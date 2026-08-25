韓國吃狗肉禁令倒數反引爆搶食潮　食客排隊飲「最後一碗狗肉湯」

距離韓國定於2027年2月全面生效的禁食狗肉法案僅剩最後數月時間，今年夏天也就成了韓國境內可以合法交易、食用狗肉的最後一個伏季，延續數百年的狗肉消費傳統即將在當地正式劃上句點。



按照流傳多年的傳統習俗，韓國人進入三伏天之後，習慣喝一碗熱氣騰騰的狗肉湯補養身體，往年這段時間也都是全國各地狗肉館生意最火爆的消費旺季，不少開了幾十年的老店整個伏期都要排隊迎客。

不少老食客結伴而來 趕在最後一刻合法吃狗肉（慎入）：

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隨著禁令落地的時間進入最後倒計時，首爾以及韓國多個城市經營多年的狗肉館，最近突然迎來了大量專程趕來吃最後一碗狗肉湯的老食客，不少結伴而來的都是喝著狗肉湯長大的中老年當地人，打算趕在禁令正式生效前最後回味一次老味道。

隨著禁食狗肉法案落地進入倒計時，整個韓國狗肉館相關的上下游行業都在逐步走向落幕。最近這些年當地寵物飼養普及率連年攀升，民眾的動物福利意識也明顯提升，整個社會輿論的風向早就發生了根本性轉向，韓國此前發布的全民民調結果顯示，超過八成民眾都明確支持禁食狗肉的相關法案。

這次全面落地的禁令，也給大量依靠狗肉產業鏈生存的餐飲從業者帶來了不小的生存與轉型壓力。部分經營了十幾年的餐館已經開始嘗試調整菜單，把主打食材從狗肉替換成黑山羊肉，改做黑山羊湯維持門店運營。

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但幾乎所有做了轉型嘗試的經營者都反饋，黑山羊湯的受眾群體和原來的狗肉湯食客重疊度很低，新菜品的營收收益完全填不上過去狗肉熱銷時期的利潤缺口，而當地政府承諾給從業者提供的轉型援助補貼也十分有限，根本不足以支撐整個行業完成平穩過渡。

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