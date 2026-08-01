香港機場光顧鏞記！台男批$300「烤鴨飯」太貴　網民諷：指鵝為鴨

許多食物外形相似，容易令人混淆，但「錯就要認」！台灣一名營養治療師在Facebook發文表示，日前在香港機場的餐廳吃一小盤「烤鴨飯」，售價1,200新台幣（約300港元），甚至形容「那一點烤鴨最少有1個多月以上，味道都變味了」、「幸虧沒有吃出病來」，無奈指當時擔心迷路和找不到其他中餐廳，只能「烤鴨是吃光，因為份量很小，米飯太多，我只吃2口」，批評「對比台灣機場食物，是貴了很多」、「幾乎高出1倍」、「敲詐」、「香港人愈來愈不會做生意了」。



台男更稱，翌日從印度新德里乘搭飛機，再次停留在香港機場3小時，最終返回台北，「當然不會再去那家中餐廳了」、「客人被敲詐一次後，永遠再也不會去上當第二次！這是那家香港餐廳的作風」、「這家餐廳能不能生存下去，要看他自己的命運了」。有網民認出樓主光顧的餐廳是以燒鵝聞名的名老字號「鏞記」，該店素有「富豪飯堂」之稱，加上是機場分店且明碼實價，認為樓主光顧了就不該嫌貴，「不是食物貴，而是你窮」。



樓主指「烤鴨飯」售價1,200新台幣（約300港元），甚至形容「那一點烤鴨最少有1個多月以上，味道都變味了」、「幸虧沒有吃出病來」。（Facebook圖片）

網民留意到鏞記出品燒鵝 怒批：鵝定鴨你識唔識分？

帖文引來許多網民討論，部份人支持樓主，「香港的物價太貴了」、「1,200新台幣可以買到一隻鴨了」、「台灣人吃不起香港美食」。

但更多人留意到樓主上載的照片，擺明是本港知名老字號「鏞記」出品的燒鵝，並非烤鴨，「鵝定鴨你識唔識分？」、「烤鵝和烤鴨價格差十萬八千里」、「明明是鵝，在這裡扯謊是鴨，價錢差3倍，別鬼扯不知道，鏞記全東亞都知是賣燒鵝」、「機場吃東西一定較貴，但不至於這麼誇張，你烤鵝烤鴨分不清，香港人揭發了你多無知，很有理由懷疑你帶風向」、「指鵝為鴨」。

2024年曾有人在機場鏞記點選了例牌燒鵝，標價300元。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

2024年售價已是260港元

圖中可見，有飯有湯，至於肉件比較厚大、肉色深，皮下脂肪比較明顯，燒鴨通常肉件較細，骨架感較重，相信是燒鵝，而且是鵝脾。

根據其他網民分享，鏞記在機場售出的「招牌燒鵝脾餐」配上白飯和老火湯，2024年的售價已是260港元。

網民笑言「明明是鵝，在這裡扯謊是鴨，價錢差3倍，別鬼扯不知道，鏞記全東亞都知是賣燒鵝」、「機場吃東西一定較貴」、「指鵝為鴨」。（《食神》截圖）

（Facebook）

其他報道：天價乾炒牛河$260！連例牌燒鵝、汽水共$654 網民看店名：好合理

是「天價」、「機場價」還是「富豪飯堂價」？近日有網民在社交平台發帖，表示他早前在機場1間粵菜館點了1碟乾炒牛河、1份例牌燒鵝及1杯汽水，連同加一服務費，結賬就要654.5元。



原來該店的乾炒牛河1碟要價260元，而例牌燒鵝則300元，有不少網民看完售價後都感到震驚，「燒鵝唔算貴，牛河超貴」、「牛河賣260（元）就比較神奇，特別好味？」、「牛河都260（元），咁燒鵝300（元）真係算抵」，有人更指乾炒牛河連同加一服務價達286.6元，直言「食唔起」。惟有網民認為機場用餐價格一般較高，再看該食肆名字原來是「YUNG KEE」，即鏞記，頓時力撐「機場食嘢不嬲都貴啲」、「明碼實價有咩好嘈？」、「呢間富豪飯堂嚟，咁樣價格好合理」。



有網民早前在機場鏞記點了1碟乾炒牛河、1份例牌燒鵝及1杯汽水，連同加一服務費，結賬就要654.5元。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖並上傳照片，表示「乾炒牛河+例牌燒鵝+可樂（多冰）=$654.5」。

從樓主上傳的收據上可見，乾炒牛河1碟就要價260元，而店舖名字是「YUNG KEE」，即鏞記。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

從樓主上傳的收據上可見，樓主當日光顧的是機場名店「YUNG KEE」，即鏞記，乾炒牛河1碟260元、例牌燒鵝1份300元，而可樂多次則為35元，合共595元，另收加一服務費，全單3樣食物共計654.5元。至於食物照片則可見，牛河中的牛肉份量不算少，而例牌燒鵝份量約成年人拳頭大，不算太多，至於汽水的冰塊則約佔半杯。

牛河中的牛肉份量不算少。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

天價乾炒牛河嚇窒網民

不少網民看到牛河的價格後都感到震驚，認為屬天價，紛紛表示不解，「燒鵝唔算貴，牛河超貴」、「260蚊一碟乾炒牛河？用咩牛肉可以賣咁貴？汽水要35蚊，呢間嘢收好貴下」、「牛河賣260（元）就比較神奇，特別好味？」、「牛河都260（元），咁燒鵝300（元）真係算抵」；亦有人揶揄樓主「曬命」、「有錢人」、「咁樣一餐就600幾（元），有錢人嘅世界真係」。

網民知道店名稱：價錢合理

有網民認為機場用餐價格一般較高。（資料圖片）

（facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）

全文：天價乾炒牛河$260！連例牌燒鵝、汽水共$654 網民看店名：好合理