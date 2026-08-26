中埃文明之鷹訓練｜殲-16以外還有這些看點　運-9LG勢成電戰利器

【軍事】中埃「文明之鷹-2026」空軍聯合訓練8月23日迎來首個飛行訓練日。這是兩國空軍第二次舉辦該系列聯訓，雙方的訓練也從基礎對抗逐步向體系化聯合作戰推進。



本次聯合訓練中，殲-16作為主力戰機承擔了怎樣的作戰任務？還有哪些新裝備將陸續亮相？數千公里的跨洲際投送，又檢驗了我軍怎樣的遠程實戰保障能力？一起了解。

從基礎對抗邁向體系作戰

中埃「文明之鷹-2026」空軍聯合訓練是兩國空軍第二次開展聯合訓練，主要是從1對1和2對2的基礎性空戰對抗，逐步向體系化的聯合作戰推進。中國之聲《烽線瞭望》軍事評論員傅前哨介紹，從此次中方派出的參演機型以及豐富的訓練課目中，能夠清晰看出這一思路。

中國空軍殲-16戰機。（央視網）

傅前哨：中國空軍這次派出了殲-16戰機、運油-20A加油機、運-9LG電戰飛機以及直-20直升機等多型戰機成體系參訓。從訓練的課目來看，主要包括空戰戰術、異型機對抗、制空作戰、兵力運用演練、空中加油等。這次聯訓目的在於增進雙方互信與傳統友誼，深化兩軍務實合作，共同維護地區和平與穩定。

+ 2

殲-16和「陣風」罕見同框 重型戰機展現平台優勢

中埃「文明之鷹-2026」空軍聯合訓練在8月23日迎來首個飛行訓練日，中國空軍的殲-16戰機與埃及空軍戰機進行了中距和近距空戰對抗。值得注意的是，聯訓首日，埃及就派出了「陣風」戰機，作為對抗環節的主力機型。它既能夠進行中距、近距空戰，還能夠對地對海目標實施攻擊。而中國空軍派出的殲-16重型戰機，同樣是空中多面手，傅前哨表示：

殲-16是在殲-11戰機基礎上發展研製而成的一款雙發雙座多用途戰機。該機裝備了國產渦扇-10「太行」發動機，這款發動機推力大，可以保證殲-16在不進行空中加油、不攜帶副油箱的條件下，具備約1500公里作戰半徑的遠程飛行能力。

它可以發射超遠距空空導彈、近距格鬥導彈、反輻射導彈、空對地導彈以及各型空對艦導彈等武器。因此，該機可以執行多種作戰任務，比如遠距離攔截、近距離格鬥、對地對海目標實施精確打擊等，還能夠為轟炸機、預警機、運輸機、加油機等進行護航。

那麼，當「陣風」與殲-16罕見同框，取得了怎樣的訓練成果呢？中國之聲《烽線瞭望》軍事評論員張學峰指出，殲-16憑藉重型戰機的平台優勢，在中距空戰與近距離格鬥方面展現出了不俗實力。

法國製陣風戰機。（Reuters）

張學峰：殲-16雷達功率更大，採用的收發組件更多，探測距離更遠。而且殲-16可以配備射程比較遠的，像霹靂-15空空導彈，甚至有更遠射程的空空導彈。近距格鬥中，雖然說殲-16是一款重型戰機，但實際上，它的機動性也非常強。

空警-500和運-9LG上陣 爭奪制電磁權！

首日看點之外，當下部分地區電磁博弈日趨複雜。傅前哨介紹，在本次聯合訓練中，制電磁權被擺在十分重要的位置。作為空中指揮重要樞紐，空警-500預警機可在全疆域、全天候和複雜電磁環境下執行任務，監視、跟蹤、識別空中及海面目標，並將情報及時分發到地面和海面指揮機構或其他作戰單元。

而要完成完整的電子對抗，除了預警探測與指揮調度，同樣離不開專門的電子壓制平台。運-9LG電戰飛機作為重點參演的特種機型，將為電子對抗課目搭建起實戰化的電磁環境。

延伸閱讀：反應時間少於1秒 福建艦彈射空警-600畫面曝光 試飛員講述細節

+ 6

傅前哨：運-9LG是中國空軍的一款新型電戰飛機，就綜合能力而言，它屬於進攻型電戰飛機。它干擾能力更強，干擾半徑更大，電子對抗能力也更強。它的主要任務一個是情報收集，第二是雷達干擾，第三是通信壓制。

運-9LG配備有先進的電子支援情報傳感器，它能夠檢測、跟蹤和定位敵方的電磁波發射源，可以通過位於飛機頂部和側面的大型天線，發射干擾敵方雷達的電磁波，壓制敵方的通信導航系統，削弱對手的戰場感知和指揮控制能力。

可以說，運-9LG是我軍掌握戰場制電磁權、奪取未來戰爭主動權的關鍵裝備和利器之一。

運油-20A等保障機群 怎樣當好遠征後援團？

除了空中對抗的主力戰機，運油-20A、擔負搜救任務的直-20K等保障機型同樣完成了數千公里的跨洲奔赴，登場亮相。張學峰指出，這次多款保障裝備各司其職、協同配合，在長途飛行中充分發揮了遠距離支援保障作用。

張學峰：運油-20A主要擔負運輸相關人員、裝備、物資抵達到相關機場的任務。特別是運油-20A，還要為殲-16戰機進行空中加油，可以極大地提高空中轉場的效率。如果說沒有運油-20A，就需要戰機頻繁落地，這樣要進行空域協調、機場協調，更加麻煩，時間會更長。直-20K主要擔負搜救任務，可以參加相關的聯合搜救課目演練。

中國空軍運油-20A與殲-20進行加油訓練。（新華社）

近年來，中國空軍表現出強大的多機種成體系跨域遠程機動、可快速適應不同複雜環境、抵達即能執行任務的實戰能力。「文明之鷹-2025」聯訓，中國空軍編隊遠赴北非，直面荒漠高温沙塵，殲擊機、預警特種機、運-20、運油-20A同步遠程機動，落地快速整備即投入演訓。新加坡航展，八一飛行表演隊依靠運油-20A伴隨保障完成長途轉場，適配東南亞高温高濕環境，圓滿完成飛行展示。

尤為難得的是，任務編隊中的戰機、特種機、投送與加油保障機型均為國產自研。完整自主的裝備體系，可在複雜多樣的地理氣候下高效完成遠距離機動部署。傅前哨表示，這套成體系的遠程投送模式，不僅彰顯出我軍強大的遠程快速部署保障能力，也有助於聯合訓練的雙方共同取得更好的訓練效果。

傅前哨：通過這個方式，檢驗了我軍遠程投送、敏捷部署和體系作戰的能力，凸顯了我軍綜合作戰能力的提升。任何一款飛機都有它的特殊使命，都有可能在這次演訓活動中發揮重要作用，從而提高中埃空軍雙方的演訓質量。

相關閱讀：「直-20家族」強在哪？解放軍三軍全裝配 能助陸軍突擊海軍攻潛