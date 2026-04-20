外賣員辛辛苦苦送外賣，這男子竟然偷吃！近日網上流傳1段影片，1名穿黑色上衣的男子偷吃外賣「斷正」，估計外賣員將車停泊在街邊上樓送外賣，下樓發現該男子偷走車上另1袋外賣，走到1處座椅前偷吃。



當時外賣員上前質問「做乜X嘢呀你」，男子繼續吸入一口食物後，淡定說「吃東西」，之後外賣員要求賠償外賣的76元，男子從褲袋拿出1盒煙後又放回，一直沉默不語至影片結束。



網民紛紛建議外賣員要報警，「賠錢益咗佢，應即時報警」，又揶揄男子「有錢買煙無錢畀外賣」、「唔係啩，幾10蚊都冇錢畀？」、「兩個褲袋摷咗成個月」。



近日網上流傳1段影片，1名穿黑色上衣、操普通話的男子偷吃外賣「斷正」。（facebook群組「《on9新奇發報中心》」影片截圖）

有網民於facebook群組「《on9新奇發報中心》」發文發片表示，「偷外賣即埸享用斷正」。影片長約1分半鐘，見到座椅上放有多袋外賣，1名穿黑衣男子站在座椅前進食1盒食物，外賣員上前質問「喂，大佬，做乜X嘢呀你」。男子未有即時回答，繼續吸入一口食物後，用普通話淡定說「吃東西」。

男子偷食外賣斷正 超淡定回應：吃東西

外賣員用普通話指出，「我的外賣來的喎」，男子於是停止進食，蓋回膠蓋說「噢，你的外賣，不好意思」。外賣員不滿指斥「你冇X嘢呀，你賠錢呀你」，男子將該盒食物放回膠袋中，外賣員爆粗罵道「停架車喺度偷外賣？我送畀人哋要」。

外賣員上前質問「喂，大佬，做乜X嘢呀你」，男子未有即時回答，繼續吸入一口食物後，用普通話淡定說「吃東西」。（facebook群組「《on9新奇發報中心》」影片截圖）

外賣員用普通話指出，「我的外賣來的喎」，男子於是停止進食，蓋回膠蓋。（facebook群組「《on9新奇發報中心》」影片截圖）

男子將該盒食物放回膠袋中。（facebook群組「《on9新奇發報中心》」影片截圖）

外賣員要求賠償$76 男子拿出煙盒兼沉默不語

男子問「多少（錢）？」，外賣員回答是76元，繼續怒斥「一落嚟唔XX見晒，X人哋等幾X耐，知唔知呀？攞錢嚟呀」，但男子只從褲袋中拿出1盒煙及從中拿出1支煙，接着又放回褲袋。外賣員揚言，若不付錢會報警，惟男子一直沉默不語，雙手插在褲袋中至影片結束。

網民批評男子，「佢真係冚返個蓋當冇事發生喎」，又說「佢應該真係好窮，一直都無錢畀」、「就算畀返你都慘啦！又要同公司、客人講！應該賠雙倍就差唔多！」、「報警拉佢啦！」。

外賣員要求賠償76元，「攞錢嚟呀」，但男子只從褲袋中拿出1盒煙及從中拿出1支煙，接着又放回褲袋。（facebook群組「《on9新奇發報中心》」影片截圖）

男子將煙盒放回褲袋中。（facebook群組「《on9新奇發報中心》」影片截圖）

外賣員揚言，若不付錢會報警，惟男子一直沉默不語，雙手插在褲袋中至影片結束。（facebook群組「《on9新奇發報中心》」影片截圖）

在香港犯盜竊罪最高判囚幾年？

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，任何人犯盜竊罪，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁10年。

（facebook群組「《on9新奇發報中心》」）