九龍塘商場廁所上課？家長佔殘廁1小時教男童數學題　網民：黐X線

將商場廁所當成小教室？有港男在社交平台貼出影片，指在九龍塘又一城商場的男廁，發現有男子如將傷殘廁所（殘廁）當教室，竟帶同小童在裏頭「做數」，片中清晰聽到他正教男童計算加減數的題目。樓主續稱，1小時前在廁所已經發現二人，沒曾想「過咗一個鐘返嚟（都）仲教（緊）」。有網民表示吃驚，「啲功課會唔會有味道」、「真•讀X片」，又揶揄「可能喺殘廁做數有靈感啲」。



有男子將商場殘廁當教室，帶小童入內並教導計算數學題。（「threads＠amos_souppp」影片截圖）

商場廁所變教室？ 目擊港男：至少教咗一個鐘

「不如唔好喺廁所做數」，該港男在threads帳號「amos_souppp」上傳2段影片，指在九龍塘又一城（Festival Walk）商場內的男廁，發現有疑似父子在殘廁廁格內「做數」。他表示，拍攝片段前1小時上廁所已經發現二人，當時男子正指教男童做數學題，詎料「過咗一個鐘返嚟（都）仲教（緊）」。

樓主在九龍塘又一城商場男廁，發現1對疑似父子在殘廁內「做數」。（「threads＠amos_souppp」影片截圖）

含嬰兒尿布更換設施、兼為殘障人士提供的無障礙洗手間內傳出2把男聲。（「threads＠amos_souppp」影片截圖）

片中清晰聽到1名操普通話男子，正教導男童計算加減數題目。（「threads＠amos_souppp」影片截圖）

殘廁內傳出普通話 家長教男童計算加減數

片段顯示，內含嬰兒尿布更換設施、兼為殘障人士提供的無障礙洗手間內傳出2把男聲，該名操普通話家長正教導男童計算加減數的題目。片中清晰聽到男童表示「44」，然後男家長詢問「對呀44呀，然後加0.5加0.5等於多少？」男童或許不懂點數所以未能回應，家長便轉換另一方式詢問「44加1等於幾？」最終男童得出45答案；惟其後廁所內傳出其他雜音，二人之後對話未能得知。

另一影片可見，家長拖着男童離開廁所，樓主則緊隨其後，拍攝二人身影。

男子拖着男童離開廁所。（「threads＠amos_souppp」影片截圖）

樓主緊隨其後，拍攝二人身影。（「threads＠amos_souppp」影片截圖）

土地問題所致？ 網民傻眼：真•讀X片

片段引來不少網民表示傻眼，「黐X線」、「真係救命」、「啲功課會唔會有味道」、「真•讀屎片」，又調侃「咁好學得唔得㗎」、「可能喺殘廁做數有靈感啲」、「土地問題」、「呢啲係咪叫，計埋晒啲X忽數」。

