養生館招聘美容師限女性！男子求職被拒現焦慮症　索償3原因敗訴

招聘員工時僱主當然會寫明要求，但如果只限某種性別人士應徵，隨時會惹來歧視指控。台灣彰化1間泰式養生館在網上刊登招聘廣告，寫明只限女性應徵美容師，1名男子應徵遭拒絕後，向彰化縣政府投訴，縣府性平會認定該間養生館違反《性別平等工作法》，罰款30萬新台幣（約7.66萬港元）。



男事主事後稱因遭到歧視而導致焦慮症，索償8萬新台幣（約2萬港元）精神撫慰金，但法官認為養生館的確性別歧視，但已經被罰款，而且事主求醫時間和事件發生已相隔1年多，再加上其心理諮商紀錄無法證明病情和案件有關，基於述3大理由，決定駁回請求，男事主上訴同告失敗。



事主事後稱因遭到歧視而導致焦慮症，索償8萬新台幣（約2萬港元）精神撫慰金，但被判敗訴。（示意圖/gettyimages）

台媒於今年4月報道，涉事泰式養生館負責人在2023年在facebook刊登應徵美容師廣告，寫上「歡迎二度就業！正職兼職都可！歡迎有興趣的女性朋友加入！」，1名男子私訊表示有意應徵，但養生館回覆「不好意思，我們是要女生喔」。

男子被拒應徵 養生館被罰款30萬新台幣

事主事後向彰化縣政府提出投訴，養生館一方主張美容服務涉及按摩，女性從業者避免「性騷擾」疑慮，但彰化縣性別平等工作會2024年3月15日裁定，養生館帖文和回覆違反《性別平等工作法》第7條，罰款30萬新台幣（約7.66萬港元）。

案件經2次審理，法官判處事主敗訴。（示意圖/gettyimages）

事主事後透過法院民事庭，向養生館索償8萬新台幣（約2萬港元）精神撫慰金，聲稱因性別歧視而求職失敗，產生焦慮症，需要前往心理諮商所和醫院求醫，同時提供心理諮商紀錄和抗焦慮藥物作為證據。

向店方索償精神撫慰金 法官判敗訴

但法官認為涉事僱主已就案件被罰款，而事主求診時間和事件相距超過1年，而且心理諮商紀錄無法證明其病情和案件有直接關關，於是判處敗訴，事主提出上訴後再被駁回，全案確定。

（綜合）