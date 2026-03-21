啟德SOGO打爛杯主動賠償！小紅書女嘆沒人安慰　網民爭議需否賠償

逛商場打破商品要人安慰？有小紅書女日前到啟德SOGO不慎打破1隻杯子，即使她當下主動表示願意賠償，但等了好一陣子都沒有負責人出現，甚至不滿等候期間「怎麼沒有人安慰一下下我們呢」，令她當下尷尬不已。



許多網民批評樓主「巨嬰」，「買單就行了，為啥要安慰」、「你3歲小孩嗎？」、「如是我反而會安慰工作人員，因為自己不小心給人家工作上添麻煩了」。但亦有人覺得店方都有責任，「（店員）就算不是出於真心想問客人有沒有受傷，也應該先處理客人情緒」，同時指出店方陳列商品方式確實欠缺周全考慮，「這種易碎品貨架有透明膠條擋板比較適合」。



有小紅書女在啟德崇光百貨不慎打破杯子，感嘆店員沒有安慰，惹網民斥巨嬰。（「小紅書＠cocoabbey」圖片）

小紅書女啟德SOGO打破陶瓷杯

該女遊客在小紅書帳號以「（在）香港sogo打碎杯子了」為題發帖，根據她上傳收據顯示，她在3月14日到位於啟德的Sogo（崇光百貨）逛街，其間在某店舖拿起貨架上杯子查看時，不慎碰到前方杯子，1隻價值約90元的陶瓷杯隨即跌下地面，碎片散落滿地。她事後主動提出賠償，慶幸杯子價錢不算昂貴，只能安慰自己「破碎（歲歲）平安」。

事主打破1隻陶瓷杯，需要賠償約90元。「小紅書＠cocoabbey」圖片）

事主當時拿起貨架上的杯子，不慎碰到前方另一隻杯子。（「小紅書＠cocoabbey」圖片）

1隻陶瓷杯隨即跌下地面，碎片散落滿地。（「小紅書＠cocoabbey」圖片）

主動提出賠償 嘆店員未有安慰：怎麼沒有人安慰我們？

不過樓主在帖文指當時情況非常尷尬，事關店員拿起對講機通知有顧客打破杯子，但等了好一陣子都沒有負責人出現，加上她覺得自己只是不小心所致，已經主動表示願意賠償，「怎麼沒有人安慰一下下我們呢」。樓主憶述，事發時她和同行人士站在原地如同「罰站」，無奈表示「尷尬（得）想要腳趾摳地摳出三室一廳」。

樓主指當時情況尷尬，店員只顧通知商場，「怎麼沒有人安慰一下下我們呢」。（「小紅書＠cocoabbey」圖片）

事主心態巨嬰VS應否賠償 掀網民兩極討論

事件引來網民兩極討論，有人批評樓主「巨嬰」心態，「打碎物品賠不是很正常的嗎？」、「買單就行了，為啥要安慰」、「你3歲小孩嗎？」、「這點小事安慰你……你也是瓷做的？」、「打破人家的東西還要期待別人來安撫你的情緒……沒有一點羞恥心的嗎！犯了錯可以不被原諒，望周知！」、「如是我反而會安慰工作人員，因為自己不小心給人家工作上添麻煩了」、「她混淆了『職責』與『情分』。店員的職責是確保資產不流失（如有需要要求賠償）和維持現場秩序，給予情緒慰藉屬於『額外情分』，並非消費合約的一部分」。

惟有人覺得作為大型百貨公司職員，關懷顧客更是基本職業素養，「首先應安撫顧客並詳細查詢有無受傷，再處理好現場防止發生二次意外，最後才是商討賠償事宜。那麼着急對對講機滴滴滴，生怕人跑了似的」、「就算不是出於真心想問客人有沒有受傷，也應該先處理客人情緒」。

店方陳列方式欠周全？ 網民批：沒考慮顧客安全

也有有留言指店方陳列商品方式確實有待改善，而且店舖理應有買保險，展示貨物屬於損耗品，爭議是否需要賠償，「拿後面的杯子稍微不注意就碰到前面的杯子，一般這種貨架我都是敬而遠之」、「這種陳列方法是在為難想買的人，本來可能有興趣，但是見到這麼危險還是算了吧」、「這種易碎品貨架有透明膠條擋板比較適合」、「我反而會投訴他們把商品放在危險的地方，顧客一不小心就會碰倒，完全沒有考慮到顧客的安全問題」。

（小紅書＠cocoabbey）