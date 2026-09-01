女子遭4米巨鯊襲擊奇蹟生還　回憶左勾拳肉搏反擊：像和恐龍搏鬥

澳洲悉尼一名女子今年6月在海里遭大白鯊襲擊，左臂後來因傷勢太重被截肢。她回憶，為了活著回到年幼女兒身邊，當時不斷揮拳打鯊魚，形容那一刻「就像在和恐龍搏鬥」。



英國廣播公司（BBC）報道，34歲的斯圖爾特（Leah Stewart）星期天（8月30日）接受澳洲九號電視網《60分鐘》（60 Minutes）採訪時說，事發當天，她剛完成星期六（6月13日）早晨的例行遊泳，正準備從悉尼庫吉海灘（Coogee Beach）游回岸邊，突然聽到身後一名女子尖叫。

澳洲女教師遭4米巨鯊襲擊，左勾拳肉搏奇蹟生還，她形容如同恐龍搏鬥。圖為其他泳客隨後把她救上岸並送往醫院。（YouTube@9 News Australia）

為了活著回到女兒身邊 她爆發出驚人的求生意志：

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她回頭看到一個巨大的魚鰭，馬上意識到「那不是海豚」。很快，一條約四米長的大白鯊不斷靠近，最近時距離她的臉只有約30厘米。

斯圖爾特說，鯊魚張著大嘴，露出牙齒。她當時努力保持冷靜，因為慣用右手，便決定先用左手出拳。但鯊魚隨即咬住她的左前臂，撕開皮膚和肌肉，接著又咬住她的腿，把她往水下拖。

她一度以為要死了，但很快想到年幼的女兒奧古斯特（August）：

我腦子裏只有一個念頭：你不能把我從女兒身邊帶走。

斯圖爾特說，隨後她轉過身，不停揮拳打鯊魚。每一拳打上去都「像打在磚牆上」，但她沒有停手。最後，其中一拳起了作用，鯊魚鬆口遊走。

那是世界上最困難的事，但我還是逃了出來。

其他泳客隨後把她救上岸並送往醫院。斯圖爾特因大量失血和多處重傷，一度被置於誘導昏迷狀態，並接受近12次手術。醫生最終不得不截除她的左臂。

儘管經歷重創，斯圖爾特說，她不希望外界只記得她是「那個在海灘被鯊魚咬傷的女人」。她笑著說：

我是那個一拳打在鯊魚臉上的女人。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】