政府發展核武的資金來源。

俄羅斯去年向北韓公民發放逾3.6萬張留學生簽證

為了填補國內製造業與農業的勞動力缺口，俄羅斯當局近年被指利用法律漏洞，透過大規模簽發「學生簽證」及「旅遊簽證」的方式，暗中引入北韓勞動力。據韓國情報機構數據顯示，單是去年俄羅斯便向北韓公民發放了逾3.6萬張留學生簽證，當中絕大部分為留學或培訓性質。



半島電視台（Al Jazeera）於今年10月底引述人權組織「全球人權合規」（Global Rights Compliance）的調查報告指出，這套由國家主導的跨國網絡正將大批北韓人以學生名義送往俄羅斯從事強迫勞動，藉此規避聯合國制裁及當地勞動法，相關收益更直接資助平壤的彈道導彈計劃。

標榜「擅長包飯卷」 綑綁式招聘設嚴苛條件

經過層層包裝後，這批北韓女工淪為網上分類廣告中的「廉價商品」。根據《韓國中央日報》（Korea JoongAng Daily）披露，發布該廣告的俄羅斯中介公司「Wonderful Employer」，將這40名北韓女工描述為1支已抵達莫斯科、隨時可投入生產的「工作隊」。廣告特別強調她們不僅擅長烹飪及製作韓式飯卷等熟食，更能完美適應輸送帶生產線、紡織廠以及農場的體力勞動。

廣告特別強調她們不僅擅長烹飪及製作韓式飯卷等熟食，更能完美適應輸送帶生產線、紡織廠以及農場的體力勞動。（AI生成圖片）

除了標榜工作能力，該廣告所列明的僱傭條件更是異常苛刻。中介公司明文規定，僱主必須將這40人作為「單一團隊」全數僱用，絕不容許拆散分配至不同工作地點，同時僱主需為她們提供獨立樓層或整棟建築作為宿舍。在工時與薪酬方面，女工每天需工作11小時，每月工作26至28天，但時薪僅約480盧布（約6美元；約45港元），換言之，每名女工在極度勞碌下，每月的最高理論收入亦僅得約14.7萬盧布（約1.3萬港元）。

淪「現代奴隸」 九成薪金遭官方與中介榨取

這場勞務交易的最終結果，是北韓女工無可避免地淪為被徹底剝削的「現代奴隸」。雖然賬面月薪在俄羅斯基層勞工中尚算合理，但韓國世宗研究所（Sejong Institute）研究員彼得·沃德（Peter Ward，亦為 NK Pro 知名北韓經濟專家）直指，這些女工最終能落入自己口袋的報酬寥寥無幾。據估計，高達75%至90%的工資將會被俄羅斯中介、當地官員以及北韓政府以各種名目，如「愛國捐款」或黨費等強制抽成。



據估計，高達75%至90%的工資將會被俄羅斯中介、當地官員以及北韓政府以各種名目（如「愛國捐款」或黨費）強制抽成。（AI生成圖片）

要求「統一行動」方便高壓監控

此外，廣告中強制要求「統一行動」及集中住宿的條款，實質上是北韓當局為方便進行高壓監控、防止勞工叛逃而設立的枷鎖。國際人權組織的報告亦指出，這些身處異鄉的女工往往會被沒收護照，行動自由受到極大限制，更斷絕了與外界交流的權利。隨着愈來愈多北韓勞工的身影出現在莫斯科周邊的餃子廠及俄羅斯西部的物流中心，國際社會對於這種公然踐踏人權與無視聯合國制裁的行徑，正表達出前所未有的憂慮。