075型湖北艦超強戰力曝光　1130炮精準快速擊落空中小面積目標

【軍事】近日，075型兩棲攻擊艦湖北艦全訓考核現場視頻公布，一起直擊高燃瞬間。



全訓考核是海軍艦艇從入列服役邁向全面形成戰鬥力的「畢業大考」。湖北艦通過考核，標誌着已形成平台整體作戰能力。

兩個考核細節，帶你感受湖北艦硬核戰力。

075型兩棲攻擊艦湖北艦1130炮開火。（央視網）

快速捕獲 精準打擊空中目標

對空防禦科目中，湖北艦攔截模擬高速空中目標。接到指令後，艦載雷達快速捕獲並鎖定模擬目標。各戰位協同完成射擊準備，精確實施火力打擊，成功擊落空中模擬靶標。

軍事評論員張學峰介紹，此次對空科目考核中，靶標投影面積小，但1130炮精準命中目標並擊毀靶標。1130炮是目前世界近防炮中射速最快的，總體性能處於領先位置。它不僅能夠攔截亞聲速的反艦導彈，還能夠攔截超聲速的反艦導彈，是海軍各型水面戰艦的貼身衛士。

發射「反蛙人火箭彈」

水下防禦科目中，官兵針對「蛙人滲透」特情，迅速佈設反蛙人聲吶。操作手發射反蛙人火箭彈，完成對水下滲透目標的攔截處置。

海軍操作手發射反蛙人火箭彈。（央視網）

張學峰介紹，蛙人是一種非對稱的作戰力量，能借助小型潛航器進行隱蔽滲透。目前探測蛙人的主要手段是聲吶探測，定位到有威脅的蛙人後：

可以使用反蛙人火箭彈進行攻擊；

可以通過大型的主動聲吶實施警告；

可以以蛙人反蛙人，派出攜帶水下槍械的蛙人進行搜索和攻擊。



兼顧登陸、投送、反潛 湖北艦戰力拉滿

張學峰指出，湖北艦完成全要素實戰化考核之後，意味着該艦已經形成了作戰能力，可以隨時參加軍隊行動。湖北艦是我國第四艘075型兩棲攻擊艦，它形成作戰能力，將進一步增強中國海軍兩棲登陸、遠程投送和反潛作戰能力。

中國海軍075型兩棲攻擊艦。（央視網）

其次，它的排水量達到了四萬噸，艦體內設置有大型的塢艙和裝備艙，可以搭載氣墊船、坦克、兩棲戰車、軍用卡車等各類裝備。

此外，該艦還可以搭載多架直-18F、直-20F等反潛直升機，進一步增強編隊的航空反潛能力。反潛直升機可以搭載水面搜索雷達、聲吶浮標、吊放式聲吶、航空反潛魚雷等，而且具有速度快、續航時間長、作戰半徑遠等優勢，有很強的反潛作戰能力。多架反潛直升機協同配合作戰，可以讓對手的潛艇無處遁形。

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