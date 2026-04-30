美國網紅直播徒步籌款慘遭車撞飛　大難不死嘆：護腰救我命｜有片

美國一名網紅日前在印第安納州進行橫跨全美徒步募款行程時，竟在高速公路遭車輛撞飛，整個過程還被直播完整拍下，引發網友震驚。



徒步直播突遭追撞

美國《紐約郵報》報道，這名網紅湯瑪斯（Isaiah Thomas）網名「hmbl zayy」，事發於28日下午3時左右，地點在當地一處州際公路（Interstate 40），當時他進行徒步從費城（Philadelphia）前往加州（California）100天、3000英里挑戰。

Isaiah Thomas進行徒步從費城前往加州100天、3000英里挑戰。（X@DailyLoud）

報道表示，當時一輛深藍色萬事得轎車原本跟在他身後，作為保護車輛，防止後方來車靠近，豈料一輛銀色轎車突然從後方追撞這輛萬事得，強大撞擊力使萬事得向前衝出，直接撞上正在步行的湯瑪斯。

美網紅徒步挑戰 遇車禍慘被撞飛▼▼▼

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直播畫面可清楚聽見輪胎急煞聲，下一秒湯瑪斯整個人被撞飛出鏡頭外，手推車也被撞翻至道路中央，隨身物品散落一地。約20分鐘後警消趕到現場，湯瑪斯表示，

幸好我有戴護腰，那救了我一命。

隨後他被送往醫院檢查頸部、腿部及腳部傷勢，之後他躺在病床上、戴着頸圈拍攝片向粉絲報平安。報道表示，湯瑪斯的募款目標是20萬美元，協助無力負擔大學學費的高中畢業生接受技職教育，包括護理助理、水電、空調、木工及醫療技術等課程。

他躺在病床上、戴著頸圈拍攝片向粉絲報平安。（X@LASHY BILLS）

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