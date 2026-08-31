都市傳說：日本跳軌自殺家屬要賠上億日圓？真相曝光　1情況免責

扶人一手卻換來官司？湖南近日發生1宗令人唏噓的救人反被索賠糾紛，1名老人於棋牌室突發疾病昏迷，女店主好心扶起並幫忙叫救護車，最終老人不治，家屬竟以「店家有幫扶行為」為由索賠10萬人民幣（約11.6萬港元），店方更一度賠償了1.9萬人民幣（約2.2萬港元），雖然經調解及警方介入後，家屬已向店家退還款項，但事件引發網絡熱議，更令1段流傳多年的都市傳說再次發酵 ── 「在日本，如果有人在商家門口或鐵軌自殺，死者家屬會遭到反向索賠天價巨款」。



1段流傳多年的都市傳說 ──「在日本，如果有人在商家門口或鐵軌自殺，死者家屬會遭到反向索賠天價巨款。（網上圖片）

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日本鐵路公司會向死者家屬索賠

綜合報道，日本將鐵軌內發生的死傷事件統稱為「人身事故」。當跳軌自殺或擅闖鐵軌事件發生時，往往造成繁忙路線癱瘓數小時，幾萬甚至十幾萬乘客行程受阻。鐵路公司（如JR各社、東京地下鐵及各大私鐵）向死者家屬請求損賠的法律基礎，建立在《日本民法》第709條（侵權行為責任）之上。

當跳軌自殺或擅闖鐵軌事件發生時，往往造成繁忙路線癱瘓數小時，幾萬甚至十幾萬乘客行程受阻。（AI生成圖片）

法律規定，因故意或過失侵害他人權利或法律上受保護之利益者，須負損害賠償責任。跳軌自殺者生前具備行為能力，其行為客觀上造成鐵路公司的營運中斷與財產損失，因此構成侵權。

鐵路公司的索償金額為200萬至800萬日圓

社交網絡常有誇張傳言，跳軌索償金額高達數千萬至上億日圓，但實際金額並沒有這麼誇張。鐵路公司的實際損失項目包含安排乘客轉乘其他鐵路線路的費用、退還特急車票或延誤補償費用、車輛毀損修復與現場處理成本。

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根據日本法律事務所的實務統計，一般鐵路線路發生人身事故，鐵路公司向家屬提出的索償金額常在200萬日圓（約9.8萬港元）左右，有些私鐵如京濱急行電鐵實際起訴請求金額甚至可能不到100萬日圓（約4.9萬港元）。在高峰時段才會到600萬（約29.5萬港元）至800萬日圓（約39.4萬港元）。

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日本許多私鐵與JR公司在實務處理上，若確認死者家屬有經濟困難或遭受嚴重打擊，常會透過協商降低賠償金額，甚至在取得一定數額的私下和解後不再強制執行。

賠償責任屬於死者的「生前債務」 拋棄繼承成關鍵

在日本，跳軌自殺者的賠償責任屬於死者的「生前債務」。死者家屬並非直接的侵權行為人，家屬之所以收到索償通知，是因為他們是死者的遺產繼承人。依據日本民法規定，遺族可在得知繼承開始的3個月內，向家庭裁判所申請「拋棄繼承」（相続放棄）。

在日本，跳軌自殺者的賠償責任屬於死者的「生前債務」。死者家屬之所以收到索償通知，是因為他們是死者的遺產繼承人。（AI生成圖片）

完成拋棄繼承手續，家屬即失去繼承死者財產的權利，但同時也毋須承擔死者留下的任何生前債務，包括鐵路公司的損益索償。因此，除非遺族選擇繼承遺產，否則鐵路公司無法強制要求家屬償還。

無行為能力者出事 家屬是否需要負責

對於無法判定生前具備行為能力的特殊案例，日本最高法院已給出終審答案。2007年，愛知縣大府市1名91歲患有重度認知障礙症（失智症）的老人走失後進入鐵軌，不幸遭JR東海電車撞擊身亡。JR東海鐵道公司隨後向老人的85歲妻子及長子提起訴訟，索賠電車營運中斷損失720萬日圓（約35.4萬港元）。

R東海鐵道公司隨後向老人的85歲妻子及長子提起訴訟，索賠電車營運中斷損失720萬日圓。（AI生成圖片）

一審名古屋地方法院判定妻子與長子皆有監督疏失，判決2人須全額賠償JR東海所請求的720萬日圓（約35.4萬港元）；到了二審，名古屋高等法院,才免除長子責任，並將妻子的賠償金額減半至359萬日圓（約17.6萬港元）。

此案終審，日本最高法院認定：鐵路公司不得將營運風險強制轉嫁給已盡合理照顧責任的無辜家屬。（AI生成圖片）

此案終審，日本最高法院認定：患有重度認知症的老人本身已無責任能力，且老人家屬已在日常生活盡到合理照顧義務，妻子本身亦高齡且同屬被照顧狀態，長子並未同住，2人均非法律上嚴格定義的「法定監督義務人」。這項終審判例確立了日本法律界線：鐵路公司不得將營運風險強制轉嫁給已盡合理照顧責任的無辜家屬。