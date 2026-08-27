有片！烤鴨店烤爐遭狗舔食　27隻烤鴨全銷毀　店主：有人故意開門

浙江紹興日前發生了1宗食品安全事件。當地1間烤鴨店擺放在路邊的烤鴨爐遭狗隻舔食，店主強調「烤鴨爐狗打不開，是有人故意把門打開讓狗吃的」。為保障食物安全，店主已將爐內的27隻烤鴨全部銷毀，並對烤鴨爐進行了全面清潔與消毒，損失約800人民幣（約932港元），目前店主已向當地市場監督管理局上報並報警。



浙江紹興1間烤鴨店擺放在路邊的烤鴨爐遭狗隻舔食。（網上影片截圖）

浙江紹興1間烤鴨店擺放在路邊的烤鴨爐遭狗隻舔食。（網上影片截圖）

路邊烤鴨爐遭狗隻舔食

綜合內地媒體報道，事發於8月22日，有網民將1段烤鴨店擺放在路邊的烤鴨爐遭狗隻舔食影片上傳到社交平台，並配文「牛X，外賣終結者，哪家的外賣我不說，各位猜猜看」。從影片中可以看到，1隻黑棕色的狗隻站在金屬圓柱狀的烤鴨爐旁，並將頭伸入微開的爐門內，大肆舔食裏面的烤鴨。

從影片看到，1隻黑棕色的狗隻站在金屬圓柱狀的烤鴨爐旁，並將頭伸入微開的爐門內，大肆舔食裡面的烤鴨。（網上影片截圖）

店主張先生事後回應「烤鴨爐狗打不開，是有人故意把門打開讓狗吃的」、「門口有閉路電視，已經拍下來了」。

為保障食品安全，店主已將受到污染的27隻烤鴨全部當作廢棄物銷毀，並對烤鴨爐進行全面消毒。（網上影片截圖）

店主已將爐內烤鴨全部銷毀 損失約800人民幣

為保障食品安全，店主已將受到污染的27隻烤鴨全部當作廢棄物銷毀，並對烤鴨爐進行全面清潔與消毒。店主透露，此次事件損失約800人民幣（約932港元）。

為保障食品安全，店主已將受到污染的27隻烤鴨全部當作廢棄物銷毀，並對烤鴨爐進行全面消毒。（網上影片截圖）

目前店主已向當地市場監管部門上報並正式報案，當地市場監督管理部門表示，將會派員到場進行實地核實與處理。

網民：小狗實現烤鴨自助

影片上傳到社交平台後隨即引起網民熱議，不少人為店家打抱不平「天吶，怎麼會有人這麼壞」、「店家真的好無辜」、「可以找狗主吧，這應該不是流浪狗，脖子上有項圈」。亦有網民打趣表示「小狗實現狗界自助餐」、「牠看見這些烤鴨的時候眼睛都亮了吧」。

（綜合）

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