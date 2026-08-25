有片｜旺角彌敦道私家車停馬路上客！網民批累人累物：仲要慢吞吞

公然停泊在馬路中心上客，也太離譜了吧？有途經旺角彌敦道的網民在社交平台分享影片，拍到有私家車停在路中心，隨即有人走出馬路上車，惹來後方車輛不停響咹，而私家車被催促下，仍未關上車門便已開車離去，樓主見狀直斥「黐X線」。



旺角彌敦道有私家車停在路中心上客，被途人拍片公審。（「threads＠simwing」影片截圖）

不少網民批評涉事司機和乘客行為危險，「路中間上車，仲要慢吞吞」、「自己想死唔緊要，唔好累人呀大佬」，並建議樓主將片段舉報至相關部門。



旺角彌敦道私家車停馬路上客 直擊途人：黐X線

該目擊途人在threads帳號上傳長約10秒的影片，驚訝表示「第一次見人喺旺角彌敦道咁樣樣上車，真係CXS（黐X線）」。

第一次見人喺旺角彌敦道咁樣上車 目擊者

現場為旺角彌敦道往尖沙咀方向、近匯豐大廈對出路段。（「threads＠simwing」影片截圖）

涉事銀色私家車停在路中心上客，左方輪胎已進入巴士專線範圍內。（「threads＠simwing」影片截圖）

私家車停路中心上客 後方不停傳來響咹聲

如片中所示，現場為旺角彌敦道往尖沙咀方向、近匯豐大廈對出路段，1輛銀色的私家車停在馬路中心，左方輪胎已進入巴士專線範圍內，片段看見至少有2名人士公然走至馬路上車。當時私家車後方車輛不停傳來響咹聲，涉事司機疑自知理虧，在所有乘客上車、但仍未關上車門之際，便已開車駛前離去。

後方不停傳來響咹聲，涉事司機在仍未關上車門之際，便已開車離去。（「threads＠simwing」影片截圖）

後方不停傳來響咹聲，涉事司機在仍未關上車門之際，便已開車離去。（「threads＠simwing」影片截圖）

網民憂致意外斥危險 建議舉報：1823啦

許多網民紛紛批評涉事司機和乘客，罔顧自身以及其他道路使用者的安全，「路中間上車，仲要慢吞吞」、「真係多得呢啲人唔少，家下咁多意外，咪因（為）好多人唔守交通規則」、「被後面（隊）唔好問點解！累人累物」、「喺馬路上車，想呃人壽嗎？」、「陣間碌出車就搞笑」，並建議樓主舉報對方，「1823佢啦」、「後面架城巴疑似等緊佢，真心大牌」。



自己想死唔緊要，唔好累人呀大佬 網民意見

網民調侃似綁架片

有人則提出質疑，「點都違例啦，點解唔正正經經停巴士線」，並揶揄「雙黃（線）唔停得，咁我唔停雙黃咪ok」、「又冇雙黃上落客，又未踩晒入巴士線，告我吖笨」。另有留言笑稱「除咗睇嗰啲警匪片打劫銀行係咁樣上車之外，又真係未見過」、「上次見係葉繼歡」、「好適合綁架情節」。



除咗睇嗰啲警匪片打劫銀行係咁樣上車之外，又真係未見過 網民意見

（threads＠simwing）