冤案實錄：趙作海坐獄11年　「死者」回鄉還清白　嘆監獄外更險惡

內地法治劇《重器》熱播，其中「亡者歸來」的單元引爆全網討論，慨嘆昔日法律及查案工具和制度都有缺失，製造了冤假錯案，令無辜百姓受苦。劇中被控殺妻入獄的錢興良，在高牆內喊冤多年，直到「亡妻」活生生歸來，才結束這場司法鬧劇。



網民對照劇情扒出現實中的「佘祥林案」，就是《重器》故事藍本，而回看中國司法史，類似冤枉無辜的悲劇其中不只一宗，其中河南「趙作海案」便是其中之一。河南農民趙作海被誣告殺害鄰居，在證據存有重大漏洞下被仍被判罪成，判處死緩。他蒙冤坐牢11年後，「遭分屍」的鄰居活生生出現，冤案才得以平反。趙作海其後獲發國家賠償65萬人民幣，卻始終無法重建生活，曾因陷入傳銷騙案而損失金錢，甚至慨嘆外面的世界比看守所裡的刑訊室更加險惡，歷經多年掙扎，於2025年因病離世，終年72歲。



趙作海其後獲發國家賠償，但始終無法重建生活，歷經多年掙扎，於2025年因病離世，終年72歲。（網上圖片）

亡者歸來震驚村民 殺人冤案大平反

2010年4月30日，河南省商丘市柘城縣趙樓村發生令所有村民驚悚的事件。1名本該在12年前就被大卸八塊、沉屍井底的「死者」，拐着杖，活生生地走回村子。村民們看見他，像見了鬼一樣四散奔逃。這個人叫趙振晌，於1999年，即12年前，他與趙作海因爭風吃醋而鬥毆，其後失蹤。而他再次現身時得了偏癱（半身不遂），因在外無錢治病，只好回老家申請生活補助。

趙振晌的歸來，戳破中國司法史上一個巨大而荒誕的膿包，因為在距離趙樓村數十公里外的開封市第一監獄裏，趙作海因為「殺害趙振晌並碎屍」被判死緩，當時已坐監11年。

趙作海被嚴刑逼供，認殺人罪而被判死刑，緩期2年執行。（網上圖片）

1具無名屍如何將無辜農民推入死牢？

把時鐘撥回1999年5月，趙樓村在清理井底時，赫然撈出1具沒有頭顱、沒有四肢的男屍。死者是誰？沒人知道。基層警方的辦案邏輯，透着一股粗暴的實用主義，只問幾句：村裏誰失蹤了？趙振晌。趙振晌失蹤前跟誰打過架？趙作海。既然趙作海有殺人動機，那死者必然是趙振晌，兇手必然是趙作海。先射箭，後畫靶。趙作海就這樣被押進刑警大隊。

趙作海蒙冤入獄11年，在「死者」現身後才重獲自由。（紅星新聞）

逼供過程如人間煉獄

對於1名字也不識幾個的農民來說，接下來的30多天，才是真正的人間煉獄。警察用擀麵杖一樣的小棍，日夜不停地敲擊趙作海的腦袋，敲得他頭暈目眩；為了不讓他睡覺，他們把一串串鞭炮放在他的頭頂點燃，「劈裡啪啦」的炸裂聲伴隨着硝煙，硬生生炸碎他的精神防線；渴到極點，灌下去的是兌了不知名藥物的開水，喝完便不省人事。

在這樣生不如死的折磨下，趙作海屈服了。警察要他怎麼編殺人過程，他就怎麼編；現場需要什麼樣的口供，他就能「回憶」出什麼樣的細節。

屍體無法辨認 「命案必破」屈打成招

口供有了，那物證呢？警方抓來趙作海的妻子，關了1個月，逼她「辨認」包裹屍體的編織袋就是自己家的。至於凶器在哪？找不到。屍體的DNA測了4次，根本無法確認身份，甚至警方測出男屍身高170厘米，而趙振晌實際身高只有165厘米。這些致命的邏輯漏洞，在「命案必破」的政績狂熱面前，統統被選擇性忽視。

趙作海蒙冤入獄11年。（紅星新聞）

為何檢察官退卷2次攔不住這場冤案？

當案卷第一次被送到商丘市檢察院時，主訴檢察官立刻看出破綻：死者身份不明、缺乏直接物證。檢察院堅守底線，以「證據不足」為由，2次將案卷退回公安機關要求補充偵查。依照刑事訴訟法，二次退查後證據仍不足，應作出不起訴處理、釋放當事人。

死者身份不明、缺乏直接物證。 檢察官發現破綻

但當時全國正在嚴厲整治「超期羈押」問題，趙作海已經在看守所裡被非法關押逾3年，成了一個燙手山芋。放人？公安機關面子掛不住，還要承擔國家賠償與錯案追究的責任；殺掉？證據確實過於單薄。最終，在政法委的協調下，各方達成荒謬的「妥協」：2002年底，商丘市中級人民法院判處趙作海死刑，緩期2年執行。沒有人在乎真相。他們只在乎案件是否「結」了，數據是否「平」了。

趙作海被無罪釋放後，失聲痛哭。（網上圖片）

當死者敲門：「復活」的仇敵與遲來的正義

如果趙振晌客死他鄉，趙作海可能終身背負殺人罪名。當年趙振晌在打架時砍了趙作海1刀，以為自己殺了人，嚇得連夜逃亡，在外隱姓埋名拾荒過活12年。2名農民，1個以為自己殺了對方而流亡，1個被逼承認殺了對方而坐牢。

趙作海被無罪釋放，走出監獄。（網上圖片）

趙作海離開監獄。（網上圖片）

2010年5月9日，趙作海被無罪釋放。當他走出監獄時，他已經失去生命中最寶貴的11年。妻子在絕望中改嫁，3個孩子被迫輟學打工，甚至因為頂着「殺人犯家屬」的帽子，連村裡分救濟糧都沒他們的份。趙作海最終拿到1份無罪判決書，以及65萬元人民幣的國家賠償與困難補助。媒體蜂擁而至，政法委書記鞠躬道歉，主人公迎來「沉冤昭雪」大結局。但現實從來不是網絡爽文，監獄剝奪的不僅是自由，更是1個人與現代社會接軌的能力。

趙作海展示無罪判決書。（網上圖片）

2014年，趙作海得到一份清潔工的工作。（網上圖片）

國賠金5年耗盡：陷盲目投資與傳銷的晚年悲歌

出獄後的趙作海，手裡攥着國家賺償的「巨款」，卻像不知所措的孩童。他想重新掌控自己的人生，卻發現外面的世界比看守所裡的刑訊室更加險惡。他先是盲目投資，接着又被河南老鄉騙去寧夏搞傳銷（層壓式推銷），出獄僅5年，65萬賠償金便被揮霍一空。

晚年的趙作海，只能跟再婚妻子相濡以沫，在商丘市區做清潔工人，每個月賺着微薄薪水。他開始害怕記者，害怕被反覆詢問過去的傷疤，至2025年3月23日，72歲的趙作海因病離世，顛簸的人生畫上休止符。