紐約華人住宅淪TikTok打卡點！車輛堵門挑釁博罵　趕人內情有洋葱

為了拍 TikTok 片，創作者可以去到幾盡？美國紐約布魯克林（Brooklyn）班森賀（Bensonhurst）1 戶華裔家庭，因自家車路泊車問題與鄰居爆發長達數年的糾紛。詎料事件近期在 TikTok 引發網絡惡搞潮，結果每星期都有數以百計車輛惡意前來，故意停泊在該住戶車路前，甚至猛踩油門發出噪音，目的竟是要挑釁屋主衝出家門怒罵，拍下過程放上網博取流量，將鄰里不和演化成嚴重的網絡欺凌。而屋主則透露，因家中94歲患病長者需要隨時送醫，故需要24小時保持車路暢通。



屋主女兒將交涉過程記錄於YouTube頻道以保留證據。（YouTube@Thou Shall Not Harass Thy Neighbor影片截圖）

車路爭執始於2021年 華裔屋主控訴遭種族歧視

據《紐約郵報》報道及相關報導，這場車路爭執始於2021年，65歲華裔屋主陳先生（Frank Chen）與家人搬入該住宅後，發現自家車路經常被鄰居及送貨員當作臨時泊位。陳家表示，起初曾禮貌勸離，卻遭對方吐口水、在樹下便溺，甚至涉及種族歧視言論。陳先生的女兒隨後將過程記錄於YouTube頻道「Thou Shall Not Harass Thy Neighbor」及TikTok帳號，希望藉此保留證據。

屋主女兒於2025年發布1條影片，顯示1個鄰居在住宅門口樹下小便。（TikTok@NYC Neighbors: A Documentary影片截圖）

網民發起「測試」號召 每日逾10車上門狂按喇叭

至今年8月初，1 名自稱鄰居的男子拍下被陳先生父女要求移車的影片，上載網路後吸引700萬次觀看。該男子隨即號召網民前往現場「測試」陳家反應。此舉引發大量網民爭相模仿，每天有逾10輛車專程前往陳家車路堵路，司機甚至會在半夜狂按喇叭，只為博得陳家成員衝出家門破口大罵，務求拍下影片放上網爭取曝光。

至今年8月初，1名男子拍下被陳先生父女要求移車的影片，放網上後吸引近700萬次觀看，其後號召網民前往「測試」陳家反應。（TikTok@tsarev_pavel影片截圖）

家有94歲病父 屋主：要保持車路暢通

陳先生接受媒體訪問時無奈表示，因為家中94歲高齡且患病的父親隨時需要送醫急救，所以極度需要24小時保持車路暢通。

陳先生表示保持車路24小時通暢是因為94歲患病父親可能隨時需要送醫。（《New York Post》影片截圖）

陳先生憤怒喊道：「我不知道為什麼TikTok用戶要來這裏騷擾我們，我們彼此並不認識。為什麼不讓我們清靜清靜呢？」他堅定地強調：「我們不會搬走。這是我的房子。別堵住我的車路。」

我們不會搬走。這是我的房子。別堵住我的車路。 屋主陳先生

街坊指控「難溝通」 屋宇局證車路合法

周邊鄰居對陳家則有截然不同的說法，多名街坊以「瘋狂」、「難以溝通」形容陳氏父女，指他們不分晝夜辱罵經過的路人。有化名Snow的鄰居坦言曾對陳家使用種族歧視字眼，但聲稱是遭對方長期跟蹤挑釁所致。

屋主女兒於4年前發布1條影片，顯示1個鄰居對他們做出種族歧視動作。（YouTube@Thou Shall Not Harass Thy Neighbor影片截圖）

面對社區關係陷於緊張，鄰居頻繁撥打311市民熱線，投訴陳家車路涉嫌僭建或無證改建。雖然市政公開紀錄顯示該物業擁有合法車路，但在接收到大量投訴後，紐約市屋宇局（Department of Buildings, DOB）表示，將在近期派出檢查員前往現場實地查看，以核實該車路的路緣切口（curb cut）及施工是否完全合乎規範。

警方錄得陳家十多宗騷擾報案

紐約市警察局（NYPD）表示至今已收到陳家提出至少十多宗騷擾報案，相關案件在調查後均已結案。警方目前正積極與住戶溝通，並建議陳家面對挑釁時盡量保持冷靜，避免因過激情緒讓網絡騷擾者有機可乘。



這類違泊引發的亂象也揭示了紐約市執法的困境，根據該市的交通法規，私家車路被堵塞雖屬違法，但警察必須親自到場確認並開出罰單後，拖車公司才能合法將車拖走。如市民透過311報案處理這類非緊急事件，通常需耗費數小時，而違泊與挑釁行為實在難以得到即時制止。

網民對事件意見兩極，有人認為屋主反應過度，也有人對屋主表示同情，認為「如果你沒有經歷過車路長期被堵塞的困擾，你就不會理解那些人多年以來，被違泊車輛堵住所造成的心理創傷」

如果你沒有經歷過車路長期被堵塞的困擾，你就不會理解那些人多年以來，被違泊車輛堵住所造成的心理創傷。 網民意見

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