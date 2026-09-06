打耳洞染HIV？22歲女與未婚夫婚檢確診　揭美容風險與黃金72小時

剛大學畢業的22歲女子婷婷（化名）計劃與交往1年的男友步入婚姻殿堂。2人在婚前一同接受健康檢查時，婷婷竟被檢出愛滋病病毒（HIV）抗體呈陽性。安徽省立醫院徐浩醫師調查其生活史後指出，該名女患者未曾有過危險性行為，推斷感染途徑可能為早前於內地城中村路邊攤進行的穿耳行為，或使用了受污染的針具。



剛大學畢業的22歲女子婷婷在婚前接受健康檢查時，竟被檢出愛滋病病毒（HIV）抗體呈陽性。（AI生成圖片）

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街頭無牌穿耳暗藏感染風險

為女事主檢查的徐浩醫師指出，無牌照或未達衛生標準的攤檔多缺乏高溫高壓滅菌設備，可能重複使用針具。他懷疑針具曾接觸HIV感染者，病毒可經由穿耳產生的傷口進入體內，造成血液暴露感染，街頭紋身、無牌診所注射透明質酸、衛生條件不佳的牙科治療及紋眉等侵入性行為，若器械消毒不徹底，亦存在感染HIV、乙型肝炎及丙型肝炎等疾病的風險。

徐浩醫師指出，無牌照或未達衛生標準的攤檔多缺乏高溫高壓滅菌設備，病毒可經由穿耳產生的傷口進入體內，造成血液暴露感染。（AI生成圖片）

據香港衞生署資料，市民進行穿耳、針灸或紋身等侵入性美容時，須確保儀器與刺針經過完整消毒，並應避免在衛生條件不明的場所進行皮膚穿刺。

市民進行穿耳、針灸或紋身等侵入性美容時，須確保儀器與刺針經過完整消毒。（AI生成圖片）

「暴露後預防」（PEP）黃金72小時

香港衞生署「暴露後預防藥物（PEP）」指引指出，若皮膚傷口或黏膜接觸潛在傳染性體液（如血液、精液、陰道分泌物）時，須於暴露後72小時內開始服用PEP；若超過72小時，藥物預防成效將顯著降低。以婷婷的個案為例，因未及時察覺暴露風險，故未能於黃金期內接受PEP處置。

皮膚傷口或黏膜接觸潛在傳染性體液（如血液、精液、陰道分泌物）時，須於暴露後72小時內開始服用PEP。 香港衞生署

患者接受藥物治療 可達不具傳染力狀態

目前HIV雖無法根治，但透過抗病毒藥物抑制病毒複製，患者在每日規律服藥3至6個月後，體內病毒載量可降至檢測不到的水平。病毒載量持續維持於檢測不到的狀態，符合「測不到病毒=不具傳染力（Undetectable = Untransmittable, U=U）」的標準時，不會經由性接觸傳播病毒，亦可正常懷孕生育。研究顯示，在藥物控制下，感染者與非感染者的預期壽命差距可縮減至約2年。

患者在每日規律服藥3至6個月後，體內病毒載量可降至檢測不到的水平。（AI生成圖片）

日常社交接觸不傳播HIV

一般日常社交接觸不會傳染HIV病毒。（AI生成圖片）

據香港衞生署紅絲帶中心資料，HIV不會經由唾液、汗水、淚液或尿液傳播。一般日常社交接觸（如共用交通工具、同桌用餐、握手、擁抱、淺吻、共用衛浴設施及蚊蟲叮咬）均無傳播風險。

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