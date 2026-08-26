帶5歲兒子去女廁遭婦人指責：咁大個去男廁　港媽揭安全考量惹議

作為父母，漫長的育兒路上難免遇到各種困難！有港媽在社交平台分享，近日「單拖」帶年僅5歲的兒子外出，看見殘疾人士洗手間（無障礙廁所）有人排隊，便帶兒子到女廁，卻被1名婦人指責「其實咁大個可以自己去男廁啦」，她不想和對方爭論，事後卻道出被迫帶兒子到女廁的苦衷，旨在安全考量，期望社會對攜同幼童的家長可以給予多份體諒。



有港媽帶5歲兒子去女廁遭婦人指責，事後發文道出安全考量，惹網民熱議。（《反起跑線聯盟》劇照）

事件引來網民兩極討論，有不少作為家長的網民支持樓主做法，認為安全最重要，「意外真係可以幾秒內發生」、「5歲係唔識危險，遇到危險都唔識點做！一眼都要睇實！」惟有留言指出「男女有別」，外出時更應該顧及他人感受，「可以用殘廁！就算排都要用！」、「成日見啲男童蹲下偷望廁格， 你個仔驚唔驚我唔知，但我覺得好冒犯囉」、「成段嘢淨係（講）自己個仔會點點點，咁其他女人又唔使體諒？」。



港媽攜5歲兒子到女廁 被排隊婦人指責

該港媽在threads帳號以「媽媽日常」為題發帖，透露日前獨自帶同5歲的兒子外出，由於殘廁已有人使用，加上外面亦有人排隊等候，只好帶兒子到女廁排隊。其時站在她們後方一名目測年過55歲以上的婦人突然指向她兒子，表示「其實咁大個可以自己去男廁啦」，樓主即時向對方解釋兒子只得5歲，意指年紀尚輕，不過婦人又稱「5歲已經可以啦！」，樓主不想在兒子面前和他人爭執，所以未有回應，「只想快啲去完走人，所以冇繼續同佢爭辯」。

其實咁大個可以自己去男廁啦 女廁排隊婦人

港男指當時有人正使用殘廁，加上外面有人排隊等候，便帶兒子到女廁排隊。（示意圖／資料圖片）

港媽以安全為優先考量 拒讓兒子獨自到男廁

樓主事後卻覺得委屈，認為「5歲嘅小朋友，技術上確實『識自己上廁所』」，但考慮到各種安全問題，如兒子獨自到男廁會遇到壞人或意外，甚至對方如廁後，要獨自站在廁所外等候她，直指「一個5歲嘅小朋友獨自喺商場，安全嗎？佢自己一個會唔會驚？」、「萬一發生咩事，邊個可以擔保？」，強調自己作為媽媽，永遠以小孩的安全為第一考量，盼望社會大眾對帶同幼童的家長可以給予多份體諒，並藉事件詢問他人「各位媽媽，你哋遇到呢啲情況會點處理？」。

萬一發生咩事，邊個可以擔保？ 港媽

樓主指作為媽媽永遠以小孩安全為第一考量，盼望社會大眾對帶同幼童的家長可以給予多份體諒。（AI生成圖片）

網民力挺安全至上：意外真係可以幾秒內發生

帖文引來網民激辯，不少留言指安全問題的確為優先考慮因素，力挺樓主做法正常，「5歲好細個，安全最緊要」、「意外真係可以幾秒內發生，X噏真係唔使成本」、「街外人永遠都係街外人，呢啲人擘大個口淨係少咗幾滴口水，你個仔有咩事咁就一世，5歲點會畀佢離開自己視線範圍」、「到出事時，佢就會話佢五5歲咋，點可以畀佢一個人去」、「5歲係唔識危險，遇到危險都唔識點做！一眼都要睇實！」。



個仔有咩事咁就一世，5歲點會畀佢離開自己視線範圍 網民意見

網民指5歲幼童自理仍存困難

有人又指，5歲的幼童在自理方面存一定困難，「識自己去廁所，同適唔適合一個人去男廁，其實係兩回事」、「唔講安全問題，返學嗰啲係小朋友廁所，高度係好適合小朋友，而街上面（特別係男廁）都冇小朋友廁所，5歲係咪真係夠高可以用到大人廁所？」，認為女廁廁格全部均設有大門，毋須過份擔憂，「幼稚園小朋友絕對可以接受，其實女廁全部都一格格，無咩問題」、「閂晒門乜都睇唔到，我真係唔明其他女人驚蝕咗啲乜嘢」。



男女有別！ 曾被偷窺女士：我覺得好冒犯

惟有留言指出「男女有別」，外出時更應顧及他人感受，「成段嘢淨係（講）自己個仔會點點點，咁其他女人又唔使體諒？」、「作為路人姨姨，我自己係完全唔會介意別人的小朋友入女廁，但作為父母我係絕對唔會咁做！因為真係可以用殘廁！就算排都要用！見過有啲男仔一睇已經7至8歲大，直入女廁都無羞恥心，應該阿媽由細到大都無教育」、「成日見啲男童蹲下偷望廁格， 你個仔驚唔驚我唔知，但我覺得好冒犯囉」、「我真係試過屙屙下見到下面有個小男孩個頭裝我，我嗰一下真係束手無策」，認為樓主應要學習「放手」，「咁佢幾多歲才能自行去廁所？」、「其他國家或旅遊，我覺得有需要就跟。香港？仲要商場？你企喺男廁門口等佢吧，非常安全的」。

其實幼稚園已經教性別意識同保護自己，要排隊去自己性別嘅廁所 網民意見

有網民認為樓主應學會「放手」，「你企喺男廁門口等佢吧」。（《反起跑線聯盟》劇照）

法例其實這樣列明！

根據香港法例第132BL章 《公廁(行為及舉止)規例》第7條「男女分隔」，列明在公廁內，任何男性不得進入撥作女性使用的部份，但年齡在5歲以下並由一名女性親屬或護士陪同的男童，則不在此限；同樣地，任何女性不得進入撥作男性使用的部分，但年齡在5歲以下並由一名男性親屬或男護士陪同的女童，則不在此限。

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