人生清單變噩夢　女網紅獨旅非洲遭包圍「摸身強吻」　窒息畫面曝

韓國一名擁有44萬訂閱的旅遊型youtuber「모르는지」，日前分享了一段到非洲遊玩的影片，片中一個人獨旅的她竟遭到當地人的鹹豬手攻擊，讓她感到既氣憤又失望。



「모르는지」本名安恩智，之前以獨自搭乘俄羅斯西伯利亞鐵路的旅遊影片而在網路上爆紅，隨後陸續分享了許多前往世界各地的獨旅影片，深受網友喜愛。日前她又分享了一支名為《女生一個人去非洲旅行絕對不行的理由》，這次她的目的地是坦桑尼亞。安恩智表示，原本非洲一直是自己的人生清單，沒想到卻成了最糟糕的旅行目的地。

韓國YouTuber一個人獨旅竟遭到坦桑尼亞當地人的鹹豬手攻擊，讓她感到既氣憤又失望。（YouTube@모르는지）

44萬女YouTuber非洲獨旅遭包圍強吻 窒息畫面曝光：

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原來她在當地莫名遭到一群男子騷擾，只見影片中她被團團包圍，這些人非但隨意碰觸她的肩膀、手臂，甚至還遭到強吻臉頰，嚇得安恩智大喊：「不要碰我！」趕緊叫司機開電單車才得以脫身。

而這些誇張的片段也讓網友們看傻，紛紛留言勸她最好去一些更安全的地方。她也在影片中強烈呼籲女性獨旅時務必注意安全。

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